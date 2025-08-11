Zeci de mii de protestatari pro-Palestina s-au adunat sâmbătă seara în Piața Beyazit din Istanbul după rugăciunea de seară, pentru a-și exprima opoziția față de genocidul și înfometarea forțată a palestinienilor comise de Israel în Gaza.

Manifestația, la care au participat atât organizații non-guvernamentale, cât și numeroși membri ai publicului, a continuat cu un marș către istorica Moschee Hagia Sofia.

Participanții au avut ca scop să atragă atenția asupra crizei umanitare și să își exprime solidaritatea cu poporul din Gaza, în contextul intensificării violențelor și al lipsei acute de alimente și consumabile medicale.

Organizatorii au făcut apel la comunitatea internațională să ia măsuri urgente pentru a pune capăt suferinței.