Kina stärker sina allianser med andra nationer som en motvikt till president Donald Trumps handelskrig och visade en enad front tillsammans med latinamerikanska ledare vid ett evenemang i Peking på tisdagen.

Kinesiska ledare har positionerat världens näst största ekonomi som en pålitlig handelspartner och utvecklingsaktör, i kontrast till den osäkerhet och instabilitet som följer av Trumps tullhöjningar och andra politikåtgärder.

På måndagen meddelade Peking och Washington ett genombrott i tullfrågan efter helgens samtal i Genève, Schweiz, där båda sidor kom överens om att minska höga tullar under 90 dagar för att skapa utrymme för förhandlingar.

Efter att ha tagit steg för att minska spänningarna med USA, uttalade Kinas president Xi Jinping att Kina är redo att ”slå sig samman” med latinamerikanska länder ”i mötet med de kokande underströmmarna av ren politisk och blockkonfrontation samt den växande vågen av unilateralism och protektionism.”

”Det finns inga vinnare i tullkrig eller handelskrig,” sade Xi och upprepade en fras som ofta används av Kina när de refererar till Trumps politik.

Han talade vid Kina-CELAC-forumet – Gemenskapen av latinamerikanska och karibiska stater – som etablerades 2015. Bland de närvarande fanns presidenterna från Brasilien, Chile och Colombia.

Xi presenterade fem initiativ med fokus på politisk dialog, ekonomisk utveckling, kulturella och akademiska utbyten samt global säkerhet, alla med syftet att stärka banden mellan Kina och latinamerikanska nationer.

Han lovade att öka importen från regionen och att uppmuntra kinesiska företag att expandera sina investeringar där. Xi tillkännagav också en ny kreditlinje på 66 miljarder yuan (cirka 9,2 miljarder dollar) för att stödja finansiering i Latinamerika och Karibien.

Kina siktar också på att fördjupa samarbetet inom områden som ren energi, 5G-telekommunikation, digital ekonomi, artificiell intelligens och global säkerhet.

Latinamerikanska stater ansluter sig till BRI

Handeln mellan Kina och regionen har ökat snabbt och översteg 500 miljarder dollar för första gången förra året. En stor del av denna tillväxt drivs av ökade kinesiska import av jordbruksvaror som sojabönor och nötkött samt energiresurser som råolja, järnmalm och kritiska mineraler.

Kinas investeringar i regionen genom Xis Belt and Road Initiative (BRI) har inkluderat installation av 5G-nätverk samt byggandet av hamnar och vattenkraftverk.

Colombias president Gustavo Petro meddelade på måndagen att hans land formellt kommer att ansluta sig till BRI – vilket signalerar förtroende för initiativet efter att flera kinesiska projekt i Latinamerika stött på svårigheter de senaste månaderna.

I februari blev Panama det första latinamerikanska landet att dra sig ur initiativet under press från USA. Tidigare denna månad meddelade den kinesiska elbilstillverkaren BYD och rostfritt stål-producenten Tsingshan att de överger planerna på att bygga litiumkatodfabriker i Chile på grund av fallande litiumpriser.

Bland andra åtaganden planerar Peking att bjuda in 300 medlemmar från latinamerikanska politiska partier till Kina årligen under de kommande tre åren och kommer att erbjuda 3 500 statliga stipendier tillsammans med olika andra former av utbyte.

Fem latinamerikanska länder kommer att få visumfrihet för resor till Kina, med fler som kommer att tillkännages, sade Xi. Det var dock inte omedelbart klart vilka länder som skulle gynnas av visumundantaget.