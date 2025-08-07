LUME
3 min de citire
Crimele motivate de islamofobie și ură împotriva palestinienilor au crescut cu 1 800% în Canada
Potrivit unui raport recent publicat, creșterea bruscă a crimelor instigate de islamofobie și ură împotriva palestinienilor după 7 octombrie reflectă doar o mică parte din ceea cu ce se confruntă comunitățile palestiniene din Canada.
Crimele motivate de islamofobie și ură împotriva palestinienilor au crescut cu 1 800% în Canada
NCCM a raportat o creștere de 1300% a cazurilor de islamofobie în luna de după 7 octombrie, ajungând la 1800% pe parcursul anului. / Reuters Archive
acum 15 ore

Un nou raport avertizează asupra unei creșteri alarmante a incidentelor motivate de ură în Canada de la începutul războiului genocidar al Israelului împotriva Gazei, pe 7 octombrie 2023, cu o creștere a infracțiunilor motivate de ură împotriva islamului și a palestinienilor de până la 1 800% în unele regiuni.

Raportul de Nadia Hasan, publicat miercuri dimineață și intitulat „Documentarea «excepției palestiniene»” de la Centrul de Cercetare a Islamofobiei al Universității York, evidențiază o creștere „bruscă și periculoasă” a islamofobiei, rasismului anti-palestinian (APR) și rasismului anti-arab (AAR) în ultimele 21 de luni.

„În urma evenimentelor din octombrie 2023, Canada a înregistrat o creștere a rasismului anti-palestinian, a islamofobiei și a rasismului anti-arab, care afectează multe aspecte ale vieții și muncii canadienilor”, a declarat Hasan în cadrul unei conferințe de presă la Ottawa.

Pe baza consultărilor cu 16 organizații canadiene, a datelor publice și a rapoartelor media, raportul a dezvăluit că Serviciul de Poliție din Toronto a înregistrat o creștere de 1 600% a infracțiunilor motivate de ură împotriva palestinienilor și musulmanilor între 7 octombrie și 20 noiembrie 2023.

Conform Statistics Canada, în 2023 s-a înregistrat o creștere de 94% a infracțiunilor motivate de ură împotriva musulmanilor și o creștere de 52% a infracțiunilor împotriva arabilor și asiaticilor occidentali.

Consiliul Național al Musulmanilor din Canada (NCCM) a raportat o creștere de 1 300% a cazurilor de islamofobie în prima lună după 7 octombrie, ajungând la 1 800% pe parcursul anului.

Centrul de Suport Legal pentru Musulmani (MLSC) a documentat 474 de plângeri privind încălcarea drepturilor omului între octombrie 2023 și martie 2024, inclusiv 345 de cazuri de persoane care și-au pierdut locurile de muncă sau au fost suspendate din cauza sprijinului pentru Palestina. Centrul Legal pentru Palestina a raportat o creștere de 600% a cazurilor APR pe parcursul a opt luni.

Te-ar putea interesa șiTRT Global - Carney's move on Palestine recognition gets cheers, but Canadians prefer no strings
Recomandări

O fracțiune din realitate

Menționând că raportul surprinde doar o fracțiune din ceea cu ce se confruntă comunitățile, Hasan a declarat: „Informațiile incluse în acest raport se bazează pe interviuri cu aceste organizații, pe date furnizate de unele dintre ele, date publice disponibile, precum și rapoarte media din perioada octombrie 2023 - noiembrie 2024.”

Amira Elghawaby, reprezentanta specială a Canadei pentru combaterea islamofobiei, a avertizat că concluziile raportului necesită acțiuni urgente.

„Vedem acest lucru în cenzurarea și reducerea la tăcere a canadienilor care apără drepturile omului palestiniene, cu consecințe reale asupra mijloacelor lor de trai și asupra viitorului lor”, a spus ea.

Subliniind că astfel de incidente continuă să aibă loc zilnic în Canada și cerând să fie confruntate, ea a adăugat: „Stereotipurile vechi, care au apărut după 11 septembrie, revin, amplificate de extrema dreaptă și alții, și sunt folosite din nou pentru a dezumaniza comunitățile noastre, în special palestinienii musulmani și arabo-canadienii.”

Raportul solicită adoptarea unei definiții a rasismului anti-palestinian, o responsabilitate mai mare pentru crimele motivate de ură și investigații independente asupra modului în care școlile și instituțiile publice au răspuns la aceste amenințări în creștere.

„Dincolo de acest proiect de documentare,care oferă o imagine de ansamblu a experiențelor comunităților afectate, organizațiile pe care le-am consultat au subliniat necesitatea de a informa dezvoltarea unor răspunsuri politice incluzive, interdisciplinare și bazate pe drepturile omului, precum și a celor mai bune practici care abordează ceea ce mulți au numit «excepția Palestina»”, se arată în raport.

Descoperă
Nvidia reia vânzarea cipurilor H20 către China, odată cu relaxarea restricțiilor de export impuse
SUA a inițiat o anchetă comercială împotriva Braziliei, taxele vamale provocând tensiuni
Israelul comite genocid în Gaza — concluzia „inevitabilă” a expertului în Holocaust Omer Bartov
Expoziția Internațională a Industriei de Apărare va fi găzduită la Istanbul săptămâna viitoare
Cea de-a noua aniversare a loviturii de stat eșuate din Türkiye a fost marcată în întreaga lume
Rusiei nu-i pasă de spectacolul lui Trump. Reacția lui Medvedev la amenințările cu sancțiuni
Ministrul Fidan: „Orice încercare de a dăuna Türkiye este sortită eșecului”
Muzeul Democrației 15 Iulie: O istorie a rezistenței păstrată vie în memorie
Ministrul rus de externe Lavrov s-a întâlnit cu președintele chinez Xi
Numărul palestinienilor uciși în centrele de ajutor controversate din Gaza ajunge la 833
Trimisul SUA vizitează Ucraina pentru a discuta despre arme și sancțiuni împotriva Rusiei
China salută legăturile „strategice” cu Rusia în timpul vizitei lui Lavrov
Supraviețuitorii bombei atomice din Japonia se tem că armele nucleare ar putea fi folosite din nou
Trei persoane au fost ucise într-un atac armat într-o biserică din Kentucky
Seul: „Phenian a furnizat Moscovei un stoc masiv de muniție de artilerie”
Aruncă o privire la TRT Global. Spune-ne părerea ta!
Contact us