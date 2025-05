Det finns ett gammalt talesätt i diplomatiska kretsar: det bästa vapnet i geopolitiken är inte en missil, utan en välplacerad överenskommelse. Detta ordspråk håller sannerligen i sig i den bittra konfrontation som pågår mellan USA och Kina.

Tvärtemot vad många tror är det ett värdigt Peking – inte ett stridslystet Washington DC – som verkar ha alla kort på handen i det eskalerande ekonomiska kriget mellan de två stormakterna.

USA:s president Donald Trump älskar att framställa sig själv som en korsfarare på ett uppdrag att rädda Amerika från nationer som han anser blöder USA ekonomiskt, särskilt Kina. Han gör detta genom högljudda utspel, ohövlig retorik och självdestruktiva tullkrig.

Men Trumps stora ord döljer en verklighet som motsäger den upphaussade bilden av amerikansk överlägsenhet som Vita huset förmedlar.

Om man skrapar på ytan av relationerna mellan USA och Kina inom ekonomin, framträder en sanning som visar att Kina har ett fast, heltäckande och alltmer strypande grepp om viktiga delar av den amerikanska ekonomin.

Kinas tysta framfart

Med vedergällande tullar, bilaterala handelsavtal, kritiska leveranskedjor, innehav av amerikanska statsobligationer, BRICS, avdollarisering, ägande och inflytande över amerikanska företag och universitet – Kina sitter i förarsätet i alla dessa områden utan att avfyra en enda missil.

Till skillnad från under Trumps första mandatperiod har Kinas retorik svarat skarpt på Vita husets tullkrig 2025. Skarpa uttalanden har hörts från Peking, såsom att Kina är redo för ”alla typer av krig”, att det är förberett att ”kämpa till slutet”, att fentanyl är en ”svag ursäkt” och att ”hot skrämmer oss inte”.

Kina följde upp med vedergällande åtgärder för att skada den amerikanska ekonomin. Det införde 10–15 procents tullar på jordbruksimport från USA till ett värde av 20 miljarder dollar. Dessutom inleddes en utredning mot Google och Nvidia för konkurrensbrott, samtidigt som liknande åtgärder övervägdes mot Intel.

Världen uppmanas att debattera hur snabbt Trumps tullar kommer att spåra ur Kina. Men i Pekings maktkorridorer råder en tyst självsäkerhet. Denna självsäkerhet härrör från Kinas avgörande handelsöverskott gentemot Amerika – något som underrapporteras av västerländska medier.

En vecka innan Trump återvände till Vita huset i januari rapporterade Kina ett oöverträffat handelsöverskott på nästan 1 biljon dollar med resten av världen, vilket uppgick till 992 miljarder dollar för 2024. Avgörande är att dess handelsöverskott med USA för det året var 361 miljarder dollar. Det var inga goda nyheter för den amerikanska ekonomin.

Förutom att ligga efter Kina i handeln misslyckas Trumps Amerika med att placera sig bland de tio länder med högst totala handelsöverskott.

Kinas dominans i handeln med USA åtföljs av dess beslutsamhet att diversifiera sitt beroende av utländska källor. Kinas premiärminister Li Qiang påpekade nyligen att Peking är självsäkert på att hantera ”chocker som överträffar förväntningarna”, med hänvisning till effekterna av Amerikas tullkrig på handeln.

Viktigt är att Li uppmanade länder runt om i världen att öppna sina marknader så att de kollektivt kan absorbera de chocker som Trumps åtgärder orsakar.

Mat och kritiska mineraler

Intressant nog har Kina valt att använda mat och jordbruk som ett område för att bemöta amerikanska provokationer. De jordbrukstullar som Peking har infört på jordbruksprodukter från Amerika inkluderar färska produkter, bomull, spannmål och proteiner.

Kina stoppade också importen av sojabönor från amerikanska företag. Det var ett hårt slag eftersom sojabönor var Amerikas främsta jordbruksexport till Kina, med 13 miljarder dollar av jordbruksprodukter köpta av Kina 2024. För att diversifiera undersöker Peking BRICS-allierade Brasilien som en källa för sojabönor.

Att kontrollera kritiska leveranskedjor är ett annat stort område där Kina har trängt in USA i ett hörn. Från sällsynta jordartsmetaller till läkemedel och elektronik har Kina oöverträffad kontroll över dessa leveransnätverk, vilket lämnar Washington hjälplöst och frustrerat.

Idag har Kina det djupaste tillträdet till kritiska mineraler som USA och andra nationer tävlar om. Dessa mineraler är mycket efterfrågade eftersom länder behöver dem för att uppnå nettonollutsläpp.

