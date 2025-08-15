Stockholm Vatten och Avfall varnar för ett pressat läge i vattenförsörjningen. Kraftigt stigande vattentemperatur i Mälaren har lett till att vattenverkens kapacitet att rena och leverera dricksvatten är hårt ansträngd, och organisationen uppmanar nu både hushåll och verksamheter att hjälpa till genom att minska sin vattenförbrukning.

Rekommendationerna är tydliga: undvika bevattning, föredra snabba duschar framför badkar, och minimera onödig användning vid tandborstning och diskning.

Orsaken är en kombination av hög vattentemperatur i Mälaren och ihållande torka – faktorer som skapar ett ansträngt läge för vattenproduktion och tryckförsörjning, rapporterar SVT Nyheter.