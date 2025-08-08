Mii de israelieni au protestat în mai multe orașe, inclusiv în Ierusalimul de Vest și Tel Aviv, cerând un acord cu grupurile palestiniene pentru eliberarea ostaticilor reținuți în Gaza asediată.

Familiile ostaticilor și susținătorii acestora au organizat un protest în fața sediului guvernului israelian din Ierusalimul de Vest, coincizând cu o ședință ministerială de joi, conform cotidianului Yedioth Ahronoth.

Ședința s-a concentrat pe planul premierului Benjamin Netanyahu de a reocupa complet Gaza, plan pe care șeful Statului Major, Eyal Zamir, l-a descris drept o „capcană strategică”.

Liderii militari au avertizat că implementarea acestui plan ar putea duce la moartea ostaticilor.

Protestatarii din Ierusalimul de Vest au ținut fotografii ale membrilor familiilor lor reținuți în Gaza, inclusiv ale celor care sunt încă în viață.

La Tel Aviv, mii de israelieni s-au adunat în fața sediului partidului Likud al lui Netanyahu, cerându-i să negocieze un acord cu Hamas.

Alte demonstrații au avut loc în Haifa și Negev, unde protestatarii au cerut, de asemenea, un acord pentru a-i aduce pe ostaticii acasă.

„Israelul și-a pierdut busola morală”

Yehuda Cohen, tatăl lui Nimrod Cohen, un soldat israelian ținut ostatic în Gaza, a declarat că Netanyahu prelungește războiul pentru a satisface extremiștii din regimul său și pentru a preveni colapsul acestuia.

„Netanyahu lucrează doar pentru el însuși”, a spus el, cerând comunității internaționale să pună presiune pe Netanyahu pentru a opri războiul și a-i salva fiul.

„Singura cale de a aduce ostaticii acasă este să oprim războiul și să punem capăt suferinței ostaticilor și a tuturor celor care trăiesc în acest conflict teribil – inclusiv locuitorii din Gaza, soldații, familiile și noi toți”, a declarat protestatara Sharon Kangasa-Cohen, istoric, pentru agenția de știri AFP.

„Dacă vor recuceri Gaza sau vor decide să o reocupe militar, viețile ostaticilor vor fi și mai mult în pericol, iar societatea israeliană în ansamblu va fi amenințată”, a adăugat ea.

Pepe Alalu, fost viceprimar al Ierusalimului de Vest și o figură cunoscută a aripii de stânga a orașului, a declarat că a venit la protest pentru că „pur și simplu nu putea să stea deoparte”.