RĂZBOIUL DIN GAZA
2 min de citire
Indonezia pregătește un centru medical pentru 2 000 de palestinieni răniți în Gaza
Oficialii indonezieni spun că spitalul improvizat este o soluție temporară pentru a trata palestinienii răniți și, odată vindecați, ei vor fi duși înapoi în Gaza.
Indonezia pregătește un centru medical pentru 2 000 de palestinieni răniți în Gaza
Planul este anunțat la câteva luni după ce președintele Prabowo Subianto s-a oferit să adăpostească palestinienii răniți. / Reuters
acum 11 ore

Indonezia va transforma un centru medical de pe insula sa nelocuită, Galang, pentru a trata aproximativ 2 000 de rezidenți răniți din Gaza, care se vor întoarce acasă după recuperare, a declarat joi un purtător de cuvânt al președintelui.

Indonezia a trimis ajutor umanitar în Gaza după ce Israelul a început războiul său brutal în octombrie 2023, care, potrivit oficialilor palestinieni din domeniul sănătății, a ucis peste 60 000 de palestinieni în enclava asediată.

„Indonezia va oferi ajutor medical pentru aproximativ 2 000 de rezidenți din Gaza care au devenit victime ale războiului, cei răniți, îngropați sub dărâmături," a declarat purtătorul de cuvânt, Hasan Nasbi, reporterilor, adăugând că această acțiune nu este o evacuare.

Indonezia intenționează să aloce spitalul improvizat de pe insula Galang, situată lângă Sumatra și la sud de Singapore, pentru a trata locuitorii răniți din Gaza și pentru a adăposti temporar familiile acestora, a mai spus el, subliniind că în prezent nu locuiește nimeni în acea zonă.

Pacienții vor fi transportați înapoi în Gaza după ce se vor vindeca, a adăugat el.

Hasan nu a oferit un calendar sau alte detalii suplimentare, îndrumând întrebările către ministerele de externe și apărare ale Indoneziei, care nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Planul a fost anunțat la câteva luni după ce propunerea președintelui Prabowo Subianto de a adăposti palestinieni răniți a atras critici din partea clericilor de top ai Indoneziei, care au considerat că aceasta pare prea apropiată de sugestia fostului președinte american Donald Trump de a muta permanent palestinienii din Gaza.

Ca răspuns la sugestia lui Trump, ministerul de externe al Indoneziei, care susține soluția cu două state pentru rezolvarea conflictului israeliano-palestinian, a declarat la acea vreme că „respinge cu fermitate orice încercare de a strămuta cu forța palestinienii”.

Un spital destinat tratării victimelor pandemiei de COVID-19 a fost deschis în 2020 pe insula Galang, care a fost, până în 1996, o tabără extinsă de refugiați administrată de Națiunile Unite, găzduind 250 000 de persoane care au fugit din cauza Războiului din Vietnam.

