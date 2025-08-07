Agenția de informații militare a Israelului utilizează platforma cloud Azure a Microsoft pentru a stoca și analiza la scară largă interceptările convorbirilor telefonice ale palestinienilor, conform unei investigații realizate de The Guardian, publicația palestiniano-israeliană +972 Magazine și publicația în limba ebraică Local Call.

Sistemul, care a început să fie utilizat din 2022, poate procesa până la „un milion de apeluri pe oră” și este folosit pentru a sprijini acțiunile Israelului în Gaza și Cisiordania ocupată, conform investigației.

Investigația a dezvăluit că parteneriatul a luat naștere după o întâlnire din 2021 între comandantul Unității 8200 a serviciilor de informații israeliene, Yossi Sariel, și CEO-ul Microsoft, Satya Nadella.

„Dotată cu capacitatea aproape nelimitată de stocare a platformei Azure, Unitatea 8200 a început să construiască un nou instrument puternic de supraveghere în masă: un sistem amplu și intruziv care colectează și stochează înregistrările a milioane de apeluri telefonice efectuate zilnic de palestinieni din Gaza și Cisiordania”, se afirmă în raport.

Conform The Guardian, un set de documente Microsoft scurse și interviuri cu 11 surse din cadrul companiei și al serviciilor de informații militare israeliene au dezvăluit modul în care Azure a fost utilizat de Unitatea 8200 „pentru a stoca această arhivă vastă de comunicații zilnice palestiniene”.

Potrivit a trei surse din cadrul Unității 8200, platforma de stocare bazată pe cloud computing „a facilitat pregătirea atacurilor aeriene mortale și a modelat operațiunile militare din Gaza și Cisiordania.”

Războiul modern