Den kraftigaste nedgången sågs i segmentet för helt elektriska bilar, där försäljningen föll med hela 26 procent. Elbilarna utgjorde därmed endast 21 procent av den totala försäljningsvolymen. Även den sammanlagda försäljningen av elbilar och laddhybrider sjönk, och minskade med 21 procent jämfört med juli förra året. Dessa två kategorier stod tillsammans för 45 procent av Volvos försäljning under månaden.

Nedgången sker i en tid av globalt avtagande efterfrågan på elbilar, där ökade produktionskostnader, ekonomisk osäkerhet och handelsrestriktioner – särskilt i USA och Europa – har försvårat för biltillverkare med koppling till Kina. Volvo Cars har under året dessutom påverkats negativt av höjda tullar på Kina-tillverkade elbilar, vilket har slagit särskilt hårt mot märkets ambitioner på den amerikanska marknaden.