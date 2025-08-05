TEKNIK
1 min läsning
Volvo Cars försäljning minskade med 14 % i juli – elbilar drabbades hårt
Volvo Cars, majoritetsägt av den kinesiska koncernen Geely, rapporterar att den globala bilförsäljningen föll med 14 % i juli jämfört med motsvarande månad i fjol. Totalt såldes 49 273 bilar, enligt ett pressmeddelande publicerat på måndagen.
FILFOTO: Kanadensiska internationella bilmässan i Toronto. / Reuters
5 augusti 2025

Den kraftigaste nedgången sågs i segmentet för helt elektriska bilar, där försäljningen föll med hela 26 procent. Elbilarna utgjorde därmed endast 21 procent av den totala försäljningsvolymen. Även den sammanlagda försäljningen av elbilar och laddhybrider sjönk, och minskade med 21 procent jämfört med juli förra året. Dessa två kategorier stod tillsammans för 45 procent av Volvos försäljning under månaden.

Nedgången sker i en tid av globalt avtagande efterfrågan på elbilar, där ökade produktionskostnader, ekonomisk osäkerhet och handelsrestriktioner – särskilt i USA och Europa – har försvårat för biltillverkare med koppling till Kina. Volvo Cars har under året dessutom påverkats negativt av höjda tullar på Kina-tillverkade elbilar, vilket har slagit särskilt hårt mot märkets ambitioner på den amerikanska marknaden.

Sammanlagt har Volvo Cars sålt 445 520 bilar under perioden januari till juli 2025. Det innebär en nedgång med 10 procent jämfört med samma period 2024. Trots dessa siffror försöker bolaget hålla fast vid sina långsiktiga elektrifieringsmål, men det råder osäkerhet kring hur snabbt marknaden är beredd att ställa om – och till vilket pris.

Nyheten om den svaga juliförsäljningen fick Volvos aktie att sjunka med nära två procent på Stockholmsbörsen, trots att börsen i övrigt visade positiva rörelser under dagen.

