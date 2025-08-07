RĂZBOIUL DIN GAZA
3 min de citire
Israelul folosește o platforma cloud a Microsoft pentru a-i supraveghea pe palestinieni
O investigație arată că Unitatea 8200 a folosit capacitatea de stocare aproape nelimitată a cloud-ului Microsoft, Azure, pentru a colecta și stoca milioane de apeluri telefonice efectuate de palestinieni zilnic în Gaza și Cisiordania ocupată.
Israelul folosește o platforma cloud a Microsoft pentru a-i supraveghea pe palestinieni
Platforma de stocare în cloud a facilitat pregătirea unor atacuri aeriene mortale și a influențat operațiunile militare din Gaza și Cisiordania. / Public domain
acum 13 ore

Agenția de informații militare a Israelului utilizează platforma cloud Azure a Microsoft pentru a stoca și analiza la scară largă interceptările convorbirilor telefonice ale palestinienilor, conform unei investigații realizate de The Guardian, publicația palestiniano-israeliană +972 Magazine și publicația în limba ebraică Local Call.

Sistemul, care a început să fie utilizat din 2022, poate procesa până la „un milion de apeluri pe oră” și este folosit pentru a sprijini acțiunile Israelului în Gaza și Cisiordania ocupată, conform investigației.

Investigația a dezvăluit că parteneriatul a luat naștere după o întâlnire din 2021 între comandantul Unității 8200 a serviciilor de informații israeliene, Yossi Sariel, și CEO-ul Microsoft, Satya Nadella.

„Dotată cu capacitatea aproape nelimitată de stocare a platformei Azure, Unitatea 8200 a început să construiască un nou instrument puternic de supraveghere în masă: un sistem amplu și intruziv care colectează și stochează înregistrările a milioane de apeluri telefonice efectuate zilnic de palestinieni din Gaza și Cisiordania”, se afirmă în raport.

Conform The Guardian, un set de documente Microsoft scurse și interviuri cu 11 surse din cadrul companiei și al serviciilor de informații militare israeliene au dezvăluit modul în care Azure a fost utilizat de Unitatea 8200 „pentru a stoca această arhivă vastă de comunicații zilnice palestiniene”.

Potrivit a trei surse din cadrul Unității 8200, platforma de stocare bazată pe cloud computing „a facilitat pregătirea atacurilor aeriene mortale și a modelat operațiunile militare din Gaza și Cisiordania.”

Te-ar putea interesa șiTRT Global - Microsoft finally acknowledges supplying AI services to Israel but denies Gaza genocide complicity

Războiul modern

Recomandări

Documentele scurse și sursele familiare cu sistemul au arătat că acesta a stocat aproximativ 11 500 de terabytes de comunicații interceptate — echivalentul a aproximativ 200 de milioane de ore de convorbiri telefonice.

Sistemul bazat pe cloud, inițiat de Sariel, „a fost utilizat frecvent alături de o serie de instrumente de recomandare a țintelor bazate pe inteligență artificială, dezvoltate tot sub conducerea sa și utilizate de armată într-o campanie care a devastat viața civilă și a creat o criză umanitară profundă,” a adăugat The Guardian.

Israelul a ucis peste 61 100 de palestinieni, majoritatea femei și copii, în carnagiul din Gaza asediată, începând din octombrie 2023.

Există temeri că aproximativ 11 000 de palestinieni sunt îngropați sub dărâmăturile caselor distruse, conform agenției oficiale de știri palestiniene WAFA.

Experții, însă, susțin că numărul real al victimelor depășește semnificativ cifrele raportate de autoritățile din Gaza, estimând că ar putea fi în jur de 200 000.

De-a lungul genocidului, Israelul a transformat cea mai mare parte a enclavei blocate în ruine și a strămutat practic întreaga populație.

În noiembrie anul trecut, Curtea Penală Internațională a emis mandate de arestare pe numele prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu și fostului său ministru al apărării, Yoav Gallant, pentru crime de război și crime împotriva umanității în Gaza.

Israelul se confruntă, de asemenea, cu un caz de genocid la Curtea Internațională de Justiție pentru războiul său asupra enclavei.

Descoperă
Nvidia reia vânzarea cipurilor H20 către China, odată cu relaxarea restricțiilor de export impuse
SUA a inițiat o anchetă comercială împotriva Braziliei, taxele vamale provocând tensiuni
Israelul comite genocid în Gaza — concluzia „inevitabilă” a expertului în Holocaust Omer Bartov
Expoziția Internațională a Industriei de Apărare va fi găzduită la Istanbul săptămâna viitoare
Cea de-a noua aniversare a loviturii de stat eșuate din Türkiye a fost marcată în întreaga lume
Rusiei nu-i pasă de spectacolul lui Trump. Reacția lui Medvedev la amenințările cu sancțiuni
Ministrul Fidan: „Orice încercare de a dăuna Türkiye este sortită eșecului”
Muzeul Democrației 15 Iulie: O istorie a rezistenței păstrată vie în memorie
Ministrul rus de externe Lavrov s-a întâlnit cu președintele chinez Xi
Numărul palestinienilor uciși în centrele de ajutor controversate din Gaza ajunge la 833
Trimisul SUA vizitează Ucraina pentru a discuta despre arme și sancțiuni împotriva Rusiei
China salută legăturile „strategice” cu Rusia în timpul vizitei lui Lavrov
Supraviețuitorii bombei atomice din Japonia se tem că armele nucleare ar putea fi folosite din nou
Trei persoane au fost ucise într-un atac armat într-o biserică din Kentucky
Seul: „Phenian a furnizat Moscovei un stoc masiv de muniție de artilerie”
Aruncă o privire la TRT Global. Spune-ne părerea ta!
Contact us