Un nou raport avertizează asupra unei creșteri alarmante a incidentelor motivate de ură în Canada de la începutul războiului genocidar al Israelului împotriva Gazei, pe 7 octombrie 2023, cu o creștere a infracțiunilor motivate de ură împotriva islamului și a palestinienilor de până la 1 800% în unele regiuni.

Raportul de Nadia Hasan, publicat miercuri dimineață și intitulat „Documentarea «excepției palestiniene»” de la Centrul de Cercetare a Islamofobiei al Universității York, evidențiază o creștere „bruscă și periculoasă” a islamofobiei, rasismului anti-palestinian (APR) și rasismului anti-arab (AAR) în ultimele 21 de luni.

„În urma evenimentelor din octombrie 2023, Canada a înregistrat o creștere a rasismului anti-palestinian, a islamofobiei și a rasismului anti-arab, care afectează multe aspecte ale vieții și muncii canadienilor”, a declarat Hasan în cadrul unei conferințe de presă la Ottawa.

Pe baza consultărilor cu 16 organizații canadiene, a datelor publice și a rapoartelor media, raportul a dezvăluit că Serviciul de Poliție din Toronto a înregistrat o creștere de 1 600% a infracțiunilor motivate de ură împotriva palestinienilor și musulmanilor între 7 octombrie și 20 noiembrie 2023.

Conform Statistics Canada, în 2023 s-a înregistrat o creștere de 94% a infracțiunilor motivate de ură împotriva musulmanilor și o creștere de 52% a infracțiunilor împotriva arabilor și asiaticilor occidentali.

Consiliul Național al Musulmanilor din Canada (NCCM) a raportat o creștere de 1 300% a cazurilor de islamofobie în prima lună după 7 octombrie, ajungând la 1 800% pe parcursul anului.

Centrul de Suport Legal pentru Musulmani (MLSC) a documentat 474 de plângeri privind încălcarea drepturilor omului între octombrie 2023 și martie 2024, inclusiv 345 de cazuri de persoane care și-au pierdut locurile de muncă sau au fost suspendate din cauza sprijinului pentru Palestina. Centrul Legal pentru Palestina a raportat o creștere de 600% a cazurilor APR pe parcursul a opt luni.