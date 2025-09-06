September 6, 2025
ئامېرىكا پىرېزىدېنتى دونالد ترامپ ئامېرىكالىقلارنى ناھەق قولغا ئالغانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلگەن دۆلەتلەرگە قارشى تۇرغۇزۇلغان قارا تىزىملىك توغرىسىدا پەرمان ئىمزالىدى.
بۇنىڭدا «گۆرۈگە ئېلىۋېلىش دىپلوماتىيەسى» بىلەن شۇغۇللاندى دەپ ئەيىبلەنگەن دۆلەتلەرگە قارشى ئېمبارگو ۋە ساياھەت چەكلىمىسى يولغا قويۇلىدۇ.
مەزكۇر پەرمان تېررورلۇققا ھامىيلىق قىلغۇچى دۆلەتلەر تىزىملىكىنى ئۈلگە قىلىپ تۈزۈلگەن بولۇپ، تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىغا دۆلەتلەرنى «ناھەق تۇتۇپ تۇرۇشنى قوللايدىغان دۆلەت» دەپ بېكىتىش ھوقۇقىنى بېرىدۇ.
بۇنىڭدا ئېمبارگو، ئامېرىكا ئېكسپورتىغا چەكلىمە قويۇش ۋە تۈرمىگە تاشلاشقا چېتىشلىق ئەمەلدارلارنىڭ ئامېرىكاغا كىرىشىنى چەكلەش قاتارلىق جازالارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.
ترامپنىڭ مەسلىھەتچىسى سېباستىيان گوركا (Sebastian Gorka) ئاقسارايدا مۇنداق دېدى:
«بۈگۈن سىز ئىمزالىغان بۇ پەرمان بىلەن، سىز ئامېرىكا پۇقرالىرىنى سودا كوزىرى قىلىشقا بولمايدىغانلىقىنى كەسكىن ئوتتۇرىغا قويدىڭىز» دېدى.
ھازىرچە ھېچقانداق دۆلەتنىڭ ئىسمى ئاشكارىلانمىغان بولسىمۇ، ئەمما بىر يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدار خىتاي، ئىران ۋە ئافغانىستاننىڭ «داۋاملىق گۆرۈگە ئېلىۋېلىش دىپلوماتىيەسى بىلەن شۇغۇللانغان» دۆلەتلەر قاتارىدا تەكشۈرۈلۈۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى.
پىرېزىدېنتنىڭ مىسلى كۆرۈلمىگەن پەرمانى بىلەن، ئامېرىكا ھۆكۈمىتىگە ئۆز پۇقرالىرىنى قارا تىزىملىككە كىرگۈزگەن دۆلەتلەرگە بېرىشىنى چەكلەش ھوقۇقىنى بېرىدۇ.
تەۋسىيە
تۈركىيە ئىسرائىلىيەنىڭ سۈرىيەدىكى تۈركىيە قىسىملىرىغا زەربە بەرگەنلىكى ھەققىدىكى دەۋالارنى رەت قىلدى