Max Wilbert, en 36-årig miljöaktivist, säger att han inte kan sätta sin fot i närheten av Thacker Pass, platsen för en av världens största litiumgruvor som utvecklas i norra delen av den amerikanska delstaten Nevada.

Företaget som utvecklar en dagbrottsgruva, en svavelsyrafabrik och en litiumbearbetningsanläggning på ett område som mäter nästan 18 000 acres – större än Manhattan – stämde Wilbert och andra aktivister 2023 för deras försök att blockera bygget av den vattenkrävande gruvan i den torraste delen av USA.

“Om vi ens går... inom 200 meter från deras område kan vi bli åtalade för ett grovt brott för att ha brutit mot domstolsbeslut,” säger Wilbert till TRT World.

Wilbert står inför ett civilmål, vilket innebär att han, om han förlorar, kan behöva betala företaget, Lithium Nevada Corporation, böter på “minst 300 000 dollar, möjligen betydligt mer.”

Litium, som beskrivs som det vita guldet för övergången till ren energi, är avgörande för lagring av förnybar energi, särskilt för elbilar (EV). För närvarande importerar USA sju av tio litiumbatterier från Kina, som dominerar den globala tillverkningen av EV-batterier.

Och det är här som gruvan i Nevada blir så viktig för USA – i kontexten av president Donald Trumps handelskrig mot Kina. Trump införde tullar på upp till 245 procent på Kina – en avgift som gör EVs i USA betydligt dyrare.

Projektet, som initierades under Trumps första mandatperiod och stöds av den efterföljande Biden-administrationen, ses som lösningen på USA:s behov av kritiska mineraler. Förespråkare för ökad inhemsk litiumproduktion menar att det kommer att minska USA:s beroende av utländska leveranskedjor som är sårbara för geopolitiska spänningar.

Anläggningen ligger också i linje med Trumps bredare ambitioner att skapa tillverkningsjobb. Bara den treåriga byggfasen förväntas skapa nästan 2 000 direkta jobb.

Gruvan i Thacker Pass, som planeras öppna senare under detta decennium, förväntas producera 40 000 ton batterikvalitetslitiumkarbonat per år i sin första fas – tillräckligt för att driva upp till 800 000 elbilar.

Moderbolaget till Lithium Nevada Corporation är Lithium Nevada Ventures, som ägs gemensamt av biltillverkaren General Motors (38 procent) och ett Kanada-baserat företag, Lithium Americas (62 procent).

Enligt ett offtake-avtal kommer GM att köpa 100 procent av litiumproduktionen från den första fasen av Thacker Pass-gruvan under 20 år. Företaget hade den största marknadsandelen bland amerikanska biltillverkare med cirka 16,8 procent förra året.

Som den tredje största EV-säljaren i USA 2023 planerar GM att göra alla sina lätta fordon helt elektriska till 2035.

Aktivister som Wilbert är dock inte imponerade.

“Litiumutvinning för EVs är inte grönt, det är greenwashing. Det är inte grönt, det är girighet,” säger Wilbert.

En talesperson för Lithium Americas sa att företaget inte kommer att kommentera en artikel som “återupprepar frågor” som amerikanska domstolar redan har löst.

Förespråkare för gruvprojektet säger att det kommer att återföra förlorade jobb till USA och säkerställa tillgång till naturresurser som är nödvändiga för en ekonomi i det 21:a århundradet.

“Jag skulle säga att tillgång till kritiska mineraler och metaller är som olja i dagens globala ekonomi,” säger Andrew Woods, chef för Center for Business and Economic Research (CBER) vid University of Nevada, till TRT World.

Att utveckla gruvor för dessa kritiska mineraler kommer att ge “mer hävstång” till president Trump i hans pågående handelsförhandlingar med utländska länder, säger han.

“Gruvindustrin i USA är inte din farfars gruvdrift med hacka och spade. Den är mycket komplex, sofistikerad, välbetald och grönare jämfört med (gruvdrift i) andra delar av världen. Dess betydelse kommer bara att växa.”

Avvägning mellan ekonomi och miljö

Att öka utvinningen av litium anses vara avgörande för att minska koldioxidutsläppen. Ändå undergrävs hållbarheten av de lokala ekologiska och sociala kostnaderna för utvinning av litiumu, hävdar miljöaktivister.

Landsbygdsområden i USA, som det kring Thacker Pass, står inför svåra avvägningar.

Vissa välkomnar gruvföretagen för att de skapar jobb i en delstat som hade den högsta arbetslösheten i landet i februari 2025.

Andra fruktar miljöförödelse. Nevadas grundvattennivåer – redan hårt belastade av torka – kan pressas ytterligare av den enorma vattenförbrukningen inom gruvdrift. En analys av grundvattendata från en brunn i Nevada visar att grundvattennivån sjunkit med nästan 1,5 meter sedan 2018.

Wilbert säger att gruvdriften i Thacker Pass kommer att ta upp mer än 5 000 acre-feet vatten årligen från en akvifer i Quinn River Valley, som redan är ansträngd.

Som jämförelse kan samma mängd vatten täcka behovet för upp till 15 000 amerikanska hushåll under ett helt år.

På liknande sätt innebär de 11 300 gallon diesel – den mängd som gruvföretaget skulle förbruka varje dag på plats – tillräckligt bränsle för att fylla tankarna på cirka 100 långtradare.

