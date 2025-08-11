TURKKI
Kymmenet tuhannet ihmiset osoittivat mieltään Istanbulissa Israelin kansanmurhaa ja Gazan nälkiinnyt
Mielenosoittajat marssivat Beyazitin aukiolta Ayasofyan moskeijalle ja vaativat kiireellisiä kansainvälisiä toimia Gazan kärsimyksen lopettamiseksi.
11. elokuuta 2025

Kymmenet tuhannet Palestiinaa tukevat mielenosoittajat kokoontuivat Istanbulin Beyazitin aukiolle lauantai-iltana iltarukousten jälkeen ilmaistakseen vastustuksensa Israelin jatkuvaa kansanmurhaa ja Gazassa tapahtuvaa nälkiinnyttämistä vastaan.

Mielenosoitukseen osallistui sekä kansalaisjärjestöjä että suuri määrä tavallisia ihmisiä, ja kulkue eteni kohti historiallista Ayasofyan moskeijaa.

Osallistujat pyrkivät lisäämään tietoisuutta humanitaarisesta kriisistä ja ilmaisemaan solidaarisuutensa Gazan asukkaille väkivallan kiihtyessä ja ruoan sekä lääkintätarvikkeiden vakavan puutteen keskellä.

