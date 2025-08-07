Trupul lui Nasiruddin, în vârstă de 31 de ani, a fost descoperit joıa trecută de localnici lângă marginea ghețarului Lady Meadows, aflat în retragere, din regiunea Kohistan, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan.
Corpul bine conservat, care avea încă asupra sa un act de identitate, a fost găsit pe 31 iulie de un cioban local și a fost îngropat miercuri.
Nasiruddin, cunoscut doar după un singur nume, era soț și tată a doi copii.
Familia sa a declarat că el și fratele său au fugit în munți în urma unui conflict în satul lor, în 1997, când Nasiruddin a căzut într-o crevasă. Fratele său a supraviețuit, însă Nasiruddin nu a mai fost găsit.
Nicio piatră neîntoarsă
Familia lui Nasiruddin, al cărui trup a fost descoperit pe un ghețar în topire din Pakistan după 28 de ani, a declarat joia trecută că recuperarea acestuia le-a adus o oarecare alinare.
„Familia noastră nu a lăsat nicio piatră neîntoarsă pentru a-l găsi de-a lungul anilor”, a spus Malik Ubaid, nepotul decedatului, pentru AFP, prin telefon.
„Unchii și verii noștri au vizitat ghețarul de mai multe ori pentru a vedea dacă trupul său putea fi recuperat, dar în cele din urmă au renunțat, deoarece nu era posibil.”
„În sfârșit, am găsit o oarecare alinare după recuperarea trupului său”, a adăugat Ubaid.
Ghețari în topire rapidă
Kohistan este o regiune muntoasă unde se întind extremitățile lanțului Himalaya.
Pakistanul găzduiește peste 13.000 de ghețari, mai mult decât orice alt loc de pe Pământ în afara regiunilor polare.
Totuși, creșterea temperaturilor globale, legată de schimbările climatice provocate de om, determină topirea rapidă a ghețarilor.