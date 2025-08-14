En analys från World Weather Attribution (WWA) visar att den extrema värmen gjordes minst tio gånger mer sannolik och i genomsnitt 2 °C varmare på grund av mänskligt orsakade utsläpp.

Extrem hetta i traditionellt svalare klimat

Nordens sommar bjuder vanligtvis på milt klimat – men i år höll höga temperaturer i sig under en längre period. Finland drabbades av värme i full två veckor med 22 raka dagar över 30 °C, vilket är den längsta hetperioden sedan temperaturmätningarna inleddes. I Norge upplevde delar av Arktis temperaturer över 30 °C under 13 dagar i rad, vilket är mycket ovanligt för sådana breddgrader.

I Sverige rapporterades flera tropiska nätter – då temperaturen aldrig föll under 20 °C – flera dagar i sträck, vilket är extremt sällsynt enligt SMHI.

Värmeböljan slår hårt och brett

Konsekvenserna av värmen var omfattande: sjukhus överbelastades, operationer ställdes in, skogsbränder blossade upp och algblomning blev utbredd i sjöar och hav. Värmevådan ledde även till en ökning av drunkningsolyckor – minst 60 personer dog medan de försökte svalka sig utomhus.