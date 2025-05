Joillekin usko syventää sitä uskontoa, johon he syntyivät. Toiset se vie odottamattomalle matkalle.

Aiemmin nimellä Craig Victor Fenter tunnetulle katoliselle papille Yhdysvalloissa toimineelle Ismail Fenterille usko johdatti hänet Mevlana Jalaluddin Rumin opetusten äärelle Konyaan.

”Tunnen, että Rumi kutsui minut tänne. Hänen opetuksensa mursivat sydämeni ja täyttivät minut sanoinkuvaamattomilla tunteilla”, Fenter kertoo TRT Worldille. Fenter kääntyi islamiin vuonna 2006 osallistuttuaan vuosittaisiin Seb-i Arus -seremonioihin, joissa kunnioitetaan Rumin työtä.

Fenter oli yksi tuhansista ihmisistä, jotka kokoontuivat Konyassa joulukuussa näihin seremonioihin. Hänestä tuli Mevlevi-dervissi, ja hän otti nimekseen Ismail, omistaen nyt elämänsä Rumin filosofian jakamiselle.

Fenterin hengellinen etsintä alkoi ennen islamiin kääntymistä teologisesta ristiriidasta kristinuskon kanssa.

”Tutkin Vanhaa testamenttia, jossa oli vain yksi Jumala. Uudessa testamentissa sanottiin jotain muuta, enkä voinut uskoa siihen. Jätin kirkon, ja sen jälkeen löysin tieni islamiin Rumin kautta.”

Muutoksen hetki: ”Toiveiden ikkuna”

Fenterin muutos alkoi joulukuussa 2005.

Seb-i Arus -seremonian varhaisina aamutunteina hän löysi itsensä Niyaz Penceresiltä eli Toiveiden ikkunalta, joka sijaitsee Rumin hengellisen kumppanin Shams-e Tabrizin haudan lähellä.

”En ollut vielä muslimi, mutta olin oppinut tarpeeksi rukouksesta ymmärtääkseni islamilaiset tavat”, hän muistelee. Hän oli yrittänyt oppia islamista Yhdysvalloissa.

”Seistessäni täydessä moskeijassa odottaen rukouksien alkua, kaksi miestä istui molemmin puolin minua”, hän kertoo. ”Toinen oli Nadir Karnibuyuk, josta tuli sheikkini. Toinen oli Faruk Hemdem Celebi, Mevlevi-järjestön maqam Celebi, josta tuli myöhemmin Celebini.”

Rukouksen jälkeen Celebi johdatti Fenterin Toiveiden ikkunalle.

”Oli jäätävän kylmä, lunta maassa. Hän näytti minulle, kuinka tehdä duaa ja sanoi: ’Täällä jaamme toiveemme Mevlanan kanssa.’”

Fenter lähestyi Toiveiden ikkunaa, epäröiden mitä sanoa.

”Seisoin vain hiljaa ja nöyrästi”, hän sanoo. ”Sitten se tapahtui—tunsin, aivan kuin Rumin nuoli olisi osunut sydämeeni. Olin järkyttynyt ja aloin itkeä.”

”Se hetki muutti kaiken. Oli kuin universumi olisi asettunut kohdalleen aloittaakseen matkani”, hän muistelee.

Vuonna 2021 Fenter muutti pysyvästi Konyaan syventääkseen uskonnon harjoitustaan ja yhteyttään Rumin perintöön.

Nyt hän on mukana Kansainvälisessä Mevlana-säätiössä ja opettaa verkossa Masnavia, Rumin teosten kokoelmaa, käyttäen uutta englanninkielistä käännöstä Konyasta.

Joka perjantai aamunkoitteessa hän opettaa 40 opiskelijaa eri maista, kuten Kiinasta, Kanadasta ja Pakistanista, luoden uskontojen välisen tilan muslimeille, kristityille ja juutalaisille.

Ykseyden ja pohdinnan filosofia

Fenter yhdistää Rumin opetukset islamin ytimeen ja kuvailee Mevlevi-polun olevan antautumisen, palvelemisen ja rakkauden tie.

"Rumi opettaa, että muuttaaksemme maailmaa meidän on ensin muutettava itseämme", hän lisää, kuvaten omaa matkaansa todisteena Rumin ajattomasta ykseyden ja jumalallisen heijastuksen filosofiasta.

"Rumi ei vain puhu rakkaudesta", Fenter sanoo. "Kun uppoudut Masnaviin, löydät viisautta, joka haastaa ja muuttaa sinua. Tässä kohtaa Mevlana puhuttelee minua – kuiskaamalla totuuksia, jotka lävistävät sydämen."

Yksi vertauskuva, joka resonoi hänessä syvästi, on Rumin kuvaus nafsista—egosta—itsepäisenä aasina.

"Rumi sanoo, että ego on kuin aasi", hän selittää. "Jos annat sen kulkea vapaasti, se harhailee, syö rikkaruohoja ja juopuu. Se ei tee sitä, mitä sen pitäisi. Sinun täytyy pitää siitä kiinni ja ohjata sitä päättäväisesti – joskus jopa vetää sitä vastakkaiseen suuntaan, jos on tarpeen."

