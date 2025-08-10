Sute de mii de demonstranți din Türkiye și din țări europene au organizat mitinguri și marșuri în solidaritate cu palestinienii asediați din Fâșia Gaza, cerând încetarea masacrului comis de Israel în enclavă.

Zeci de mii de protestatari pro-Palestina s-au adunat sâmbătă seara în Piața Beyazıt din Istanbul, după rugăciunile de seară, pentru a-și exprima opoziția față de genocidul și înfometarea forțată impusă de Israel în Gaza.

Manifestația, care a inclus atât organizații neguvernamentale, cât și numeroși membri ai societății, a continuat cu un marș către istorica Moschee Ayasofya.

În Marea Britanie, sâmbătă, locuitorii au ieșit pe străzile Londrei pentru a protesta împotriva atacurilor și pentru a cere un armistițiu imediat, ca parte a celui de-a 30-lea Marș Național pentru Palestina.

Sute de mii de oameni au mărșăluit către biroul prim-ministrului, pornind din Russell Square, cu lozinca: „Opriți înfometarea Gazei”.

Campania de Solidaritate cu Palestina (PSC), unul dintre organizatorii mitingurilor pro-Palestina la nivel național, a scris pe X înainte de protest că Israelul înfometează palestinienii din Gaza până la moarte.

„Guvernul nostru trebuie să ia măsuri pentru a pune capăt genocidului comis de Israel”, a notat organizația.

Purtând steaguri palestiniene, mulțimea a scandat lozinci, inclusiv una care critica guvernul britanic „pentru complicitatea sa” la genocid.

Suedia și Olanda

Sute de oameni au protestat la Stockholm împotriva planurilor Israelului de a ocupa Gaza.

Protestatarii s-au adunat în zona Odenplan cu diverse pancarte, care denunțau atacurile israeliene și sprijinul acordat Israelului de SUA. Ulterior, demonstranții au mărșăluit către clădirea Ministerului Afacerilor Externe.

Cabinetul de război al Israelului a aprobat vineri dimineață planurile de ocupație ale prim-ministrului Benjamin Netanyahu, care au stârnit numeroase critici.

De asemenea, mulți au ieșit pe străzile din Amsterdam pentru a protesta împotriva planului și a sprijinului occidental pentru Israel. Demonstrația a cerut livrarea imediată și necondiționată de ajutoare în Gaza.