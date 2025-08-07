Ministrul apărării din Israel, Israel Katz, a declarat că armata trebuie să pună în aplicare orice decizie luată de guvern în Gaza, pe fondul rapoartelor despre dezacorduri interne tot mai mari privind perspectiva unei ocupații totale a enclavei blocate.

Declarația a fost făcută în timp ce prim-ministrul Benjamin Netanyahu se pregătea să convoace joi cabinetul său de securitate pentru a finaliza o decizie privind extinderea genocidului israelian în Gaza, care se apropie de a 23-a lună.

Netanyahu a afirmat că înfrângerea Hamas rămâne o condiție prealabilă pentru eliberarea ostaticilor care sunt încă ținuți în Gaza.

Mass-media israeliană, citând oficiali care au vorbit sub anonimat, a raportat că oficiali de rang înalt din domeniul securității au avertizat împotriva escaladării violențelor în zone dens populate precum orașul Gaza și taberele de refugiați, unde se crede că sunt ținuți mulți dintre ostatici.

Noi ordine de strămutare forțată au fost emise miercuri pentru zone din nordul și sudul Gazei, inclusiv orașul Gaza și Khan Younis, unde, potrivit declarațiilor, trupele israeliene se pregătesc să „extindă amploarea luptelor”.

Rapoartele sugerează o ruptură tot mai mare între Netanyahu și comandanții militari, inclusiv șeful forțelor armate, generalul-locotenent Eyal Zamir, care ar fi avertizat la o întâlnire din această săptămână că o ocupație totală ar însemna „să intri într-o capcană.”

Postul public Kan a relatat că Zamir și-a exprimat opoziția în timpul unei reuniuni pe tema securității de trei ore cu Netanyahu, în timp ce Channel 12 a raportat că acesta a propus alternative, cum ar fi strategii de încercuire.

Într-o postare pe X, ministrul apărării, Israel Katz, a recunoscut rolul lui Zamir în consilierea guvernului, dar a reiterat obligația armatei de a respecta ordinele: „Odată ce deciziile sunt luate de conducerea politică, IDF (armata) le va executa cu determinare și profesionalism”.

