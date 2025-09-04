Alkompis rapporterar att ingen islamisk religiös byggnad inkluderades i listan som syftar till att spegla Sveriges kulturarv.
Kulturkanon-listan – som består av 100 verk inom litteratur, konst, musik, juridik och religion – har nominerats av regeringen och publicerats efter ett initiativ från den så kallade Tidö-överenskommelsen. Budgeten för projektet uppgick till cirka 8 miljoner kronor, och listan ska uppdateras vart tionde år .
På den religiösa sidan finns plats för historiska kristna institutioner som Vadstena klosterkyrka (grundad 1344) och Husaby kyrka, men ingen islamisk byggnad tog plats. Detta trots att moskén i Göteborg är landets första byggda specifikt för islamisk gudstjänst. Imamen Kashef Virk från Islamiska Ahmadiyya-församlingen konstaterar att moskéns grund lades redan den 27 september 1975 och invigdes den 17 augusti 1976, på initiativ av den tredje kalifen Mirza Nasser Ahmad från Pakistan .
Imamens förhoppning inför jubileet
Imamen församlingen, Kashef Virk, framhåller att detta året blir betydelsefullt — inte bara som ett steg mot att få med moskén i kulturkanonen, utan också som ett tillfälle att lysa upp muslimers roll i det svenska kulturutbudet:
“Nästa år firar vi 50 år av Masjid Nasser. Om vi lyckas inkludera den i kulturkanonen blir det ett fint erkännande av det arbete vi gjort. En sådan symbol skulle stärka muslimers närvaro och erkänna islam som en del av det svenska samhällets väv.”
Han betonar att församlingen inte uttrycker varken misstro eller kritik mot Selekanonen, utan har förståelse för att äldre kristna monument dominerar listan. Men de planerar att förnya ansökan till nästa revision av kanonen.
Moskéens kulturella roll
Masjid Nasser ligger i Högsbohöjd i Västra Göteborg och är Ahmadiyya-rörelsens svenska huvudkontor. Församlingen har ett fokus på interreligiös dialog och har tidigare bjudit in politiska representanter, bland andra från SD, till samtal i moskén .
Jubileet kommer att ge ökad möjlighet att förmedla korrekt kunskap om islam och visa att religionen är en integrerad del av Sveriges berättelse, menar Virk.