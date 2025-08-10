Sute de mii de demonstranți din Türkiye și din țări europene au organizat mitinguri și marșuri în solidaritate cu palestinienii asediați din Fâșia Gaza, cerând încetarea masacrului comis de Israel în enclavă.
Zeci de mii de protestatari pro-Palestina s-au adunat sâmbătă seara în Piața Beyazıt din Istanbul, după rugăciunile de seară, pentru a-și exprima opoziția față de genocidul și înfometarea forțată impusă de Israel în Gaza.
Manifestația, care a inclus atât organizații neguvernamentale, cât și numeroși membri ai societății, a continuat cu un marș către istorica Moschee Ayasofya.
În Marea Britanie, sâmbătă, locuitorii au ieșit pe străzile Londrei pentru a protesta împotriva atacurilor și pentru a cere un armistițiu imediat, ca parte a celui de-a 30-lea Marș Național pentru Palestina.
Sute de mii de oameni au mărșăluit către biroul prim-ministrului, pornind din Russell Square, cu lozinca: „Opriți înfometarea Gazei”.
Campania de Solidaritate cu Palestina (PSC), unul dintre organizatorii mitingurilor pro-Palestina la nivel național, a scris pe X înainte de protest că Israelul înfometează palestinienii din Gaza până la moarte.
„Guvernul nostru trebuie să ia măsuri pentru a pune capăt genocidului comis de Israel”, a notat organizația.
Purtând steaguri palestiniene, mulțimea a scandat lozinci, inclusiv una care critica guvernul britanic „pentru complicitatea sa” la genocid.
Suedia și Olanda
Sute de oameni au protestat la Stockholm împotriva planurilor Israelului de a ocupa Gaza.
Protestatarii s-au adunat în zona Odenplan cu diverse pancarte, care denunțau atacurile israeliene și sprijinul acordat Israelului de SUA. Ulterior, demonstranții au mărșăluit către clădirea Ministerului Afacerilor Externe.
Cabinetul de război al Israelului a aprobat vineri dimineață planurile de ocupație ale prim-ministrului Benjamin Netanyahu, care au stârnit numeroase critici.
De asemenea, mulți au ieșit pe străzile din Amsterdam pentru a protesta împotriva planului și a sprijinului occidental pentru Israel. Demonstrația a cerut livrarea imediată și necondiționată de ajutoare în Gaza.
Spania și Elveția
Mai multe mitinguri pro-Palestina au avut loc în Spania, inclusiv în Madrid, pentru a protesta împotriva atacurilor israeliene și a înfometării din Gaza.
Purtând steaguri palestiniene, protestatarii au scandat „Să se pună capăt genocidului” în timpul mitingului din Madrid. Unii au bătut în oale și tigăi pentru a protesta împotriva înfometării din enclava palestiniană asediată.
Mii de oameni s-au adunat la Jardin Anglais din Geneva pentru a protesta împotriva înfometării forțate și a deceselor cauzate de aceasta în Gaza, ca urmare a blocadei impuse de Israel.
Mulțimea a organizat un sit-in în timpul demonstrației, protestând împotriva atacurilor israeliene prin scandări în engleză, franceză și arabă. Purtând steaguri palestiniene, protestatarii au bătut în oale și tigăi pentru a atrage atenția asupra înfometării din Gaza.
Mulțimea a cerut, de asemenea, încetarea sprijinului internațional pentru opresiunea palestinienilor de către Israel.
Genocidul comis de Israel în Gaza
Israelul a ucis peste 61.300 de palestinieni, majoritatea femei și copii, până acum în enclava blocată din 2023.
Se presupune că aproximativ 11.000 de palestinieni sunt îngropați sub dărâmăturile caselor distruse, conform agenției oficiale de știri palestiniene WAFA.
Experții, însă, susțin că numărul real al deceselor depășește semnificativ ceea ce autoritățile din Gaza au raportat, estimând că ar putea fi în jur de 200.000.
Pe parcursul genocidului, Israelul a transformat cea mai mare parte a enclavei blocade în ruine și a strămutat practic întreaga populație.
În noiembrie anul trecut, Curtea Penală Internațională a emis mandate de arestare pentru Netanyahu și fostul său ministru al apărării, Yoav Gallant, pentru crime de război și crime împotriva umanității în Gaza.
Israelul se confruntă, de asemenea, cu un caz de genocid la Curtea Internațională de Justiție pentru războiul său asupra enclavei.