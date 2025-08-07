Ministrul apărării din Israel, Israel Katz, a declarat că armata trebuie să pună în aplicare orice decizie luată de guvern în Gaza, pe fondul rapoartelor despre dezacorduri interne tot mai mari privind perspectiva unei ocupații totale a enclavei blocate.
Declarația a fost făcută în timp ce prim-ministrul Benjamin Netanyahu se pregătea să convoace joi cabinetul său de securitate pentru a finaliza o decizie privind extinderea genocidului israelian în Gaza, care se apropie de a 23-a lună.
Netanyahu a afirmat că înfrângerea Hamas rămâne o condiție prealabilă pentru eliberarea ostaticilor care sunt încă ținuți în Gaza.
Mass-media israeliană, citând oficiali care au vorbit sub anonimat, a raportat că oficiali de rang înalt din domeniul securității au avertizat împotriva escaladării violențelor în zone dens populate precum orașul Gaza și taberele de refugiați, unde se crede că sunt ținuți mulți dintre ostatici.
Noi ordine de strămutare forțată au fost emise miercuri pentru zone din nordul și sudul Gazei, inclusiv orașul Gaza și Khan Younis, unde, potrivit declarațiilor, trupele israeliene se pregătesc să „extindă amploarea luptelor”.
Rapoartele sugerează o ruptură tot mai mare între Netanyahu și comandanții militari, inclusiv șeful forțelor armate, generalul-locotenent Eyal Zamir, care ar fi avertizat la o întâlnire din această săptămână că o ocupație totală ar însemna „să intri într-o capcană.”
Postul public Kan a relatat că Zamir și-a exprimat opoziția în timpul unei reuniuni pe tema securității de trei ore cu Netanyahu, în timp ce Channel 12 a raportat că acesta a propus alternative, cum ar fi strategii de încercuire.
Într-o postare pe X, ministrul apărării, Israel Katz, a recunoscut rolul lui Zamir în consilierea guvernului, dar a reiterat obligația armatei de a respecta ordinele: „Odată ce deciziile sunt luate de conducerea politică, IDF (armata) le va executa cu determinare și profesionalism”.
Trump: „Depinde de Israel”
Liderul opoziției, Yair Lapid, a declarat că l-a îndemnat pe Netanyahu să nu ocupe Gaza, numind această idee „foarte proastă... din punct de vedere operațional, moral și economic”.
Președintele SUA Donald Trump întrebat marți despre posibilitatea unei ocupații, a spus că nu este la curent cu detaliile, dar a adăugat: „Depinde de Israel”.
Guvernul Israelului se confruntă cu o presiune tot mai mare pentru a pune capăt războiului, pe fondul îngrijorărilor crescânde legate de catastrofa umanitară din Gaza și de soarta ostaticilor rămași.
Dintre cei 251 de ostatici capturați în octombrie 2023, 49 rămân în Gaza, inclusiv 27 despre care armata israeliană spune că sunt morți.
Alarma internațională a crescut pe măsură ce foametea amenință peste două milioane de oameni din Gaza.
Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a declarat miercuri că doar 1,5% din terenurile agricole din Gaza sunt neafectate și accesibile.
„Gaza se află acum în pragul unei foamete de proporții,” a declarat directorul general al FAO, Qu Dongyu. „Oamenii mor de foame nu pentru că nu există alimente, ci pentru că accesul este blocat, sistemele locale de producție alimentară s-au prăbușit, iar familiile nu mai pot susține nici măcar cele mai elementare mijloace de subzistență.”