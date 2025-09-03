3 سبتمبر 2025
شىمالىي كورېيە رەھبىرى كىم جوڭئۇن ۋە رۇسىيە پىرېزىدېنتى ۋلادىمىر پۇتىن شى جىنپىڭ بىلەن بېيجىڭدىكى چوڭ ھەربىي پاراتتا بىر يەرگە جەم بولدى. بۇ مىسلى كۆرۈلمىگەن ئىتتىپاقلىق نامايەندىسى ۋاشىنگتوننىڭ ئاگاھلاندۇرۇشىغا دۇچ كەلدى.
شى ئىككى رەھبەر بىلەن قول ئېلىشىپ كۆرۈشتى ۋە ئۇلارنىڭ ئوتتۇرىسىدا قىزىل گىلەمنىڭ ئۈستىدە تيەنئەنمېن مەيدانىغا قاراپ ماڭدى. مىڭلىغان كىشىلەر ۋەتەنپەرۋەرلىك ناخشىلىرىنى ئوقۇغان، ئەسكەرلەر سەپ تۈزۈپ ماڭغان بۇ پاراتتا، ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدا ياپونىيەنىڭ تەسلىم بولغانلىقىنىڭ 80 يىللىقىنى تەبرىكلەپ زەمبىرەكلەر ئېتىلدى.
شى دۇنيانىڭ «تىنچلىق ياكى ئۇرۇشنى تاللاش» قا دۇچ كەلگەنلىكى توغرىسىدا ئاگاھلاندۇرۇپ: «خىتاي مىللىتىنىڭ قايتا گۈللىنىشىنى ھېچكىم توسىيالمايدۇ، ئىنسانىيەتنىڭ تىنچلىق ۋە تەرەققىيات ئىشلىرى چوقۇم غەلىبە قىلىدۇ» دېدى.
بۇ 70 مىنۇتلۇق پارات شى تيەنجىندە شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى باشلىقلار يىغىنىغا رىياسەتچىلىك قىلىپ، غەربنىڭ «مۇشتۇمزورلۇقى»نى ئەيىبلىگەن دىپلوماتىيە ھەپتىسىنى تېخىمۇ گەۋدىلەندۈردى.
پۇتىن يىغىندا رۇسىيەنىڭ ئۇكرائىنادىكى قىلمىشلىرىنى ئاقلىدى، شى بولسا، خىتاينى غەرب تەسىرىنىڭ سىرتىدىكى رايون خاراكتېرلىك ئىتتىپاقنىڭ مەركىزى قىلىپ كۆرسىتىشكە ئۇرۇندى.
يىغىندىن كېيىن كىم جوڭئۇننىڭ پەيدا بولۇشى، ئۇنىڭ شى ۋە پۇتىن بىلەن ئوخشاش بىر پائالىيەتتە تۇنجى قېتىم كۆرۈشۈشى شۇنداقلا ئۇنىڭ ئالتە يىل ئىچىدىكى ئىككىنچى قېتىملىق چەت ئەل ساياھىتى بولدى.
ئۇ قىزى كىم جۇئې بىلەن پويىزدا بېيجىڭغا يېتىپ كەلدى ۋە خىتاي دىپلوماتىيە مىنىستىرى ۋاڭ يى تەرىپىدىن كۈتۈۋېلىندى.
ھەربىي پاراتتا پاراخوتقا قارشى باشقۇرۇلىدىغان بومبىلار، ئۇچقۇلار، باشقۇرۇلىدىغان بومبا قالقان سىستېمىسى ۋە يېڭى لازېرلىق قورال دەپ قارالغان قورال-ياراغلار دىققەت قوزغىدى.
