Președintele SUA, Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin ar putea avea o întâlnire la nivel înalt chiar săptămâna viitoare, a anunțat joi Kremlinul.
Aceasta ar fi prima întâlnire între un președinte american în funcție și un președinte rus de la întâlnirea dintre Joe Biden și Putin, care a avut loc la Geneva în iunie 2021. Întâlnirea are loc în contextul în care Trump încearcă să medieze o încheiere a conflictului militar dintre Rusia și Ucraina.
„La sugestia părții americane, s-a ajuns la un acord de principiu pentru organizarea unui summit bilateral în zilele următoare”, a declarat consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, citat de agențiile de știri de stat ruse.
„Începem acum să lucrăm la detalii împreună cu colegii noștri americani”, a adăugat Ușakov. „Săptămâna viitoare a fost stabilită ca dată țintă.”
Ușakov a mai spus că locația întâlnirii „a fost convenită în principiu”, dar nu a oferit detalii suplimentare despre locul unde va avea loc aceasta.
Anunțul vine la o zi după ce trimisul american, Steve Witkoff s-a întâlnit cu Putin la Moscova.
Witkoff a propus o întâlnire trilaterală cu președintele ucrainean Vladimir Zelenski, dar Rusia nu a răspuns acestei propuneri, a spus Ușakov.
„Partea rusă a lăsat această opțiune complet fără comentarii”, a adăugat el.