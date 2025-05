Jemens Houthi-rebeller hävdade på tisdagen att de skjutit ner ännu en amerikansk MQ-9 Reaper-drönare, samtidigt som USA fortsatte sin intensiva kampanj av flyganfall mot gruppen.

Den rapporterade nedskjutningen över Jemens omstridda Marib-guvernement inträffade samtidigt som flyganfall riktades mot områden runt Sanaa, landets huvudstad, och Saada, ett starkt fäste för Houthi-rebellerna.

USA:s president Donald Trump utfärdade en ny varning till både Houthi-rebellerna och deras huvudsakliga stödgivare, Iran, och beskrev gruppen som att den har blivit ”förintad” av den flygkampanj som inleddes den 15 mars.

”Många av deras krigare och ledare är inte längre med oss,” skrev Trump på sin sociala medieplattform Truth Social. ”Vi slår till mot dem dag och natt – hårdare och hårdare.

Deras kapacitet att hota sjöfarten och regionen förstörs snabbt. Våra attacker kommer att fortsätta tills de inte längre utgör ett hot mot friheten på haven.”

Han tillade: ”Valet för Houthi-rebellerna är tydligt: Sluta skjuta mot amerikanska fartyg, så slutar vi skjuta mot er. Annars har vi bara börjat, och den verkliga smärtan är ännu att komma, för både Houthi-rebellerna och deras sponsorer i Iran.”

Houthi-rebellerna hävdar att de skjutit ner ännu en amerikansk drönare

Rebellerna påstod att de skjutit ner en drönare i Marib-guvernementet, ett område som fortfarande kontrolleras av allierade till Jemens exilregering.

Videomaterial som släpptes på sociala medier visade lågor i natten, med en jemenitisk man som hävdade att en drönare hade skjutits ner.

Brigadgeneral Yahya Saree, en militär talesperson för Houthi-rebellerna, hävdade separat i ett förinspelat videomeddelande att de skjutit ner MQ-9-drönaren.

Saree beskrev hur rebellerna riktade in sig på drönaren med ”en lämplig lokalt tillverkad missil.” Houthi-rebellerna har tillgång till luftvärnsmissiler – som den iranska missilen känd som 358 – som kan skjuta ner flygplan.

Iran förnekar att de beväpnar rebellerna, även om vapen tillverkade i Iran har hittats på slagfältet och i sjötransporter på väg till Jemen för den shiamuslimska Houthi-gruppen, trots ett FN-vapenembargo.

Den amerikanska militären bekräftade för Associated Press att de var medvetna om rapporterna om nedskjutningen av en Reaper-drönare, men avböjde att kommentera ytterligare.

General Atomics Reaper-drönare, som kostar cirka 30 miljoner dollar styck, kan flyga på höjder över 12 100 meter och stanna i luften i över 30 timmar.

Flygplanen har använts av både den amerikanska militären och CIA i flera år över Afghanistan, Irak och nu Jemen.

Houthi-rebellerna hävdar att de skjutit ner 20 MQ-9-drönare över landet genom åren, varav 16 under deras kampanj under Israels krig mot Gaza. Den amerikanska militären har inte erkänt det totala antalet drönare de förlorat där.

Intensiva amerikanska bombningar började den 15 mars

En granskning av Associated Press har funnit att den nya amerikanska attacken mot Houthi-rebellerna under Trump verkar vara mer omfattande än de under tidigare president Joe Biden, då USA gått från att enbart rikta in sig på avfyrningsplatser till att attackera högt uppsatta personer samt släppa bomber i städer.

Den nya kampanjen av flyganfall, som Houthi-rebellerna nu säger har dödat minst 61 personer, började efter att rebellerna hotade att återigen börja rikta in sig på ”israeliska” fartyg över Israels blockering av hjälp till Gaza. Rebellerna har löst definierat vad som utgör ett israeliskt fartyg, vilket innebär att många fartyg kan bli måltavlor.

Houthi-rebellerna riktade in sig på över 100 handelsfartyg med missiler och drönare, sänkte två fartyg och dödade fyra sjömän från november 2023 till januari i år.

De genomförde också attacker mot amerikanska krigsfartyg, även om inget har träffats hittills.

Attackerna har kraftigt ökat Houthi-rebellernas profil samtidigt som de står inför ekonomiska problem och genomför en hård nedslagning mot oliktänkande och hjälparbetare på hemmaplan, mitt i Jemens decennielånga utdragna krig som slitit sönder Arabvärldens fattigaste nation.