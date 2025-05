Sydafrika har meddelat Internationella domstolen (ICJ) att Israel använder svält som ett vapen mot palestinier i de ockuperade områdena, vilket bryter mot dess internationella skyldigheter.

"Internationell rätt förbjuder Israel att använda svält som en krigsmetod, inklusive under belägring eller blockad. Israel får inte kollektivt bestraffa den skyddade palestinska befolkningen, som det håller under olaglig ockupation," sade Sydafrikas representant Jaymion Hendricks under den andra dagen av offentliga förhandlingar i Haag på tisdagen.

Hendricks påpekade att Israel har "använt hela spektrumet av tekniker för hunger och svält, och förfinat graden av kontroll, lidande och död som det kan orsaka genom livsmedelssystem, vilket leder till detta ögonblick av folkmord. Trots de fruktansvärda försöken från israeliska tjänstemän att framställa det annorlunda, är palestinier människor."

Han betonade att Israel "därför måste samarbeta i god tro med FN och ge all nödvändig hjälp" och att det "måste uppfylla sina skyldigheter som ockupationsmakt för att säkerställa livsmedels- och medicinförsörjning samt underlätta obehindrad tillgång till humanitära varor, grundläggande tjänster och utvecklingsbistånd från FN, tredje stater och andra internationella organisationer."

Hendricks underströk också att Israel måste "fullständigt upphöra med fientligheterna" och "omedelbart upphäva sitt beslut att utvisa UNRWA och andra FN-organ från att utföra sina mandat."

När det gäller FN:s roll sade Hendricks att organisationen "måste kräva och förhandla om avlägsnandet av de hinder som Israel har infört" och "måste fortsätta att ge humanitärt bistånd till det palestinska folket" trots israeliska restriktioner.

Han tillade att tredje stater "har en skyldighet att inte erkänna Israels internationellt olagliga handlingar, inklusive dess förbud mot UNRWA (FN:s organ för palestinska flyktingar), och att samarbeta för att få ett slut på sådana handlingar," samtidigt som han uppmanade dem att avstå från att tillhandahålla vapen till Israel.

Tidigare sade Zane Dangor, chef för Sydafrikas avdelning för internationella relationer och samarbete, till domstolen: "Det humanitära hjälpsystemet står inför en total kollaps. Denna kollaps är avsiktlig."

Nokukhanya Jele, en annan sydafrikansk representant, betonade att "Israel inte får införa några åtgärder som specifikt är förbjudna enligt internationell humanitär rätt, såsom massförflyttningar, förstörelse av egendom, införande av koloniala bosättare, attacker mot skolor och till och med förändringar av skolans läroplan för att radera den palestinska folkets historia."

Algeriet

Algeriets representant Samia Bourouba uppmanade ICJ att "förklara att Israel bryter mot sina juridiska skyldigheter som medlem av FN och som ockupationsmakt." Bourouba kritiserade bristen på reaktion mot Israels handlingar.

"Med tanke på de överträdelser som Israel har begått bevittnar vi en brist på effektiv reaktion från det internationella samfundet," sade hon.

Maya Sahli Fadel, även representant för Algeriet, betonade att humanitärt bistånd aldrig får användas som "en politisk förhandlingsbricka eller ett krigsvapen."

"Att rädda liv får aldrig vara en kontroversiell fråga," sade hon.

Saudiarabien

Saudiarabien meddelade ICJ att Israel har ignorerat domstolens juridiskt bindande provisoriska beslut och förvärrat den humanitära krisen i Gaza.

"Domstolens beslut markerade en tydlig väg för Israel att följa och slutligen föra sig själv in i internationell legalitet," sade Mohammed Saud Alnasser, Saudiarabiens representant vid förhandlingarna, med hänvisning till ett beslut från mars 2024 som beordrade Israel att tillåta "obehindrad tillgång" till hjälp i Gaza.

"Tråkigt, men förutsägbart, valde Israel att ignorera domstolens beslut, vilket visade att de ansåg sig stå över lagen."

Alnasser sade att Israel “ignorerade dessa order, precis som det har gjort med liknande uppmaningar från andra FN-organ, internationella organisationer och berörda stater” och att landet istället “har förvärrat den humanitära krisen och förvandlat Gaza till en obeboelig hög av ruiner, samtidigt som tusentals oskyldiga och utsatta människor dödats.”

Med hänvisning till Israels ansvar för FN:s lokaler i Gaza sade han: “Israels underlåtenhet att garantera okränkbarheten för FN:s lokaler kan aldrig rättfärdigas med hänvisning till militära hänsyn eller nationell säkerhet.”

Alnasser tillade att Saudiarabien “tar detta tillfälle i akt att återigen bekräfta sitt ovillkorliga åtagande för upprättandet av en oberoende och suverän palestinsk stat med 1967 års gränser och Östra Jerusalem som dess huvudstad. Denna orubbliga ståndpunkt är icke-förhandlingsbar och inte föremål för kompromisser.”

Spanien

Spanien å sin sida meddelade FN:s högsta domstol att förhindrandet av FN-organens och internationella organisationers närvaro och verksamhet i de ockuperade palestinska territorierna strider mot internationell rätt och rätten till självbestämmande.

Landets representant, Maria Femenia, sade att Israel, som ockupationsmakt och medlem i FN, måste “respektera Förenta nationernas oberoende och autonomi samt bistå dem i att genomföra sin verksamhet.”

Hon betonade att Israel måste “samarbeta i god tro” med FN-organ, inklusive UNRWA, och inte ensidigt kan upphäva avtal som reglerar deras verksamhet.

Spanien sade att Israels senaste åtgärder som förhindrar UNRWA:s arbete är oförenliga med dess rättsliga skyldigheter enligt FN-stadgan och internationell humanitär rätt.

Femenia underströk dessutom att Israels skyldigheter inkluderar att tillgodose civilbefolkningens grundläggande behov och att underlätta humanitärt bistånd, i enlighet med den fjärde Genèvekonventionen.

Belgien

Professor Vaios Koutroulis, som talade för Belgien, sade att Gaza återigen står inför risken för svält och undernäring, och varnade för att tillgången till vatten och sanitet förblir “mycket begränsad och mycket ojämlik”.

Koutroulis betonade att Israels humanitära skyldigheter “måste tolkas och tillämpas i god tro” och att “det är förbjudet att attackera sjukvårdspersonal och humanitära arbetare.”

Israels “militära och säkerhetsintressen måste utövas i enlighet med internationell rätt och inte trots internationell rätt”, underströk han.

Colombia

Colombias representant, Mauricio Jaramillo Jassir, sade å sin sida att Israel bryter mot sin skyldighet genom att “förhindra tillhandahållandet av grundläggande tjänster och humanitärt bistånd till den palestinska befolkningen.”

Han sade att Israel måste avstå från att “attackera, förstöra, avlägsna eller göra obrukbara de varor och tillgångar som är nödvändiga för civilbefolkningens överlevnad” samt garantera säkert tillträde för sjukvårdspersonal och ambulanser.

Jassir kritiserade också Israels agerande mot UNRWA och sade att Israel, genom att försvåra internationella organisationers arbete, “dömer Gazas befolkning till en förvärrad humanitär kris”.