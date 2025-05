Donald Trumps återval som president den 5 november 2024 förväntas inte förändra hans orubbliga stöd för Israel.

Dock är det osannolikt att hans relation med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu kommer att vara lika smidigt samordnad som under hans första mandatperiod. Varken Mellanöstern, Israel eller Netanyahu själv är desamma som när Trump lämnade Vita huset.

Mitt i ökade spänningar i relationerna mellan USA och Israel har Netanyahu stött på flera utmaningar med Biden-administrationen sedan januari 2023, från den kontroversiella rättsreformen till illegala bosättningar på Västbanken. Under denna period har han framgångsrikt motstått press från Demokraterna och ibland använt detta motstånd som ett verktyg i sin inrikespolitiska strategi.

Baserat på Trumps ledarstil under hans första mandatperiod kan det dock hävdas att Netanyahu kan få svårt att upprätthålla samma kurs. Dessutom återstår det att se om Netanyahu fortfarande har styrkan att påverka israelisk politik när det behövs, som han gjorde under Trumps första mandatperiod, särskilt efter den senaste konflikten.

Bristen på förtroende mellan de två ledarna framstår också som en kritisk fråga. När Trump fortfarande ifrågasatte valresultatet 2020 gratulerade Netanyahu Biden i ett videomeddelande – en gest som Trump senare beskrev som illojal.

Trumps styrka, Netanyahus svaghet

Efter fem val sedan 2018 och en period av politisk instabilitet – inklusive ett år i opposition – återvände Netanyahu till makten i slutet av 2022 genom att möjliggöra den ultrahögerorienterade religiösa sionistiska rörelsens inträde i Knesset. Hans position är dock fortsatt osäker på grund av pågående rättsliga strider och skadan på hans image som ”Mr. Security” efter attacken den 7 oktober.

Netanyahu har blivit alltmer känslig för sina koalitionspartners krav, vilka hans regerings kontinuitet är beroende av, och har ibland haft svårt att hantera splittringar inom Likud.

Som ett resultat befinner han sig nu i en position som en ledare som har överlevt politiskt i Israel genom olika manövrar. Med flera interna utmaningar är han medveten om att valtrycket kommer att öka ju närmare 2025 vi kommer, och att en utredning om säkerhetsbristerna den 7 oktober är oundviklig, trots förseningar.

Begränsade utrikespolitiska alternativ

Israels utrikespolitiska alternativ har minskat avsevärt sedan mitten av 2010-talet. Vid den tiden hade Netanyahu en effektiv dialog med Putin och engagerade sig i multilaterala initiativ, såsom att utöka relationerna med Kina och projekt som Kinas expansion av Haifa hamn. Men på grund av den unika strukturen i relationerna mellan USA och Israel kunde denna multilaterala strategi inte fullt ut utvecklas. Efter den 7 oktober har Israels utrikespolitik blivit betydligt mer beroende av Washington, särskilt i linje med nationella säkerhetsfrågor.

Trump, å andra sidan, går in i denna andra mandatperiod med en starkare position än 2017, med större väljarstöd och en förbättrad politisk ställning. Det finns stort intresse för hur USA:s politik kan förändras både globalt och regionalt, särskilt i områden som påverkas av kriser. Eftersom detta är hans andra och sista mandatperiod, och med erfarenheter från hans tidigare period – inklusive utmaningar som COVID-19-pandemin – verkar Trump inleda denna fas med en starkare position. Detta förbättrade läge kommer sannolikt att påverka hans inställning till regional politik, med fokus på debatter kring de krig han lovat att avsluta.

Som en ledare som tidigare samarbetade med Netanyahu spelade Trump en avgörande roll i flera viktiga utvecklingar som syftade till att minska Israels regionala isolering: flytten av USA:s ambassad till Jerusalem, erkännandet av Israels suveränitet över de ockuperade Golanhöjderna i Syrien och Abrahamavtalen. Dessa åtgärder stärkte utan tvekan Netanyahus position och gjorde det möjligt för honom att konsolidera makten. Det kan till och med hävdas att dessa framgångar bidrog till Likuds förmåga att behålla ett betydande antal parlamentsplatser mitt i den politiska instabilitet som varade fram till 2023.

