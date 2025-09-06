September 6, 2025
پىرېزىدېنت ۋولودىمىر زېلېنسكىي موسكۋانىڭ ئۇكرائىنانىڭ ناتوغا ئەزا بولۇشىغا يەنىلا قارشى چىقىۋاتقان بولسىمۇ، ئەمما پۇتىننىڭ ياۋروپا ئىتتىپاقىغا ئەزا بولۇش توغرىسىدىكى بېشارىتىنى قىزغىن قارشى ئالدى.
زېلېنسكىي رۇسىيەنىڭ « ئەڭ ئاخىرىدا» كىيېۋنىڭ ياۋروپا ئىتتىپاقىغا ئەزا بولۇش ئارزۇسىنى كېچىكىپ بولسىمۇ قوبۇل قىلغانلىقىنى ئېيتىپ، ۋېنگىرىيەنى ئۇكرائىنا بىلەن سۆھبەتلىشىشكە قارشى مەيدانىنى قايتا ئويلاپ بېقىشقا چاقىردى.
ئۇكرائىنا تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، زېلېنسكىي ياۋروپا كېڭىشىنىڭ رەئىسى ئانتونىيو كوستا بىلەن ئۆتكۈزگەن ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىدا مۇنداق دېگەن: «ئاخىرىدا، بىز رۇسىيەدىن ئۇكرائىنانىڭ ياۋروپا ئىتتىپاقىغا ئەزا بولۇشىنى قوبۇل قىلغانلىقى توغرىسىدىكى سۆزلەرنى ئاڭلاشقا باشلىدۇق. ئۇلارنىڭ رېئاللىقنى بۇنچىۋالا كېچىكىپ قوبۇل قىلغانلىقىغا ھەقىقەتەن ئېچىنىشلىق.»
ئۇ موسكۋانىڭ 2013-يىلدىن بۇيان بۇ پىكىرگە قارشى تۇرۇپ كەلگەنلىكىنى خاتىرىلەتتى.
ئۇ: «ئەمما، رۇسىيەنىڭ ياۋروپادىكى باشقا چوڭ دوستلىرى بۇنى ئاڭلىشى كېرەك. پۇتىن قارشى تۇرمىسىمۇ، بەزى دۆلەتلەر، بولۇپمۇ ۋېنگىرىيەنىڭ سۆھبەت گۇرۇپپىلىرىغا بولغان مەيدانى ھەقىقەتەن غەلىتە كۆرۈنىدۇ» دېدى.
سەيشەنبە كۈنى (2-سېنتەبىر)، رۇسىيە پىرېزىدېنتى ۋلادىمىر پۇتىن بېيجىڭدا سلوۋاكىيە باش مىنىستىرى روبېرت فىكو بىلەن سۆھبەتلەشكەندىن كېيىن ،مۇخبىرلارغا رۇسىيەنىڭ ئۇكرائىنانىڭ ياۋروپا ئىتتىپاقىغا ئەزا بولۇشىغا قارشى تۇرمايدىغانلىقىنى ئېيتقان ئىدى.
ناتو غا ئەزا بولۇشقا قارشى تۇرۇش
