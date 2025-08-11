De la McDonald's și Coca-Cola la Amazon și Apple, multinaționalele americane se confruntă cu apeluri pentru boicot în India, pe măsură ce liderii de afaceri și susținătorii prim-ministrului Narendra Modi alimentează sentimente anti-americane pentru a protesta împotriva tarifelor impuse de SUA.

India, cea mai populată națiune din lume, reprezintă o piață cheie pentru brandurile americane, care s-au extins rapid pentru a atrage o bază tot mai mare de consumatori înstăriți, mulți dintre aceștia fiind fascinați de mărcile internaționale, văzute ca simboluri ale ascensiunii sociale.

De exemplu, India este cea mai mare piață după numărul de utilizatori pentru WhatsApp, deținut de Meta, iar Domino's are mai multe restaurante decât orice alt brand din țară. Băuturi precum Pepsi și Coca-Cola domină adesea rafturile magazinelor, iar oamenii încă stau la coadă când se deschide un nou magazin Apple sau o cafenea Starbucks oferă reduceri.

Deși nu există indicii imediate că vânzările ar fi afectate, există un cor tot mai puternic, atât pe rețelele sociale, cât și offline, care îndeamnă la cumpărarea de produse locale și la renunțarea la cele americane, după ce Donald Trump a impus un tarif de 50% pe mărfurile din India, afectând exportatorii și deteriorând relațiile dintre New Delhi și Washington.

McDonald's, Coca-Cola, Amazon și Apple nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii.

Apel special

Manish Chowdhary, co-fondator al Wow Skin Science din India, a postat un mesaj video pe LinkedIn, îndemnând la sprijinirea fermierilor și a startup-urilor pentru a face din „Made in India” o „obsesie globală” și pentru a învăța de la Coreea de Sud, ale cărei produse alimentare și cosmetice sunt faimoase în întreaga lume.

„Am stat la coadă pentru produse de la mii de kilometri distanță. Am cheltuit cu mândrie pe branduri care nu ne aparțin, în timp ce producătorii noștri luptă pentru atenție chiar în propria lor țară”, a spus el.

Rahm Shastry, CEO al DriveU din India, care oferă servicii de șofer la cerere, a scris pe LinkedIn: „India ar trebui să aibă propriile sale versiuni de Twitter/Google/YouTube/WhatsApp/FB – așa cum are China.”

Pentru a fi corecți, companiile de retail indiene oferă o concurență acerbă brandurilor străine precum Starbucks pe piața internă, dar extinderea globală a fost o provocare.

Totuși, firmele indiene de servicii IT s-au integrat profund în economia globală, cu companii precum TCS și Infosys oferind soluții software clienților din întreaga lume.