Tämä vertaus ei koske pelkästään hallintaa – vaan myös kurinalaisuuden ja antautumisen herkkää tasapainoa. Se heijastaa niitä haasteita, joita kohtaamme kesyttäessämme halujamme ja asettaessamme itsemme korkeampaan tarkoitukseen.

Rumin opetukset vaativat sekä kurinalaisuutta että antautumista, Fenter sanoo. "Mevlevi-polku ei ole heikkohermoisille. Sanotaan, että se on kuin polttavien naulojen pureskelemista. Ego on kutistettava oikeaan kokoonsa."

Toinen Mevlanan vertauskuva, joka kosketti Fenteriä syvästi, on ajatus sokeriksi tulemisesta.

"Rumi sanoo: 'Jos haluat sokeria, sinun on tultava sokeriksi'", hän pohtii. "Se kuulostaa makealta ja yksinkertaiselta, mutta se on mullistavaa. Sokeriksi tuleminen tarkoittaa sulautumista, egon täydellistä irtipäästämistä. Et katoa – sinusta tulee heech, ei-mitään – jotta muut voivat nähdä Allahin valon kauttasi."

Fenterille tämä antautuminen on Mevlevi-filosofian ydin. "Mevlevi-polku on palvelusta, nöyryyttä ja rakkautta. Se tarkoittaa sydämensä peilin pyyhkimistä ja kovan muutosprosessin läpikäymistä, jotta rakkaus voi astua sisään."

Fenter kertoo vielä yhden Rumin vertauksen:

"Mies koputtaa rakkaansa ovelle. Sisältä kuuluu kysymys: 'Kuka siellä?' Mies vastaa: 'Se olen minä.' Rakas sanoo: 'Mene pois. Et ole vielä valmis.'"

Mies lähtee murheen murtamana. Vuoden kaipauksen jälkeen hän palaa. Kun rakas kysyy taas: 'Kuka siellä?' mies vastaa: 'Se olet sinä.' Ja rakas avaa oven sanoen: 'Nyt voit astua sisään – sillä tässä talossa ei ole tilaa kahdelle.'"

"Tämä", Fenter selittää, "on itsen liuottamista ja yhdeksi tulemista jumalallisen kanssa."

Hän antaa opetuksen viipyä, jotta kuulijat voivat sulatella sen merkitystä.

"Tämä tarina kertoo itsen katoamisesta, egon rajojen häviämisestä ja ykseyteen sulautumisesta. Se on Mevlevi-tien ydin."

Lopuksi hän yhdistää Rumin opetukset niiden islamilaisiin juuriin.

"Mevlevi-polku alkaa islamista. Se on Profeetta Muhammadin (rauha hänelle) tie – tie, joka johdattaa meidät Allahin luokse. Rumi opettaa meille, että jos haluamme maailman muuttuvan, meidän on ensin muutettava itseämme."

‘Pyörivä tanssi ylittää sanat’

Seb-i Arus -juhlassa pyörivän tanssin rituaali kohoaa vertaansa vailla oleviin hengellisiin korkeuksiin. Sema, Fenter selittää, ilmentää sielun lopullista paluuta lähteeseensä.

"Rumi kutsuu meitä kokemaan tämän jälleenyhdistymisen", hän sanoo ja kehottaa kulkijoita "kuolemaan ennen kuin kuolemme" – päästämään irti egon otteesta ja antautumaan täysin. Tämä itsen liukeneminen, hän selittää, mahdollistaa puhtaan ja pyyteettömän rakkauden Allahiin, Ashkullahin.

Fenterille Sema ei ole pelkkä taidemuoto, vaan syvällinen hengellinen teko.

"Se ylittää sanat", hän sanoo, kuvaten sitä "eläväksi vertauskuvaksi sielun matkasta". Pyörivän tanssin rituaalissa Fenter näkee muutoksen tulevan konkreettiseksi: sielu, nousten olemassaolon tomusta, muuttuu "sädehtivän valon ruumiiksi".

"Koko luomakunta on liikkeessä", Fenter pohtii. "Ja niin me käännymme, käännymme ja käännymme." Hän kuitenkin kumoaa nopeasti käsityksen Semasta tanssina.

"Se on Zikr Allah— Allahin muistamista", hän painottaa. Jokainen pyörähdys on kutsu, dervissien kuiskaillessa "Allah, Allah, Allah". Tässä tilassa he avautuvat täysin, luopuvat egostaan ja muuttuvat jumalallisten siunausten väyliksi.

"Meistä tulee ei-mitään—heech", Fenter sanoo hartaasti, "ja siinä tyhjyydessä täytymme lahjoilla, joita voimme jakaa maailmalle."

Matkaansa pohtiessaan Fenter lausuu rukouksen: "Inshallah, tulkoon teille tutuksi Mevlana, Profeetta Muhammadin (rauha hänelle) tie ja Allahin tie—rakkauden tie."

Fenterin matka ei ole vain itsensä löytämistä; se muistuttaa, että rakkaus, muutos ja antautuminen ovat ihmisyyden ydin.

"Rumi ei halua meidän vain ymmärtävän rakkautta; hän haluaa meidän tulevan rakkaudeksi", hän päättää.