Atletul italian Mattia Debertolis a murit marți la Jocurile Mondiale din Chengdu, China, după ce a leșinat în timpul competiției, au anunțat organizatorii.

Debertolis, în vârstă de 29 de ani, a fost găsit inconștient în timpul unei probe de orientare pe 8 august și a decedat patru zile mai târziu, conform unei declarații comune a organizatorilor Jocurilor Mondiale și a Federației Internaționale de Orientare (IOF).

Jocurile Mondiale reprezintă un eveniment organizat o dată la patru ani pentru discipline care nu sunt incluse în programul olimpic.

„În ciuda îngrijirilor medicale de specialitate acordate imediat la una dintre cele mai importante instituții medicale din China, el a decedat”, se notează în declarație.

Declarația nu a oferit detalii despre cauza decesului.

În orientarea sportivă, sportivii parcurg un traseu nemarcat folosind o hartă și o busolă, trecând prin puncte prestabilite de-a lungul traseului în cel mai scurt timp posibil.

Evenimentul, desfășurat la aproximativ 50 de kilometri de centrul orașului Chengdu, a avut loc în condiții de căldură și umiditate intensă, cu temperaturi de peste 30°C.

Debertolis, originar din Primiero, estul Italiei, participa la finala probei de orientare pe distanță medie pentru bărbați când a leșinat.

Traseul de șase kilometri includea 180 de metri de urcare și 20 de puncte de control pe care sportivii trebuiau să le viziteze.

Imagini de pe conturile de socializare ale Jocurilor Mondiale au arătat sportivi alergând prin câmpuri agricole și sate, pe un traseu în mare parte rural.

Câștigătorul, elvețianul Riccardo Rancan, a terminat traseul în 45 de minute și 22 de secunde.