Netanyahus komplexa personliga relationer

Netanyahus oförutsägbarhet har gjort honom till en opålitlig partner för amerikanska presidenter, särskilt när israeliska ambitioner skiljer sig från USA:s regionala intressen. Genom att anpassa en strategi baserad på tillståndet i USA-Israel-relationerna använder Netanyahu både positiva band och meningsskiljaktigheter som hävstång i israelisk politik. När USA:s motstånd ökar positionerar han sig som en försvarare av Israels intressen, vilket resonerar med den israeliska allmänheten. När relationerna är i linje framhäver han sin strategiska roll i att uppnå gynnsamma resultat.

Denna dubbla strategi hjälper Netanyahu att behålla popularitet oavsett relationens påfrestningar. Till exempel, under sin valkampanj 2019, visade han upp sitt samarbete med Biden och Putin, och efter den 7 oktober framställde han sig som ståndaktig i att säkra Israels intressen, trots att han kolliderade med Biden om vapenvila-förhandlingar för Gaza.

Här gav Netanyahu flera löften till USA:s administration, vilket fick Biden att tillkännage en vapenvileplan. Men Netanyahus uttalanden som motsatte sig vissa villkor i denna plan satte snart Biden i en svår position. Dessutom gjorde Netanyahu negativa kommentarer efter nästan varje mötesram.

Med tanke på Trumps ledarstil är det troligt att han skulle ha mindre tolerans för Netanyahus intrikata manövrar. Netanyahus taktik, som syftar till att blidka sin inhemska publik samtidigt som han förhalar USA:s administration och underminerar presidentens image, kan möta mindre acceptans under Trumps övervakning.

Ett löfte att avsluta kriget?

Oavsett administration eller president förväntas ingen betydande avvikelse i USA-Israel-relationerna eller en minskning av USA:s stöd för Israel. Men Trump är inte en ledare som skulle tolerera att bli utsatt för samma behandling från Netanyahu som Biden upplevde. Med andra ord, även om Trumps andra mandatperiod inte nödvändigtvis blir mer gynnsam för palestinierna, kan Netanyahu stå inför en mer utmanande period.

Ett centralt tema i Trumps kampanj var att avsluta krig, och detta fokus kommer sannolikt att forma hans utrikespolitik.

Med tanke på dess framträdande roll i internationell diskurs och ökade förväntningar kommer Trump-administrationen sannolikt att sträva efter steg i denna riktning. Den verkliga frågan ligger dock i villkoren under vilka en konflikt skulle avslutas – något som potentiellt kan bli en utmanande fråga för Netanyahu. När den praktiska effekten av Trumps ”avsluta kriget”-hållning utvecklas kommer dynamiken i hans relation med Netanyahu att bli tydligare.

Att separera stödet för Israel från Netanyahu

I vilket fall som helst är det sannolikt att Trump kommer att inta en utmanande hållning gentemot Netanyahu under denna nya mandatperiod. Även om det inte förväntas att Israel helt kommer att agera under USA:s riktning, kan det förutses att landet kommer att känna ett ökat tryck. För Trump kan det vara en pragmatisk strategi att separera USA:s stöd för Israel från Netanyahu, vilket gör det troligt att hans retorik gentemot Israel och Netanyahu kommer att skilja sig åt.

I detta sammanhang kan Netanyahus senaste ommöblering – att ersätta Gallant med Israel Katz som försvarsminister – ses som en strategisk kalibrering. Men under de kommande två månaderna innan Trump tillträder kommer situationerna på båda fronterna i Israels pågående krig naturligtvis att påverka kursen för dessa relationer. Således, även om en positiv utveckling liknande Trumps första mandatperiod inte förväntas, kommer konfliktens utveckling sannolikt att vara en nyckelfaktor för att avgöra djupet av eventuella förändringar i Trump-Netanyahu-dynamiken.

Skrivet av Gokhan Batu, Israel analyst in Levant Studies Department at ORSAM (Centre for Middle Eastern Studies).