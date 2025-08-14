ISRAEL-IRAN KONFLIKTI
Pezeshkian pilkkasi Netanjahun tarjousta 'ratkaista' Iranin vesikriisi, viitaten Gazan saartoon
Israelin pääministeri puhui iranilaisille videolla tiistaina ja lupasi, että Israel auttaisi ratkaisemaan maan vakavan vesikriisin, kunhan Iran on "vapaa" nykyisestä hallituksesta.
Iranin presidentti Masoud Pezeshkian puhui kokouksessa Ilamissa, Iranissa 12. kesäkuuta 2025. / Reuters
14. elokuuta 2025

Iranin presidentti Masoud Pezeshkian pilkkasi keskiviikkona Israelin pääministeri Benjamin Netanjahun tarjousta auttaa Irania sen vesikriisissä.

Pezeshkian totesi X:ssä, että Israel on estänyt palestiinalaisia saamasta vettä ja ruokaa, joten maahan ei voi luottaa.

”Hallinto, joka riistää Gazan asukkailta veden ja ruoan, väittää tuovansa vettä Iraniin? HARHAA, EI MUUTA”, hän sanoi.

Pezeshkian lisäsi myös Teheranissa pidetyssä hallituksen kokouksessa, että ”ne, jotka näyttäytyvät petollisina, väittävät valheellisesti tuntevansa myötätuntoa Iranin kansaa kohtaan”.

”Katsokaa ensin Gazan vaikeaa tilannetta ja heidän puolustuskyvyttömiä asukkaitaan, erityisesti lapsia, jotka kärsivät nälästä, puhtaan juomaveden ja lääkkeiden puutteesta, johtuen brutaalin hallinnon saarrosta.”

Kesäkuussa Israel teki useita ilmaiskuja Iraniin, joissa kuoli lähes 1 100 ihmistä, mukaan lukien useita sotilasjohtajia. Iranin vastaiskut puolestaan tappoivat 28 ihmistä Israelissa.

Sunnuntaina Pezeshkian sanoi joukolle virkamiehiä: ”Meillä ei ole vettä, ei vettä jalkojemme alla eikä vettä patojemme takana, joten kertokaa minulle, mitä meidän pitäisi tehdä? Joku tulee ja kertoo minulle, mitä minun pitäisi tehdä?”

Hän totesi, että ”olemme vakavassa ja käsittämättömässä kriisissä” ja lisäsi, että hänen hallintonsa on yhteydessä asiantuntijoihin, jotka yrittävät löytää ratkaisun ongelmaan.

Asiantuntijoiden mukaan vuosien kuivuus ja veden huono hallinta ovat johtaneet kriisiin.

