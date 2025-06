I en tid då bilder från Gaza ofta visar förstörelse och förtvivlan, erbjuder en ny dokumentär från KADEM Sanat – kulturinitiativet från Women and Democracy Foundation – en slående motberättelse: en berättelse om konst, minne och motstånd.

Med titeln 'Vissa berättelser kan inte tystas' följer kortfilmen livet och arbetet hos två unga palestinska kvinnliga konstnärer – målaren Amal Abu al Sibah från Gaza och qanun-musikern Sadin Tavil från Östra Jerusalem – som använder sina kreativa talanger som verktyg för motstånd och läkning under israelisk ockupation.

Måla på ruinerna

Amal Abu al Sibah, 25, återvände till Gaza efter att ha avslutat sin utbildning och fann sin hemstad märkt av krig. Istället för att vända bort blicken började hon förvandla ruinerna till målardukar. Ett av hennes mest ikoniska verk, en bild av en kvinna målad på den sista stående väggen av en bombad byggnad, har blivit en symbol för tyst motståndskraft.

“Jag ser konst som ett vapen för att försvara mitt land,” säger Amal i filmen. “Varje kvinna här har en roll att spela. Jag längtar efter den dag då mitt namn är känt över hela världen.” Hennes verk, ofta skapade utomhus under hot om våld, är både djupt personliga och trotsigt offentliga.

Musik i en delad stad

Den 18-åriga Sadin Tavil, bosatt i det ockuperade Östra Jerusalem, spelar qanun, ett traditionellt stränginstrument från Mellanöstern. I en stad uppdelad av vägspärrar och konkurrerande suveräniteter strävar Sadins musik efter att återställa något både skört och bestående: hennes folks röst.

“Mitt budskap är detta: precis som frihet finns här säkerhet, utbildning och liv, och ingen borde fördrivas från denna plats,” säger hon. “Jag vill se mitt hemland fritt.” För båda kvinnorna är kreativitet mer än uttryck – det är en förklaring av existens.

Konst som arkiv, konst som handling

Dokumentären lyfter fram hur palestinska kvinnor bevarar kollektivt minne och kulturell värdighet mitt i en militär ockupation som, enligt många internationella observatörer, alltmer riskerar att radera båda.

“Varje penseldrag och ton är en handling av minne,” säger filmskaparna. “De talar inte bara om smärta, utan också om överlevnad och hopp.”

Ekon bortom ramen

Även om hon inte är med i filmen, resonerar historien om Madleen – ett civilt hjälpskepp uppkallat efter en ung fiskarkvinna från Gaza – med dokumentärens centrala teman. Skeppet, som beslagtogs av israeliska styrkor medan det transporterade humanitär hjälp, blev en symbol för civilt motstånd.

“Precis som Amals pensel och Sadins musik är Madleen ett budskap: du kan inte blockera hopp,” säger KADEM Sanats producenter.

En global plattform för tystade röster

‘Vissa berättelser kan inte tystas’ hade premiär på Turkish House i New York under KADEM:s evenemang Resisting Through Art och finns nu tillgänglig för streaming på organisationens sociala medieplattformar.

“Titta, dela och förstärk deras röster,” uppmanar KADEM. “För vissa berättelser kan inte tystas.”