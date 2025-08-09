Statele Unite și-au reafirmat opoziția față de recunoașterea unui stat palestinian, pregătind terenul pentru discuții diplomatice cu Regatul Unit, care a decis recent să recunoască statalitatea Palestinei.

Vorbind vineri, în timpul vizitei sale în Regatul Unit, vicepreședintele SUA, J.D. Vance a declarat că această problemă va face parte din discuțiile cu secretarul de externe britanic, David Lammy.

„Evident, Regatul Unit își va lua propria decizie. Noi nu avem planuri de a recunoaște un stat palestinian”, a spus Vance la Chevening House, în Kent.

„Nu știu ce ar însemna cu adevărat recunoașterea unui stat palestinian, având în vedere lipsa unui guvern funcțional acolo. Și ceea ce președintele a subliniat foarte clar este că avem două obiective foarte simple în acest moment, în ceea ce privește situația din Israel și Gaza.”

„Primul obiectiv este să ne asigurăm că Hamas nu mai poate ataca niciodată civili israelieni nevinovați, iar acest lucru trebuie să se realizeze prin eradicarea grupării”, a adăugat el.

În al doilea rând, „președintele a fost profund mișcat de imaginile teribile ale crizei umanitare din Gaza. Așadar, vrem să ne asigurăm că rezolvăm această problemă”, a spus el.

Vance, rezervat în privința discuțiilor cu Israelul

„Cred că toți putem lucra pentru a rezolva această problemă. Evident, nu este o problemă ușor de rezolvat, altfel ar fi fost deja abordată, dar împărtășim, cred, acest obiectiv comun”, a adăugat el.

„Este posibil să avem unele dezacorduri cu privire la modul exact de a atinge acest obiectiv, iar astăzi vom discuta despre asta.”

Întrebat dacă Statele Unite au fost avertizate în prealabil despre decizia prim-ministrului israelian, Benjamin Netanyahu de a ordona ocuparea orașului Gaza, Vance a spus că nu va comenta „conversațiile private”.

El a menționat că se așteaptă ca Trump să vorbească personal cu presa despre această chestiune.