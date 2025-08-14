Kesäkuussa Israel teki useita ilmaiskuja Iraniin, joissa kuoli lähes 1 100 ihmistä, mukaan lukien useita sotilasjohtajia. Iranin vastaiskut puolestaan tappoivat 28 ihmistä Israelissa.

Sunnuntaina Pezeshkian sanoi joukolle virkamiehiä: ”Meillä ei ole vettä, ei vettä jalkojemme alla eikä vettä patojemme takana, joten kertokaa minulle, mitä meidän pitäisi tehdä? Joku tulee ja kertoo minulle, mitä minun pitäisi tehdä?”

Hän totesi, että ”olemme vakavassa ja käsittämättömässä kriisissä” ja lisäsi, että hänen hallintonsa on yhteydessä asiantuntijoihin, jotka yrittävät löytää ratkaisun ongelmaan.

Asiantuntijoiden mukaan vuosien kuivuus ja veden huono hallinta ovat johtaneet kriisiin.