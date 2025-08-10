ACTUALITĂȚI
Mexic: Nu există dovezi privind legăturile cartelului Sinaloa cu președintele Venezuelei
„Este prima dată când auzim despre această problemă”, spune președinta Mexicului.
„Dacă au dovezi, să le prezinte. Noi nu avem nicio dovadă în acest sens”, declară președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum. / Reuters
10 August 2025

Președinta mexicană, Claudia Sheinbaum a declarat că guvernul său nu are dovezi privind legăturile dintre cartelul Sinaloa și președintele venezuelean Nicolas Maduro, contrar afirmațiilor recente ale Statelor Unite.

Acuzațiile care îl asociază pe Maduro cu cel mai mare cartel de droguri din Mexic și din emisfera vestică au surprins autoritățile mexicane.

„Este prima dată când auzim despre această problemă. Nu există nicio investigație din partea Mexicului legată de acest subiect”, a declarat Sheinbaum.

„Așa cum spunem mereu, dacă au vreo dovadă, să o prezinte. Noi nu avem nicio probă legată de acest lucru”, a adăugat ea în cadrul unei conferințe de presă.

Guvernul președintelui american Donald Trump l-a acuzat pe Maduro că ar fi un lider internațional al traficului de droguri, legându-l de organizații criminale transnaționale precum banda Tren de Aragua din Venezuela și infamul cartel Sinaloa din Mexic.

Maduro a respins anterior acuzațiile Statelor Unite conform cărora ar fi implicat direct în traficul de droguri.

Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a anunțat pe rețelele de socializare majorarea recompensei pentru informații care ar putea duce la arestarea lui Maduro.

„El este unul dintre cei mai mari traficanți de droguri din lume și o amenințare pentru securitatea noastră națională. Prin urmare, am dublat recompensa la 50 de milioane de dolari”, a declarat Bondi.

Recompensa a fost dublată de la 25 de milioane de dolari, sumă oferită de SUA în luna ianuarie.

Ministrul de externe venezuelean, Yvan Gil a răspuns joi afirmațiilor lui Bondi, numindu-le „cea mai ridicolă diversiune văzută vreodată”.