Koppar, kobolt, nickel och litium fungerar som råmaterial för batterier till elfordon och solpaneler. Kina har tagit särskild omsorg om att säkra dessa, särskilt koppar och kobolt som bryts i Peru och DR Kongo, Argentinas värdefulla litium och indonesiskt nickel.

Från läkemedel till teknik

När det gäller läkemedel dikterar Kina villkoren för USA. Det är en oumbärlig leverantör av stora läkemedelsprodukter till Amerika och exporterade produkter värda 10,2 miljarder dollar mellan 2017 och 2022.

Dessutom är amerikanska läkemedelsproducenter alltför beroende av Kina för sina vinster. Under samma period exporterade de läkemedelsprodukter värda 9,3 miljarder dollar till Kina. Peking vet mycket väl hur enkelt det kan stänga av kranen för amerikanska läkemedelsexportörer genom förbud och tullar.

Kina har också en fördel över USA inom teknikrelaterade leveranskedjor. Efter att nästan ha matchat Amerika inom AI-teknik, som med DeepSeeks framgång, strävar Peking efter självförsörjning. Det vill sluta vara beroende av västerländsk teknik.

Tidigare förlitade sig amerikanska teknikjättar som AMD, Nvidia och Intel på leveranskedjeexport till Kina för sina vinster. Förra året drog Peking ur kontakten genom att förbjuda användningen av mikrochips från AMD och Intel i statliga datorer. Liknande restriktioner infördes för Nvidias processorer.

Staredown från BRICS

En stor öm punkt för den amerikanska ekonomin är BRICS uppgång, där Kina är en nyckelaktör. Alliansen började med Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika och fick snabbt genomslag. Förra året välkomnade den fyra nya medlemmar och ett dussin partnernationer.

Utvecklingen fick en oroad Trump att hota med 100 procents tullar på BRICS-nationer om de försöker ersätta den amerikanska dollarn med en alternativ valuta.

BRICS stod fast inför kritik från USA. Alliansen lovar att bredda drivet för att avdollarisera internationell handel. Med tanke på dess framväxt kan den snart ytterligare försvaga G7:s – den USA-ledda hegemoniska alliansens – inflytande.

När det gäller valutor, vad är möjligheten att Kina, inför ständiga provokationer från Vita huset, kommer att svara aggressivt genom att sälja av alla sina enorma innehav av amerikanska statsobligationer?

Det är en obekväm fråga som ofta ställs. Svaret är att det inte handlar om ”om”. Snarare handlar det om när och hur mycket. Utförsäljningen av Kina har redan pågått sedan 2016.

I december förra året minskade Kina sina innehav av amerikanska statsobligationer till 759 miljarder dollar. Det är en del av Pekings uppdrag att minska innehavet av amerikanska obligationer, ackumulera guld och koppla loss från den amerikanska ekonomin.

Vita huset har ännu inte adresserat denna pinsamma utveckling. Men Kinas utförsäljning av obligationer har säkerligen lämnat Washingtons ekonomiska hökar förbryllade, undrande över vem som ska finansiera den amerikanska regeringens gigantiska lånebehov om Peking drar sig tillbaka helt.

Från Harvard till Chicago Stock Exchange

Kinas strypgrepp om den amerikanska ekonomin sträcker sig till andra områden. En svepande blick på kinesiska investeringar i amerikanska industrier och institutioner visar omfattningen av Pekings finansiella penetration på rivalens territorium.

Nyheter om Trumps verbala hot mot Kina når ofta breda publikgrupper. Samma publik är dock inte lika medveten om att stora amerikanska företag som Chicago Stock Exchange, AMC, Smithfield Foods, GE Appliances, Motorola Mobility och Legendary Entertainment Group ägs av kinesiska investerare. Det framkom 2022 att nästan 5 000 kinesiskägda företag opererade på amerikansk mark vid den tiden.

Det finns också ett betydande kinesiskt inflytande på Amerikas framstående högskolor och universitet, särskilt Harvard. Kinesiska aktörer gav amerikanska universitet nästan en miljard dollar i avtal och donationer mellan 2013 och 2020. Omkring 115 högskolor fick ekonomiska fördelar från kinesiska källor.

Harvard mottog donationer till ett värde av 93,7 miljoner dollar. Andra som gynnades generöst inkluderar University of Southern California, University of Pennsylvania, University of Illinois och Arizona State University.

Ju längre USA väljer att ignorera denna verklighet istället för att adressera den, desto fler intrång kan Kina göra i den amerikanska ekonomin.

Under Trump och efter honom kanske USA fortsätter med sin historiska besatthet av att visa upp sin muskelkraft och diplomatiska megafon. Men samtidigt förlorar dess ekonomi snabbt, tyst och säkert mark till kinesisk dominans.