“Vi måste sluta förbränna fossila bränslen. Men elbilar är förmodligen inte rätt väg att gå,” säger han, när han får frågan om det påstådda behovet av litium i den mycket omtalade revolutionen inom förnybar energi.

Att utvinna ett ton litium från Thacker Pass kan kräva brytning och bearbetning av upp till 500 ton jord. Att göra detta skulle innebära att 2,3 ton koldioxid släpps ut för varje ton litium som produceras, säger han.

“Vi kan inte gräva oss ur klimatkrisen. Vi måste minska vår energiförbrukning, vår materialkonsumtion,” säger han och tillägger att bytet från bensinbilar till elbilar är som att möblera om på Titanic.

Andra håller inte med.

Glenn Miller, emeritusprofessor i naturresurser och miljövetenskap vid University of Nevada, säger att den totala miljöpåverkan från gruvan i Thacker Pass kommer att vara “väsentligt mindre än i princip alla guldgruvor av liknande storlek”.

Miller, som beskriver sig själv som en kritiker av gruvindustrin i fyra decennier, säger att detta är den “mest ofarliga” gruva han någonsin granskat under sin karriär.

Till skillnad från guldgruvor kommer Thacker Pass inte att ha något långvarigt förorenat avrinning från högar, ingen risk för sur avrinning, inga dagbrottssjöar, och en samtidig plan för återfyllning av delar av dagbrottet, säger han.

“När det gäller långsiktiga miljö- och ursprungsfrågor bör vi kanske alla vara mer oroade över hur litiumutvinning sker i mindre välreglerade delar av världen.”

En hotspot för biologisk mångfald

Thacker Pass är långt ifrån den enda platsen i Nevada med litiumfyndigheter. Det finns omkring 82 föreslagna litiumprojekt i hela delstaten.

Enligt Chris Clarke, en miljöskribent som rapporterar om gruvindustrin i Nevada, är de flesta av företagen som försöker hitta litium i delstaten små aktörer som planerar att sälja vidare potentiella platser till större bolag efter att ha slutfört de inledande tillstånden.

Med hänvisning till gruvplanerna från det kanadensiska företaget Rover Critical Minerals i Amargosa Valley – ett avlägset ökensamhälle cirka 145 kilometer nordväst om Las Vegas – säger Clarke till TRT World att det finns ett betydande lokalt motstånd på grund av potentiella effekter på grundvattnet.

Litiumbrytning skulle ha en “förödande inverkan” på särskilt Amargosa-floden, som är ett intermittent vattendrag som mestadels rinner under jord genom akviferer i den torra öknen i södra Nevada och sydöstra Kalifornien.

– Det är ett ekosystem som är helt beroende av grundvatten… Du har en intensiv koncentration av endemiska arter, arter som inte finns någon annanstans, säger han.

En art som riskerar att utrotas om litiumbrytning inleds i Amargosa Valley är Devil’s Hole-pupfisken, en liten fisk som kan bli upp till 3 centimeter lång och betraktas som en akut hotad ryggradsdjurart.

– Den är helt beroende av grundvatten. Om grundvattnet sjunker till den punkt där den hylla där Devil’s Hole-pupfisken lägger sina ägg blottas för luften, då är det slut för arten, säger Clarke.

Under tryck från allmänheten meddelade USA:s inrikesdepartement i januari 2025 ett tvåårigt tillfälligt stopp för nya gruvanspråk och mineraluthyrningar på offentligt ägd mark i Amargosa Valley, ett område omfattande hundratusentals tunnland. Beslutet gäller till och med den 15 januari 2027.

Rover Critical Minerals avböjde att kommentera.

Snabblicensiering

Det tar i genomsnitt nästan 29 år att bygga en ny gruva i USA – det näst längsta i världen, efter endast Zambia.

Den långa tidsperioden ger i allmänhet experter och myndigheter möjlighet att genomföra studier om gruvprojektets påverkan på vattenkvalitet, hotade arter och ursprungsbefolkningens kulturella platser.

Den långa tiden mellan upptäckt och produktion gör det också möjligt för det lokala samhället att diskutera för- och nackdelar med gruvprojekt vars miljöpåverkan kan pågå i årtionden, om inte århundraden.

I fallet med Thacker Pass tog licensieringsprocessen dock mindre än ett år, säger Wilbert.

Den började i januari 2020 och avslutades i januari 2021, tillägger han, och påpekar att genvägen förbi den fleråriga processen innebar att allmänhetens möjligheter att utvärdera och debattera frågan var “mycket begränsade”.

Både republikanska och demokratiska administrationer har stött gruvan i Thacker Pass. Den första Trump-administrationen (2017–2021) utfärdade en exekutiv order som instruerade federala myndigheter att påskynda tillståndsgivningen för projekt på federal mark.

Den efterföljande Biden-administrationen (2021–2025) möjliggjorde en snabbare tillståndsprocess genom den mycket omtalade lagen om inflationsbekämpning (Inflation Reduction Act) från augusti 2022.

Den erbjöd skattelättnader, lån och andra incitament för att främja så kallad grön teknik, såsom batterier för elfordon, som förbrukar tre fjärdedelar av världens årliga litiumproduktion.

“Tyvärr är att förstöra planeten ett fast förankrat tvåpartiprojekt i USA,” säger Wilbert.