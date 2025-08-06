Det svenska telekombolaget Tele2 AB meddelar att de bildar ett gemensamt dotterbolag tillsammans med Manulife Investment Management‑ägda Global Communications Infrastructure (GCI).

Transaktionen, som görs på 50/50-basis, värderar det nya tornbolaget till 560 miljoner euro (skuldfritt), där Tele2 räknar med att få in cirka 440 miljoner euro i likvida medel. GCI bidrar med både kapital och Europas erfarenhet av liknande infrastruktursatsningar.

Samarbetet

Det nya bolaget får bas i Litauen, men äger och driver mobilmaster över hela Baltikum – från Tallinn till Riga och Vilnius.

Tele2 blir huvudanvändare genom ett Master Service Agreement (MSA) som löper över 20 år, vilket säkerställer långsiktig tillgång till infrastrukturen.

VD Jean Marc Harion beskriver lösningen som ett viktigt steg för Tele2: