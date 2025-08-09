Statele Unite și-au reafirmat opoziția față de recunoașterea unui stat palestinian, pregătind terenul pentru discuții diplomatice cu Regatul Unit, care a decis recent să recunoască statalitatea Palestinei.
Vorbind vineri, în timpul vizitei sale în Regatul Unit, vicepreședintele SUA, J.D. Vance a declarat că această problemă va face parte din discuțiile cu secretarul de externe britanic, David Lammy.
„Evident, Regatul Unit își va lua propria decizie. Noi nu avem planuri de a recunoaște un stat palestinian”, a spus Vance la Chevening House, în Kent.
„Nu știu ce ar însemna cu adevărat recunoașterea unui stat palestinian, având în vedere lipsa unui guvern funcțional acolo. Și ceea ce președintele a subliniat foarte clar este că avem două obiective foarte simple în acest moment, în ceea ce privește situația din Israel și Gaza.”
„Primul obiectiv este să ne asigurăm că Hamas nu mai poate ataca niciodată civili israelieni nevinovați, iar acest lucru trebuie să se realizeze prin eradicarea grupării”, a adăugat el.
În al doilea rând, „președintele a fost profund mișcat de imaginile teribile ale crizei umanitare din Gaza. Așadar, vrem să ne asigurăm că rezolvăm această problemă”, a spus el.
Vance, rezervat în privința discuțiilor cu Israelul
„Cred că toți putem lucra pentru a rezolva această problemă. Evident, nu este o problemă ușor de rezolvat, altfel ar fi fost deja abordată, dar împărtășim, cred, acest obiectiv comun”, a adăugat el.
„Este posibil să avem unele dezacorduri cu privire la modul exact de a atinge acest obiectiv, iar astăzi vom discuta despre asta.”
Întrebat dacă Statele Unite au fost avertizate în prealabil despre decizia prim-ministrului israelian, Benjamin Netanyahu de a ordona ocuparea orașului Gaza, Vance a spus că nu va comenta „conversațiile private”.
El a menționat că se așteaptă ca Trump să vorbească personal cu presa despre această chestiune.
Vance a reiterat poziția SUA cu privire la Hamas și ajutorul umanitar, spunând: „Nu vom ști exact cum să rezolvăm o problemă foarte complicată. După cum a spus însuși președintele, oamenii, într-un fel, luptă de mii de ani. Dacă ar fi fost ușor să aducem pacea în acea regiune a lumii, ar fi fost deja realizată.”
Regatul Unit, „profund îngrijorat”
Între timp, secretarul de externe britanic, David Lammy și-a exprimat îngrijorarea cu privire la evoluțiile recente din Gaza.
„Adevărul este că ceea ce ne dorim cu toții să vedem este un armistițiu. Ceea ce ne dorim cu toții să vedem este eliberarea ostaticilor. Și suntem profund îngrijorați de suferința umană pe care o vedem în Gaza, în special. Este un punct final pe care vrem să-l atingem.”
„Sunt îngrijorat de ceea ce se întâmplă în Gaza în acest moment și de decizia recentă a Cabinetului, și profund îngrijorat, la fel ca mulți israelieni, de impactul asupra ostaticilor, iar vom putea discuta aceste probleme în orele următoare.”
Cabinetul de securitate al Israelului a aprobat planul prim-ministrului Benjamin Netanyahu de a ocupa complet orașul Gaza, a anunțat biroul premierului vineri dimineață.
Israelul se confruntă deja cu o indignare crescândă din cauza războiului său devastator asupra Fâșiei Gaza, unde peste 61.000 de persoane au fost ucise din octombrie 2023. Campania militară a devastat enclava și a adus-o în pragul foametei.
Aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise în Israel în timpul atacurilor din 7 octombrie 2023 ale Hamas, iar aproximativ 250 au fost luate ostatice. 50 de ostatici rămân încă în teritoriu, se crede că cel puțin 20 dintre ei sunt în viață.
În noiembrie anul trecut, Curtea Penală Internațională a emis mandate de arestare pentru Netanyahu și fostul său ministru al apărării, Yoav Gallant pentru crime de război și crime împotriva umanității în Gaza.
De asemenea, Israelul se confruntă cu un caz de genocid la Curtea Internațională de Justiție pentru războiul său asupra enclavei.