Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat că orice acord negociat între Rusia și Ucraina nu va „face pe nimeni super fericit”, în timp ce administrația Trump lucrează pentru a organiza o întâlnire trilaterală cu liderii celor două țări.
„Probabil că, în cele din urmă, atât rușii, cât și ucrainenii vor fi nemulțumiți de acesta”, a declarat Vance pentru Fox News duminică.
El a menționat că administrația Trump urmărește „un acord negociat pe care atât ucrainenii, cât și rușii să-l poată accepta, astfel încât să poată trăi în pace relativă și să se oprească vărsarea de sânge”.
Vance a spus că un obstacol diplomatic a fost depășit, președintele Donald Trump obținând acordul președintelui rus Vladimir Putin de a se întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
„Una dintre cele mai importante piedici a fost faptul că Vladimir Putin spusese că nu se va așeza niciodată la masă cu Zelenski”, a declarat Vance. „Iar președintele a reușit acum să schimbe acest lucru.”
Administrația lucrează acum la programarea întâlnirii celor trei lideri, a spus Vance, în timp ce Trump și Putin urmează să discute despre război în cadrul unei reuniuni programate vineri în statul american Alaska.
Întrebat dacă Putin ar trebui să se întâlnească cu Zelenski înainte de a se întâlni cu Trump, Vance a spus că nu crede că acest lucru ar fi „productiv.”
„Cred că, în esență, președintele Statelor Unite trebuie să fie cel care să-i aducă pe cei doi laolaltă”, a adăugat el.
Putin a declarat joi că nu are nimic împotriva unei întâlniri trilaterale cu Zelenski, dar că trebuie create condițiile necesare. NBC News a raportat duminică că Casa Albă l-ar putea invita pe liderul ucrainean în Alaska.
Atacurile cu drone continuă
În același timp Ministerul Apărării din Rusia a declarat că un atac cu drone ucrainene în regiunea Tula a ucis două persoane.
Ministerul a mai spus că atacul a vizat și Moscova, precum și alte regiuni.
Două persoane au fost, de asemenea, spitalizate în urma atacului din regiunea Tula, care se învecinează la nord cu regiunea Moscovei, a declarat guvernatorul regiunii Tula, Dmitri Milyaev, pe aplicația de mesagerie Telegram.
Ministerul Apărării din Rusia a declarat că unitățile sale de apărare antiaeriană au distrus 27 de drone ucrainene într-un interval de trei ore, duminică seara, inclusiv 11 deasupra regiunii Tula, una deasupra regiunii Moscovei și restul deasupra altor patru regiuni din sudul și vestul Rusiei.