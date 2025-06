Harvard har lagt till Donald Trumps proklamation, som förbjuder nya internationella studenter vid universitetet att resa in i USA, till en pågående rättsprocess mot administrationen. Universitetet anklagar administrationen för att agera i "retaliation".

En proklamation som utfärdades av Vita huset sent i onsdags förklarade att internationella studenters inträde för att påbörja studier vid Harvard skulle "suspenderas och begränsas" i sex månader, och att redan inskrivna internationella studenter riskerade att få sina visum indragna.

"Harvards agerande har gjort det till en olämplig destination för internationella studenter och forskare," stod det i ordern.

I en ändrad stämningsansökan som lämnades in till en federal domstol sade Harvard: "Detta är inte administrationens första försök att bryta Harvards band till sina internationella studenter."

"(Detta) är en del av en samordnad och eskalerande kampanj av vedergällning från regeringen som tydligt är en hämnd för Harvards utövande av sina rättigheter enligt det första tillägget att avvisa regeringens krav på att kontrollera Harvards styrning, läroplan och 'ideologi' hos dess fakultet och studenter."

Onsdagens tillkännagivande kom efter att Trump-administrationens tidigare försök att avsluta Harvards rätt att inskriva och vara värd för internationella studenter stoppades av en domare.

‘Regeringsvendetta’

Harvard lämnade snabbt in en stämningsansökan mot detta försök den 23 maj och utökade processen på torsdagen för att inkludera den senaste rättsliga åtgärden.

Regeringen har redan dragit in cirka 3,2 miljarder dollar i federala bidrag och kontrakt som gynnade Harvard och lovat att utesluta institutionen i Cambridge, Massachusetts, från framtida federal finansiering.

Harvard har varit i centrum för Trumps kampanj mot toppuniversitet efter att det trotsat hans krav på tillsyn över dess läroplan, personal, studentrekrytering och "åsiktsmångfald".

Trump har också riktat in sig på internationella studenter vid Harvard, som utgjorde 27 procent av den totala inskrivningen under läsåret 2024–2025 och är en viktig inkomstkälla.

I sin inlaga erkände Harvard att Trump hade befogenhet att förbjuda en hel grupp utlänningar om det ansågs vara i allmänhetens intresse, men betonade att så inte var fallet i denna åtgärd.

"Presidentens åtgärder är därför inte vidtagna för att skydda 'USA:s intressen' utan istället för att driva en regeringsvendetta mot Harvard," stod det.

Sedan han återvände till makten har Trump riktat in sig på elituniversitet i USA på grund av pro-palestinska protester och andra frågor.

Trumps utbildningsminister hotade också i onsdags att dra in Columbia Universitys ackreditering.

Republikanen har riktat in sig på den New York-baserade Ivy League-institutionen för påstådd ignorering av trakasserier mot judiska studenter, vilket hotar all dess federala finansiering.

Till skillnad från Harvard har flera toppinstitutioner – inklusive Columbia – redan böjt sig för långtgående krav från Trump-administrationen.