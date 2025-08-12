Din totalul intrărilor de ISD de 6,3 miliarde de dolari, 3,9 miliarde de dolari au fost înregistrate sub formă de capital de investiții.

Datele arată că 2,2 miliarde de dolari din ISD au provenit din instrumente de datorie, în timp ce 0,9 miliarde de dolari au fost generate prin vânzări de proprietăți imobiliare către străini.

Reducerea ratelor dobânzilor și scăderea inflației se numără printre factorii care stimulează investițiile.