Președintele Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska vinerea viitoare, adăugând că un posibil acord de pace între Moscova și Kiev ar putea include un schimb de teritorii.

„Întâlnirea mult așteptată între mine, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, și președintele Vladimir Putin al Rusiei va avea loc vinerea viitoare, 15 august 2025, în Marele Stat Alaska”, a scris Trump vineri seara târziu pe platforma sa Truth Social.

Trump nu l-a mai întâlnit pe Putin în persoană de la revenirea sa la Casa Albă în ianuarie.

Kremlinul a declarat sâmbătă dimineața că l-a invitat pe Trump să viziteze Rusia după summitul de vinerea viitoare cu Putin în Alaska.

„Privind înainte, este firesc să sperăm că următoarea întâlnire între președinți va avea loc pe teritoriul Rusiei. O invitație corespunzătoare a fost deja trimisă președintelui american”, a declarat consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov.

„Pare destul de logic ca delegația noastră să zboare pur și simplu peste Strâmtoarea Bering și ca un astfel de summit important și mult așteptat între liderii celor două țări să aibă loc în Alaska.”

„Schimb de teritorii”

Anterior, în timpul unui summit tripartit cu liderii Azerbaidjanului și Armeniei la Casa Albă, Trump a declarat că Rusia și Ucraina vor face schimb de teritorii ca parte a unui acord de pace.

„Vor exista unele schimburi de teritorii spre beneficiul ambelor părți”, a adăugat el.

„Ne dorim să recuperăm unele teritorii, să facem schimburi.”

Declarațiile lui Trump au venit în contextul unui raport al Wall Street Journal conform căruia Putin i-a spus trimisului special al lui Trump, Steve Witkoff, că ar fi de acord cu un armistițiu complet dacă Ucraina ar accepta să-și retragă forțele din întreaga regiune estică Donețk.