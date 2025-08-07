Un nou raport avertizează asupra unei creșteri alarmante a incidentelor motivate de ură în Canada de la începutul războiului genocidar al Israelului împotriva Gazei, pe 7 octombrie 2023, cu o creștere a infracțiunilor motivate de ură împotriva islamului și a palestinienilor de până la 1 800% în unele regiuni.
Raportul de Nadia Hasan, publicat miercuri dimineață și intitulat „Documentarea «excepției palestiniene»” de la Centrul de Cercetare a Islamofobiei al Universității York, evidențiază o creștere „bruscă și periculoasă” a islamofobiei, rasismului anti-palestinian (APR) și rasismului anti-arab (AAR) în ultimele 21 de luni.
„În urma evenimentelor din octombrie 2023, Canada a înregistrat o creștere a rasismului anti-palestinian, a islamofobiei și a rasismului anti-arab, care afectează multe aspecte ale vieții și muncii canadienilor”, a declarat Hasan în cadrul unei conferințe de presă la Ottawa.
Pe baza consultărilor cu 16 organizații canadiene, a datelor publice și a rapoartelor media, raportul a dezvăluit că Serviciul de Poliție din Toronto a înregistrat o creștere de 1 600% a infracțiunilor motivate de ură împotriva palestinienilor și musulmanilor între 7 octombrie și 20 noiembrie 2023.
Conform Statistics Canada, în 2023 s-a înregistrat o creștere de 94% a infracțiunilor motivate de ură împotriva musulmanilor și o creștere de 52% a infracțiunilor împotriva arabilor și asiaticilor occidentali.
Consiliul Național al Musulmanilor din Canada (NCCM) a raportat o creștere de 1 300% a cazurilor de islamofobie în prima lună după 7 octombrie, ajungând la 1 800% pe parcursul anului.
Centrul de Suport Legal pentru Musulmani (MLSC) a documentat 474 de plângeri privind încălcarea drepturilor omului între octombrie 2023 și martie 2024, inclusiv 345 de cazuri de persoane care și-au pierdut locurile de muncă sau au fost suspendate din cauza sprijinului pentru Palestina. Centrul Legal pentru Palestina a raportat o creștere de 600% a cazurilor APR pe parcursul a opt luni.
O fracțiune din realitate
Menționând că raportul surprinde doar o fracțiune din ceea cu ce se confruntă comunitățile, Hasan a declarat: „Informațiile incluse în acest raport se bazează pe interviuri cu aceste organizații, pe date furnizate de unele dintre ele, date publice disponibile, precum și rapoarte media din perioada octombrie 2023 - noiembrie 2024.”
Amira Elghawaby, reprezentanta specială a Canadei pentru combaterea islamofobiei, a avertizat că concluziile raportului necesită acțiuni urgente.
„Vedem acest lucru în cenzurarea și reducerea la tăcere a canadienilor care apără drepturile omului palestiniene, cu consecințe reale asupra mijloacelor lor de trai și asupra viitorului lor”, a spus ea.
Subliniind că astfel de incidente continuă să aibă loc zilnic în Canada și cerând să fie confruntate, ea a adăugat: „Stereotipurile vechi, care au apărut după 11 septembrie, revin, amplificate de extrema dreaptă și alții, și sunt folosite din nou pentru a dezumaniza comunitățile noastre, în special palestinienii musulmani și arabo-canadienii.”
Raportul solicită adoptarea unei definiții a rasismului anti-palestinian, o responsabilitate mai mare pentru crimele motivate de ură și investigații independente asupra modului în care școlile și instituțiile publice au răspuns la aceste amenințări în creștere.
„Dincolo de acest proiect de documentare,care oferă o imagine de ansamblu a experiențelor comunităților afectate, organizațiile pe care le-am consultat au subliniat necesitatea de a informa dezvoltarea unor răspunsuri politice incluzive, interdisciplinare și bazate pe drepturile omului, precum și a celor mai bune practici care abordează ceea ce mulți au numit «excepția Palestina»”, se arată în raport.