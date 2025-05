Att minska regleringar och krympa den amerikanska regeringens storlek har länge varit ideologiska mål för det republikanska partiet.

Men den hastighet med vilken Trump-administrationen har agerat för att minska den amerikanska byråkratin – både bildligt och bokstavligt – har överraskat många.

President Donald Trump har anförtrott Elon Musk, miljardär och hans största finansiella stödjare, att leda arbetet med att minska den federala regeringens arbetsstyrka och skära ner utgifterna under det nyinrättade Department of Government Efficiency (DOGE).

Musk har arbetat i rasande takt, med sitt team som lagt ner 120 timmar i veckan under de första tio dagarna av Trumps presidentskap.

Genom att sätta statliga anställda på prövotid och frysa federala medel har DOGE skapat vad en analytiker kallar ett “tillstånd av terminal ångest” bland de cirka tre miljoner tjänstemän som riskerar att förlora sina jobb i en historisk massuppsägning.

Men DOGE står inför en rättslig utmaning som kan sätta stopp för den pågående utrensningen av den amerikanska regeringen inom de kommande veckorna.

DOGE är inte en avdelning inom den amerikanska regeringen, även om namnet antyder det. Dess roll är i bästa fall rådgivande, vilket innebär att den inte kan agera självständigt från de 15 verkställande avdelningar som utgör den federala regeringen.

Det var därför senatens godkännande inte krävdes för Musks utnämning som ledare för DOGE.

Ännu viktigare är att varje rådgivande plattform inom den amerikanska regeringen måste följa bestämmelserna i Federal Advisory Committee Act (FACA), en lag från 1972 som formaliserar processen för att etablera, driva, övervaka och avsluta rådgivande organ.

En stämning, där president Trump och Office of Management and Budget anges som svarande, hävdar att DOGE bryter mot lagen, främst eftersom dess medlemmar inte har en “rättvis balans av åsikter”, ett nyckelkrav för alla rådgivande organ.

Stämningen, som lämnats in av American Federation of Government Employees, Public Citizen och den ideella organisationen State Democracy Defenders Fund, hävdar att DOGE:s möten hålls i hemlighet och utan offentlig notis, medan dess dokumentation är otillgänglig för amerikanska medborgare, vilket bryter mot FACA:s villkor.

Efterföljande amerikanska presidenter har använt FACA för att etablera kommissioner eller arbetsgrupper för att få råd från den privata sektorn. Men lagen ställer specifika krav på sådana organ för att förhindra att de blir “verktyg för att främja privata intressen” i den federala beslutsprocessen, enligt stämningen.

DOGE verkar ha brutit mot flera av FACA:s bestämmelser. Till exempel har varken president Trump eller hans Office of Management and Budget lämnat in en “stadga” för DOGE.

Enligt FACA får inget rådgivande organ mötas eller vidta åtgärder förrän dess stadga, som innehåller viktig information som organets verksamhetsområde, beskrivning av uppgifter och förväntade driftskostnader, har lämnats in.

Denna bestämmelse har brutits av Musks team, som tydligen har fått tillgång till det amerikanska finansdepartementets betalningssystem som hanterar över 6 biljoner dollar årligen för federala myndigheter och innehåller personlig information om miljontals amerikaner.

“Genom att operera utan att följa FACA har DOGE redan börjat utveckla rekommendationer och påverka beslutsfattandet i den nya administrationen, trots att dess medlemskap saknar rättvis balans,” står det i stämningen.

FACA kräver att rapporter, protokoll och studier som förbereds av ett rådgivande organ ska göras “tillgängliga för allmän inspektion”. Dess möten måste övervakas av en federal tjänsteman, och endast denna tjänsteman är behörig att kalla till möte, enligt lagen.

The New York Times rapporterade att personer involverade i DOGE har försökt upprätthålla hemlighetsmakeri kring dess aktiviteter. Sådana personer har bedrivit “större delen av sin kommunikation… på Signal, den krypterade meddelandeappen,” och har inte gjort dessa kommunikationer tillgängliga för allmänheten.

Stämningen begär att distriktsdomstolen i District of Columbia förklarar skapandet och administrationen av DOGE som olaglig och i strid med FACA.

Separat har offentliga intressegrupper lämnat in minst tre stämningar mot DOGE. Dessa inkluderar fackförbund som representerar anställda vid det amerikanska finansdepartementet som försöker blockera Trump-administrationen från att försvaga anställningsskyddet för karriärtjänstemän och ersätta dem med partilojalister.