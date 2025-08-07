Trupul lui Nasiruddin, în vârstă de 31 de ani, a fost descoperit joıa trecută de localnici lângă marginea ghețarului Lady Meadows, aflat în retragere, din regiunea Kohistan, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan.

Corpul bine conservat, care avea încă asupra sa un act de identitate, a fost găsit pe 31 iulie de un cioban local și a fost îngropat miercuri.

Nasiruddin, cunoscut doar după un singur nume, era soț și tată a doi copii.

Familia sa a declarat că el și fratele său au fugit în munți în urma unui conflict în satul lor, în 1997, când Nasiruddin a căzut într-o crevasă. Fratele său a supraviețuit, însă Nasiruddin nu a mai fost găsit.

Nicio piatră neîntoarsă

Familia lui Nasiruddin, al cărui trup a fost descoperit pe un ghețar în topire din Pakistan după 28 de ani, a declarat joia trecută că recuperarea acestuia le-a adus o oarecare alinare.