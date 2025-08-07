Președintele SUA, Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin ar putea avea o întâlnire la nivel înalt chiar săptămâna viitoare, a anunțat joi Kremlinul.

Aceasta ar fi prima întâlnire între un președinte american în funcție și un președinte rus de la întâlnirea dintre Joe Biden și Putin, care a avut loc la Geneva în iunie 2021. Întâlnirea are loc în contextul în care Trump încearcă să medieze o încheiere a conflictului militar dintre Rusia și Ucraina.

„La sugestia părții americane, s-a ajuns la un acord de principiu pentru organizarea unui summit bilateral în zilele următoare”, a declarat consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, citat de agențiile de știri de stat ruse.

„Începem acum să lucrăm la detalii împreună cu colegii noștri americani”, a adăugat Ușakov. „Săptămâna viitoare a fost stabilită ca dată țintă.”