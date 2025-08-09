Președintele Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska vinerea viitoare, adăugând că un posibil acord de pace între Moscova și Kiev ar putea include un schimb de teritorii.
„Întâlnirea mult așteptată între mine, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, și președintele Vladimir Putin al Rusiei va avea loc vinerea viitoare, 15 august 2025, în Marele Stat Alaska”, a scris Trump vineri seara târziu pe platforma sa Truth Social.
Trump nu l-a mai întâlnit pe Putin în persoană de la revenirea sa la Casa Albă în ianuarie.
Kremlinul a declarat sâmbătă dimineața că l-a invitat pe Trump să viziteze Rusia după summitul de vinerea viitoare cu Putin în Alaska.
„Privind înainte, este firesc să sperăm că următoarea întâlnire între președinți va avea loc pe teritoriul Rusiei. O invitație corespunzătoare a fost deja trimisă președintelui american”, a declarat consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov.
„Pare destul de logic ca delegația noastră să zboare pur și simplu peste Strâmtoarea Bering și ca un astfel de summit important și mult așteptat între liderii celor două țări să aibă loc în Alaska.”
„Schimb de teritorii”
Anterior, în timpul unui summit tripartit cu liderii Azerbaidjanului și Armeniei la Casa Albă, Trump a declarat că Rusia și Ucraina vor face schimb de teritorii ca parte a unui acord de pace.
„Vor exista unele schimburi de teritorii spre beneficiul ambelor părți”, a adăugat el.
„Ne dorim să recuperăm unele teritorii, să facem schimburi.”
Declarațiile lui Trump au venit în contextul unui raport al Wall Street Journal conform căruia Putin i-a spus trimisului special al lui Trump, Steve Witkoff, că ar fi de acord cu un armistițiu complet dacă Ucraina ar accepta să-și retragă forțele din întreaga regiune estică Donețk.
Între timp, președintele ucrainean Vladimir Zelenski a declarat vineri că Kievul și aliații săi împărtășesc înțelegerea că este acum posibil să se obțină cel puțin un armistițiu, în funcție de presiunea adecvată asupra Rusiei.
În discursul său de seară adresat națiunii, Zelenski a spus că a avut peste o duzină de conversații cu lideri din diferite țări și că echipa sa este în contact constant cu Statele Unite.
Consilierii de securitate națională din Ucraina și statele aliate urmau să poarte discuții mai târziu vineri, a adăugat el.
SUA încearcă să obțină sprijinul Ucrainei
Bloomberg News a relatat vineri că SUA și Rusia încearcă să ajungă la un acord pentru a opri războiul din Ucraina, care ar consfinți controlul Rusiei asupra teritoriilor ocupate în timpul conflictului.
Citatând surse familiare cu situația, știrea menționează că oficialii americani și ruși lucrează la un acord privind teritoriile pentru un summit planificat între Trump și Putin „cel mai devreme pentru săptămâna viitoare”.
SUA încearcă să obțină sprijinul Ucrainei și al aliaților săi europeni pentru acest acord, care este departe de a fi sigur, au spus sursele.
Putin cere ca Ucraina să cedeze Rusiei întreaga regiune estică Donbas, precum și Crimeea, anexată de Moscova în 2014.
Acest lucru ar necesita ca Zelenski să ordone retragerea trupelor din părțile regiunilor Luhansk și Donețk încă deținute de Kiev, oferind Rusiei o victorie pe care armata sa nu a reușit să o obțină militar de la începutul războiului în februarie 2022, conform raportului.
Rusia ar opri ofensiva în regiunile Herson și Zaporojie ale Ucrainei de-a lungul liniilor actuale de luptă ca parte a acordului, au spus sursele, avertizând că termenii și planurile acordului sunt „încă în flux și ar putea suferi modificări”.
Acordul urmărește să înghețe războiul și să deschidă calea pentru un armistițiu și discuții tehnice privind o soluționare definitivă a păcii, au spus sursele.