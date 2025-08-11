TÜRKİYE
Zeci de mii de oameni au protestat la Istanbul împotriva genocidului din Gaza
Demonstranții au mărșăluit din Piața Beyazit către Moscheea Hagia Sofia, cerând o acțiune internațională urgentă pentru a pune capăt suferințelor din Gaza.
Zeci de mii de oameni au protestat la Istanbul împotriva genocidului din Gaza
Campania militară israeliană a devastat enclava și a dus la decese din cauza foametei și înfometării. / AA
Zeci de mii de protestatari pro-Palestina s-au adunat sâmbătă seara în Piața Beyazit din Istanbul după rugăciunea de seară, pentru a-și exprima opoziția față de genocidul și înfometarea forțată a palestinienilor comise de Israel în Gaza.

Manifestația, la care au participat atât organizații non-guvernamentale, cât și numeroși membri ai publicului, a continuat cu un marș către istorica Moschee Hagia Sofia.

Participanții au avut ca scop să atragă atenția asupra crizei umanitare și să își exprime solidaritatea cu poporul din Gaza, în contextul intensificării violențelor și al lipsei acute de alimente și consumabile medicale.

Organizatorii au făcut apel la comunitatea internațională să ia măsuri urgente pentru a pune capăt suferinței.

Israelul se confruntă cu o indignare tot mai mare pentru genocidul din Gaza, unde a ucis peste 61 000 de persoane din octombrie 2023.

Campania militară a devastat enclava și a condus la decese cauzate de foame și înfometare deliberată.

În noiembrie anul trecut Curtea Penală Internațională a emis mandate de arestare pe numele prim-ministruluı israelian Benjamin Netanyahu și fostuluı său ministru al apărării, Yoav Gallant, pentru crime de război și crime împotriva umanității în Gaza.

De asemenea, Israelul se confruntă cu un caz de genocid la Curtea Internațională de Justiție pentru războiul său asupra enclavei.

