En koalition av 12 amerikanska delstater har lämnat in en stämningsansökan för att utmana Trump-administrationens tullar och hävdar att presidenten inte kan införa dessa avgifter utan godkännande från kongressen.

"President Trumps vansinniga tullplan är inte bara ekonomiskt oansvarig – den är också olaglig," sade Arizonas justitieminister Kris Mayes i ett uttalande på onsdagen.

Den sydvästra delstaten får stöd av demokratiskt styrda Minnesota, New York, Oregon och andra i stämningen. Separat lämnade Kalifornien in en liknande stämning för en vecka sedan.

I stämningen som lämnades in på onsdagen argumenterar delstaterna att den lag från 1977 som president Donald Trump hänvisar till inte ger honom rätt att använda nödbefogenheter för att införa tullar, en makt som enligt konstitutionen är reserverad för kongressen.

"Genom att påstå sig ha befogenhet att införa enorma och ständigt föränderliga tullar på vilka varor som helst som kommer in i USA, av vilken anledning han än finner lämplig att förklara som en nödsituation, har presidenten rubbat den konstitutionella ordningen och skapat kaos i den amerikanska ekonomin," hävdar stämningen.

Trump har sagt att hans protektionistiska politik kommer att återföra tillverkningsjobb till USA.

"Oavsett vad Vita huset påstår, är tullar en skatt som kommer att överföras till konsumenterna i Arizona," sade Mayes.

Sjunkande popularitet

På onsdagen rapporterade The New York Times att Trumps popularitetssiffror har sjunkit stadigt under hans första tre månader i ämbetet och nådde en bottennotering på 44 procent denna vecka.

Demokraterna utnyttjar tillfället för att visa hur hans politik påverkar hushållens ekonomi negativt.

Förra veckan kallade Kaliforniens guvernör Gavin Newsom Trumps tullpolitik för "det största självmålet i landets historia."

Trump har skapat oro på marknaderna under sin andra mandatperiod genom att vända decennier av frihandelspolitik upp och ner med sina "Befrielsedags"-meddelanden om nya tullar mot flera länder.

Trump har infört ytterligare 145 procent i importtullar på Kina, och Peking svarade med egna 125 procent tullar på amerikanska varor.

Samtidigt har han infört 10 procent tullar på andra handelspartners – och han hotar med ännu hårdare avgifter.

Stämningen lämnades in i USA:s internationella handelsdomstol i New York och söker också ett domstolsbeslut för att stoppa de förestående globala ömsesidiga tullarna som pausades tidigare denna månad.