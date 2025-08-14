KLIMAT
Klimatförändring gjorde juli 2025:s värmebölja i Norden tio gånger mer sannolik – och 2 °C varmare
Den rekordlånga värmeböljan i Norden i juli 2025 var inte naturligt driven – klimatförändringarna har spelat en avgörande roll.
Man solar sig i en stol vid Slussen under värmeböljan i Stockholm, Sverige. / TRTSVENSKA
14 augusti 2025

En analys från World Weather Attribution (WWA) visar att den extrema värmen gjordes minst tio gånger mer sannolik och i genomsnitt 2 °C varmare på grund av mänskligt orsakade utsläpp.

Extrem hetta i traditionellt svalare klimat

Nordens sommar bjuder vanligtvis på milt klimat – men i år höll höga temperaturer i sig under en längre period. Finland drabbades av värme i full två veckor med 22 raka dagar över 30 °C, vilket är den längsta hetperioden sedan temperaturmätningarna inleddes. I Norge upplevde delar av Arktis temperaturer över 30 °C under 13 dagar i rad, vilket är mycket ovanligt för sådana breddgrader.

I Sverige rapporterades flera tropiska nätter – då temperaturen aldrig föll under 20 °C – flera dagar i sträck, vilket är extremt sällsynt enligt SMHI.

Värmeböljan slår hårt och brett

Konsekvenserna av värmen var omfattande: sjukhus överbelastades, operationer ställdes in, skogsbränder blossade upp och algblomning blev utbredd i sjöar och hav. Värmevådan ledde även till en ökning av drunkningsolyckor – minst 60 personer dog medan de försökte svalka sig utomhus.

Effekter drabbade även djuren: renar sågs söka skugga i städer vilket indikerar att deras naturliga miljö inte längre gav skydd. Redan stressade samebosättningar såg sina livsbetingelser hotade.

Framtidens värmeböljor blir vanligare

WWA varnar för att liknande extrema händelser kommer fem gånger så ofta vid en global uppvärmning på 2,6 °C, vilket är den förväntade nivå som dagens politik pekar mot.

Larmklocka för hela Norden

Professor Friederike Otto vid Imperial College London, en av författarna till studien, konstaterar att detta är ett tydligt exempel på att ”inget land är säkert från klimatförändringar” – inte ens normalt kalla nordliga länder.

