Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat că orice acord negociat între Rusia și Ucraina nu va „face pe nimeni super fericit”, în timp ce administrația Trump lucrează pentru a organiza o întâlnire trilaterală cu liderii celor două țări.

„Probabil că, în cele din urmă, atât rușii, cât și ucrainenii vor fi nemulțumiți de acesta”, a declarat Vance pentru Fox News duminică.

El a menționat că administrația Trump urmărește „un acord negociat pe care atât ucrainenii, cât și rușii să-l poată accepta, astfel încât să poată trăi în pace relativă și să se oprească vărsarea de sânge”.

Vance a spus că un obstacol diplomatic a fost depășit, președintele Donald Trump obținând acordul președintelui rus Vladimir Putin de a se întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Una dintre cele mai importante piedici a fost faptul că Vladimir Putin spusese că nu se va așeza niciodată la masă cu Zelenski”, a declarat Vance. „Iar președintele a reușit acum să schimbe acest lucru.”

Administrația lucrează acum la programarea întâlnirii celor trei lideri, a spus Vance, în timp ce Trump și Putin urmează să discute despre război în cadrul unei reuniuni programate vineri în statul american Alaska.

Întrebat dacă Putin ar trebui să se întâlnească cu Zelenski înainte de a se întâlni cu Trump, Vance a spus că nu crede că acest lucru ar fi „productiv.”

„Cred că, în esență, președintele Statelor Unite trebuie să fie cel care să-i aducă pe cei doi laolaltă”, a adăugat el.