Alkompis rapporterar att ingen islamisk religiös byggnad inkluderades i listan som syftar till att spegla Sveriges kulturarv.

Kulturkanon-listan – som består av 100 verk inom litteratur, konst, musik, juridik och religion – har nominerats av regeringen och publicerats efter ett initiativ från den så kallade Tidö-överenskommelsen. Budgeten för projektet uppgick till cirka 8 miljoner kronor, och listan ska uppdateras vart tionde år .

På den religiösa sidan finns plats för historiska kristna institutioner som Vadstena klosterkyrka (grundad 1344) och Husaby kyrka, men ingen islamisk byggnad tog plats. Detta trots att moskén i Göteborg är landets första byggda specifikt för islamisk gudstjänst. Imamen Kashef Virk från Islamiska Ahmadiyya-församlingen konstaterar att moskéns grund lades redan den 27 september 1975 och invigdes den 17 augusti 1976, på initiativ av den tredje kalifen Mirza Nasser Ahmad från Pakistan .

Imamens förhoppning inför jubileet

Imamen församlingen, Kashef Virk, framhåller att detta året blir betydelsefullt — inte bara som ett steg mot att få med moskén i kulturkanonen, utan också som ett tillfälle att lysa upp muslimers roll i det svenska kulturutbudet: