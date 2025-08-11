Consiliul de Securitate al ONU și-a reiterat „angajamentul ferm” față de suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Siriei, condamnând totodată interferențele în procesul de tranziție al țării.

„Consiliul de Securitate ... își reafirmă angajamentul ferm față de suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Republicii Arabe Siriene și solicită tuturor statelor să respecte aceste principii”, se afirmă într-o declarație emisă duminică.

Consiliul a condamnat „toate formele de interferență negativă sau distructivă în tranziția politică, economică și de securitate a Siriei”, avertizând că astfel de intervenții subminează eforturile de stabilizare.

Declarația a solicitat tuturor statelor să „se abțină de la orice acțiune sau interferență care ar putea destabiliza și mai mult țara”.

Consiliul și-a exprimat, de asemenea, „profunda îngrijorare” cu privire la evenimentele care au avut loc în regiunea Sweida din sudul Siriei în luna iulie și a „condamnat ferm” escaladarea violențelor în regiune.

După o săptămână de confruntări armate între grupuri druze și triburi beduine, care au lăsat în urmă 426 de morți, conform rețelei siriene pentru drepturile omului, cu sediul la Londra, pe 19 iulie în Sweida a fost instaurat un armistițiu.

Combaterea tuturor formelor de terorism

Declarația a subliniat, de asemenea, importanța respectării Acordului de dezangajare din 1974 și rolul Forței ONU de Observare a Dezangajării (UNDOF) în acest sens, accentuând necesitatea respectării termenilor acestuia pentru a reduce tensiunile.