Indonezia va transforma un centru medical de pe insula sa nelocuită, Galang, pentru a trata aproximativ 2 000 de rezidenți răniți din Gaza, care se vor întoarce acasă după recuperare, a declarat joi un purtător de cuvânt al președintelui.

Indonezia a trimis ajutor umanitar în Gaza după ce Israelul a început războiul său brutal în octombrie 2023, care, potrivit oficialilor palestinieni din domeniul sănătății, a ucis peste 60 000 de palestinieni în enclava asediată.

„Indonezia va oferi ajutor medical pentru aproximativ 2 000 de rezidenți din Gaza care au devenit victime ale războiului, cei răniți, îngropați sub dărâmături," a declarat purtătorul de cuvânt, Hasan Nasbi, reporterilor, adăugând că această acțiune nu este o evacuare.

Indonezia intenționează să aloce spitalul improvizat de pe insula Galang, situată lângă Sumatra și la sud de Singapore, pentru a trata locuitorii răniți din Gaza și pentru a adăposti temporar familiile acestora, a mai spus el, subliniind că în prezent nu locuiește nimeni în acea zonă.

Pacienții vor fi transportați înapoi în Gaza după ce se vor vindeca, a adăugat el.