Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on käynyt puhelinkeskustelun Armenian pääministerin Nikol Pashinyanin kanssa Armenian aloitteesta.
Turkin viestintäosaston maanantaina julkaisemassa sosiaalisen median päivityksessä kerrottiin, että johtajat keskustelivat rauhanneuvotteluista Armenian ja Azerbaidžanin välillä.
Erdoğan onnitteli Pashinyania Azerbaidžanin kanssa saavutetusta sopimuksesta ja totesi, että halu rauhaan on tärkeää alueellisen vakauden kannalta. Hän painotti, että otetut askeleet tulisi muuttaa konkreettisiksi teoiksi.
Presidentti lisäsi myös, että tekniset neuvottelut jatkuvat Turkin ja Armenian välisen normalisointiprosessin edistämiseksi ja että ponnistelut tähän suuntaan jatkuvat.
'Historiallinen läpimurto'
Armenia ja Azerbaidžan allekirjoittivat historiallisen rauhansopimuksen Valkoisessa talossa perjantaina, mikä merkitsi virallista loppua vuosikymmeniä kestäneelle konfliktille näiden kahden Etelä-Kaukasian maan välillä.
Sopimus sinetöitiin huippukokouksessa, jota isännöi Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Hän kuvaili Azerbaidžanin presidentin Ilham Alijevin ja Armenian pääministerin Nikol Pashinyanin allekirjoittamaa sopimusta 'historialliseksi läpimurroksi.'
Osana sopimusta Trump poisti rajoitukset Yhdysvaltain sotilaalliselta yhteistyöltä Azerbaidžanin kanssa ja ilmoitti, että amerikkalaiset yritykset tulevat tekemään merkittäviä investointeja molempiin maihin, erityisesti energia-, infrastruktuuri- ja teknologiasektoreilla.