Türkiye a atras investiții străine directe (ISD) în valoare de 6,3 miliarde de dolari în prima jumătate a anului, a anunțat marți Asociația Investitorilor Internaționali.
Valoarea investițiilor străine directe în țară a crescut cu 27% față de anul precedent în perioada ianuarie-iunie, a precizat asociația într-un comunicat de presă.
Doar în luna iunie, volumul investițiilor străine directe a ajuns la 1,6 miliarde de dolari, depășind un total de 281 miliarde de dolari de la începutul anului 2022, se menționează în raport.
Din totalul intrărilor de ISD de 6,3 miliarde de dolari, 3,9 miliarde de dolari au fost înregistrate sub formă de capital de investiții.
Datele arată că 2,2 miliarde de dolari din ISD au provenit din instrumente de datorie, în timp ce 0,9 miliarde de dolari au fost generate prin vânzări de proprietăți imobiliare către străini.
Reducerea ratelor dobânzilor și scăderea inflației se numără printre factorii care stimulează investițiile.