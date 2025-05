Washington, DC — I en liten by i sydvästra Bangladesh kämpade Ayesha Rahman, en 32-årig trebarnsmamma, i flera år för att ge sina barn mat. Undernäring var en tyst kris som drabbade de yngsta, gravida kvinnor och tonårsflickor i ett av världens mest tätbefolkade länder. Rent vatten var en bristvara, och saniteten var knappt tillräcklig. Cirkeln av dålig hälsa och fattigdom verkade oändlig.

Sedan kom en strimma av hopp — United States Agency for International Development (USAID). Den amerikanska biståndsorganisationen erbjöd tekniskt stöd till lokala vårdarbetare, stärkte kvinnors ekonomiska möjligheter och främjade hygien och sanitet för att bryta undernäringens onda cirkel.

Inom ramen för Feed the Future Bangladesh Nutrition Activity avsatte USAID 7 miljoner dollar för näringsutveckling, som en del av sitt bredare åtagande på 400 miljoner dollar till Bangladesh under budgetåret 2023.

För första gången såg Ayesha en förändring. Hennes barn fick bättre tillgång till näringsrik mat. Men förra månaden, utan förvarning, försvann finansieringen.

Ett presidentdekret från Trump-administrationen den 20 januari 2025 frös allt amerikanskt bistånd, vilket abrupt stoppade projekt som det som hade gett Ayesha och många andra en chans att kämpa för en bättre framtid.

Den amerikanska regeringen meddelade att man globalt stänger alla 80 USAID-fältkontor och minskar personalstyrkan, vilket sätter stopp för biståndsoperationer på plats världen över.

Effekterna var omedelbara. Kliniker förlorade resurser, fältarbetare sattes åt sidan, och samhällen lämnades att klara sig själva.

"Den plötsliga frysningen av USAID-finansiering har mötts med en blandning av frustration, förvirring och, naturligtvis, enorm oro världen över," sade Peter Taylor, chef för International Development Studies vid Sussex University, till TRT World.

"USA har varit den största internationella biståndsgivaren. Ett plötsligt stopp för USA-finansierade aktiviteter har haft en omedelbar negativ inverkan på kritiskt humanitärt och utvecklingsarbete. Det påverkar de mest utsatta — barn, personer med funktionsnedsättningar och människor med hälsoproblem."

Ett tillstånd av ovisshet

Ungefär 3 000 km från Bangladesh, i ett blygsamt samhällscenter i Phnom Penh, Kambodja, samlades lärare, vårdarbetare och föräldrar för att ge barn en bättre start i livet. De trodde att tidiga investeringar kunde förändra allt — att bryta fattigdomens cirkel började med utbildning, näring och omsorg från början.

Men det ekonomiska stöd som hade hållit program som "Connect Phum 5" vid liv under Future Forum drogs plötsligt bort med Trumps order. Träningssessioner ställdes in, initiativ för samhällsbyggande skars ner, och verktyg som skulle hjälpa barn att utvecklas kom aldrig fram.

I Malawis Afrika har en klinisk studie om livmoderhalscancer, som har potential att rädda otaliga liv, oväntat pausats. I Sydafrika har insatser för att behandla barn som kämpar mot tuberkulos hamnat i limbo. Samtidigt har det viktiga näringsstödet för utsatta samhällen i Etiopien störts.

"Detta är en fruktansvärd tidpunkt för det pågående ebolautbrottet i Uganda," sade Taylor.

"Centres for Disease Control and Prevention (CDC) hade samarbetat med Världshälsoorganisationen (WHO) för att spåra och förhindra spridningen av sjukdomen. Att avbryta finansieringen just nu kan få allvarliga konsekvenser för den globala hälsosäkerheten — vilket påverkar oss alla."

Screen-and-treat-metoden i Malawi

USAID:s stöd för cancerprogrammet "screen-and-treat" har varit en avgörande faktor i Malawi. Utbildade vårdarbetare använder ättiksyra för att upptäcka tidiga tecken på livmoderhalscancer och behandlar sedan omedelbart eventuella onormala celler med kryoterapi eller termokoagulation. Denna snabba insats har varit särskilt viktig för HIV-positiva kvinnor i det östafrikanska landet, som löper mycket högre risk.

Men den senaste pausen i försöksaktiviteter på grund av USAID:s finansieringsfrysning och den osäkerhet som råder kring framtida finansiering har väckt allvarliga farhågor.

"Vid distriktsjukhus i Malawi är livmoderhalscancerscreening och behandling för närvarande gratis för alla kvinnor. Om inget alternativt finansiering säkras skulle detta vara ett stort bakslag och en störning som i slutändan lämnar otaliga kvinnor utan den tidiga vård som har visat sig vara så effektiv i kampen mot cancer," sade Dr Lillian Banda, en folkhälsospecialist som arbetar i Malawi, till TRT World.

"USAID:s stadiga investering har varit nyckeln till att säkerställa snabb vård i våra samhällen, och att stoppa denna finansiering nu riskerar att omintetgöra år av kliniska framsteg och lämna utsatta kvinnor i Malawi utan tillgång till den livräddande screening de behöver."

"Vi kommer sannolikt att se en ökning av förebyggbara fall av livmoderhalscancer som kunde ha behandlats i ett tidigt skede," varnade Dr Banda.

Paus i uppföljningsvård

För forskare och biståndsarbetare var beslutet mer än ett ekonomiskt bakslag — det var en moralisk och professionell kris. År av arbete hade lagts ner på dessa projekt. Nu befann de sig i ett byråkratiskt ingenmansland, fångade mellan policybeslut och de liv de försökte förbättra.

Taylor delade ett nyligt exempel: "Våra kollegor höll en workshop i Indien, där de arbetade med samhällen för att förbättra sanitet och tillgång till rent vatten. Deltagarna hade rest långa sträckor och avstått från sina dagliga rutiner för att vara där.

"Sedan, mitt under projektet, fick de ett stoppbesked. Allt måste upphöra omedelbart. Frustrationen var enorm. Människor som hade investerat sin tid och sitt hopp skickades hem, deras behov förblev ouppfyllda."

Samtidigt har den största amerikanska fackföreningen för statligt anställda och en förening för utrikestjänstemän stämt Trump-administrationen för dess åtgärder mot USAID.

Stämningen, som lämnades in i Washington, DC:s federala domstol av American Federation of Government Employees och American Foreign Service Association förra veckan, söker ett beslut som blockerar vad de kallar "okonstitutionella och olagliga åtgärder" som har skapat en "global humanitär kris."

Taylor, vars expertis ligger inom globala forskningspartnerskap, noterade: "USA har historiskt spelat en stabiliserande roll genom att tillhandahålla bistånd och stödja tillgång till viktiga resurser — vacciner, mediciner, sanitet, rent vatten och näring. Dessa är grunden för en hälsosammare och mer stabil värld."

Han pausade innan han tillade: "Vi ser till USA för att hitta tillbaka till det ledarskapet innan oåterkallelig skada är skedd."

Skrivet av Sadiq Bhat, TRT World Senior Redaktör.