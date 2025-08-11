ACTUALITĂȚI
CSONU își reafirmă angajamentul față de integritatea teritorială a Siriei și condamnă interferența
Consiliul de Securitate al ONU îndeamnă toate statele să se abțină de la orice acțiuni sau interferențe care ar putea destabiliza Siria.
CSONU își reafirmă angajamentul față de integritatea teritorială a Siriei și condamnă interferența
Consiliul de Securitate și-a exprimat, de asemenea, sprijinul pentru implementarea unui proces politic incluziv, condus și controlat de sirieni. / AA
11 August 2025

Consiliul de Securitate al ONU și-a reiterat „angajamentul ferm” față de suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Siriei, condamnând totodată interferențele în procesul de tranziție al țării.

„Consiliul de Securitate ... își reafirmă angajamentul ferm față de suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Republicii Arabe Siriene și solicită tuturor statelor să respecte aceste principii”, se afirmă într-o declarație emisă duminică.

Consiliul a condamnat „toate formele de interferență negativă sau distructivă în tranziția politică, economică și de securitate a Siriei”, avertizând că astfel de intervenții subminează eforturile de stabilizare.

Declarația a solicitat tuturor statelor să „se abțină de la orice acțiune sau interferență care ar putea destabiliza și mai mult țara”.

Consiliul și-a exprimat, de asemenea, „profunda îngrijorare” cu privire la evenimentele care au avut loc în regiunea Sweida din sudul Siriei în luna iulie și a „condamnat ferm” escaladarea violențelor în regiune.

După o săptămână de confruntări armate între grupuri druze și triburi beduine, care au lăsat în urmă 426 de morți, conform rețelei siriene pentru drepturile omului, cu sediul la Londra, pe 19 iulie în Sweida a fost instaurat un armistițiu.

Combaterea tuturor formelor de terorism

Declarația a subliniat, de asemenea, importanța respectării Acordului de dezangajare din 1974 și rolul Forței ONU de Observare a Dezangajării (UNDOF) în acest sens, accentuând necesitatea respectării termenilor acestuia pentru a reduce tensiunile.

În ceea ce privește grupurile teroriste active pe teritoriul sirian, declarația a subliniat importanța combaterii tuturor formelor de terorism în țară și și-a exprimat îngrijorarea cu privire la amenințarea pe care acești teroriști o reprezintă pentru țară.

Consiliul de Securitate și-a exprimat, de asemenea, sprijinul pentru implementarea unui proces politic incluziv, condus și controlat de sirieni.

A fost subliniată necesitatea protejării tuturor grupurilor etnice și religioase din țară, afirmându-se că, fără aceasta, nu poate exista o „recuperare reală” în Siria.

„Consiliul de Securitate salută declarația autorităților interimare siriene care condamnă violența și iau măsuri pentru a investiga și a trage la răspundere persoanele responsabile”, se arată în declarație.

Declarația vine în contextul eforturilor administrației siriene de a reinstaura stabilitatea după ce Bashar al-Assad a fost înlăturat la sfârșitul anului 2024, punând capăt unui regim despotic de aproape 25 de ani.

După căderea lui Assad Israelul și-a extins ocupația asupra Înălțimilor Golan din Siria prin preluarea zonei tampon demilitarizate, încălcând Acordul de dezangajare din 1974.

Israelul a lansat, de asemenea, sute de atacuri aeriene care au vizat situri militare siriene, inclusiv avioane de luptă, sisteme de rachete și instalații de apărare aeriană.

