Stockholm Vatten och Avfall varnar för ett pressat läge i vattenförsörjningen. Kraftigt stigande vattentemperatur i Mälaren har lett till att vattenverkens kapacitet att rena och leverera dricksvatten är hårt ansträngd, och organisationen uppmanar nu både hushåll och verksamheter att hjälpa till genom att minska sin vattenförbrukning.
Rekommendationerna är tydliga: undvika bevattning, föredra snabba duschar framför badkar, och minimera onödig användning vid tandborstning och diskning.
Orsaken är en kombination av hög vattentemperatur i Mälaren och ihållande torka – faktorer som skapar ett ansträngt läge för vattenproduktion och tryckförsörjning, rapporterar SVT Nyheter.
Redan under våren har Värmdö kommun höjt varningsnivån: torr torka och rekordlåga grundvattennivåer har lett till risk för fler bränder, sinande brunnar och sänkt tillgång till dricksvatten. I lokala vattenverken finns begränsad kapacitet – och ökande sommarförbrukning gör läget ytterligare ansträngt.
Sveriges läge är inte unikt. Många län i södra Sverige rapporterar mycket låga grundvattennivåer och flöden, enligt SGU och nationella medier. På Gotland har situationen redan krävt ett tidigt bevattningsförbud – där det är förbjudet att använda dricksvatten till biltvätt, poolfyllning eller bevattning. Experter varnar för att övriga delar av södra Sverige riskerar att hamna i liknande förhållanden innan midsommar om regn uteblir.
På riksnivå har hotet om vattenrelaterade säkerhetsincidenter också synts i desinformationskampanjer. Falska SMS har skickats till invånare i södra Sverige – med hot om förorenat dricksvatten. Branschorganisationen Svenskt Vatten varnar för hybridattacker eller bedrägerier riktade mot särskilt äldre, och kritiserar regeringen för bristande nationell samordning kring vattenkriser. Civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin (M) framhåller att ansvaret ligger på kommunerna – men regeringen har samtidigt ökat resurserna för vattenberedskap.