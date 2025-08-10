Președinta mexicană, Claudia Sheinbaum a declarat că guvernul său nu are dovezi privind legăturile dintre cartelul Sinaloa și președintele venezuelean Nicolas Maduro, contrar afirmațiilor recente ale Statelor Unite.

Acuzațiile care îl asociază pe Maduro cu cel mai mare cartel de droguri din Mexic și din emisfera vestică au surprins autoritățile mexicane.

„Este prima dată când auzim despre această problemă. Nu există nicio investigație din partea Mexicului legată de acest subiect”, a declarat Sheinbaum.

„Așa cum spunem mereu, dacă au vreo dovadă, să o prezinte. Noi nu avem nicio probă legată de acest lucru”, a adăugat ea în cadrul unei conferințe de presă.

Guvernul președintelui american Donald Trump l-a acuzat pe Maduro că ar fi un lider internațional al traficului de droguri, legându-l de organizații criminale transnaționale precum banda Tren de Aragua din Venezuela și infamul cartel Sinaloa din Mexic.