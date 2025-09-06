سىياسەت
زېلېنسكىي رۇسىيەنىڭ ئۇكرائىنانىڭ ياۋروپا ئىتتىپاقى يولىنى «ئاخىرىدا» قوبۇل قىلغانلىقىنى ئېيتتى
پىرېزىدېنت ۋولودىمىر زېلېنسكىي موسكۋانىڭ ئۇكرائىنانىڭ ناتوغا ئەزا بولۇشىغا يەنىلا قارشى چىقىۋاتقان بولسىمۇ، ئەمما پۇتىننىڭ ياۋروپا ئىتتىپاقىغا ئەزا بولۇش توغرىسىدىكى بېشارىتىنى قىزغىن قارشى ئالدى ۋە ۋېنگىرىيەنى مەيدانىنى ئۆزگەرتىشكە چاقىردى.
زېلېنسكېي: «كىيېف ياۋروپا ھەمكارلىرىنىڭ تولۇق قوللاپ-قۇۋۋەتلىشىنى كۈتىدۇ» / AP
September 6, 2025

پىرېزىدېنت ۋولودىمىر زېلېنسكىي  موسكۋانىڭ ئۇكرائىنانىڭ ناتوغا ئەزا بولۇشىغا يەنىلا قارشى چىقىۋاتقان بولسىمۇ، ئەمما پۇتىننىڭ ياۋروپا ئىتتىپاقىغا ئەزا بولۇش توغرىسىدىكى بېشارىتىنى قىزغىن قارشى ئالدى.

زېلېنسكىي رۇسىيەنىڭ « ئەڭ ئاخىرىدا» كىيېۋنىڭ ياۋروپا ئىتتىپاقىغا ئەزا بولۇش ئارزۇسىنى كېچىكىپ بولسىمۇ قوبۇل قىلغانلىقىنى ئېيتىپ، ۋېنگىرىيەنى ئۇكرائىنا بىلەن سۆھبەتلىشىشكە قارشى مەيدانىنى قايتا ئويلاپ بېقىشقا چاقىردى.

ئۇكرائىنا تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، زېلېنسكىي ياۋروپا كېڭىشىنىڭ رەئىسى ئانتونىيو كوستا بىلەن ئۆتكۈزگەن ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىدا مۇنداق دېگەن: «ئاخىرىدا، بىز رۇسىيەدىن ئۇكرائىنانىڭ ياۋروپا ئىتتىپاقىغا ئەزا بولۇشىنى قوبۇل قىلغانلىقى توغرىسىدىكى سۆزلەرنى ئاڭلاشقا باشلىدۇق. ئۇلارنىڭ رېئاللىقنى بۇنچىۋالا كېچىكىپ قوبۇل قىلغانلىقىغا ھەقىقەتەن ئېچىنىشلىق.»

ئۇ موسكۋانىڭ 2013-يىلدىن بۇيان بۇ پىكىرگە قارشى تۇرۇپ كەلگەنلىكىنى خاتىرىلەتتى.

ئۇ: «ئەمما، رۇسىيەنىڭ ياۋروپادىكى باشقا چوڭ دوستلىرى بۇنى ئاڭلىشى كېرەك. پۇتىن قارشى تۇرمىسىمۇ، بەزى دۆلەتلەر، بولۇپمۇ ۋېنگىرىيەنىڭ سۆھبەت گۇرۇپپىلىرىغا بولغان مەيدانى ھەقىقەتەن غەلىتە كۆرۈنىدۇ» دېدى.

سەيشەنبە كۈنى (2-سېنتەبىر)، رۇسىيە پىرېزىدېنتى ۋلادىمىر پۇتىن بېيجىڭدا سلوۋاكىيە باش مىنىستىرى روبېرت فىكو بىلەن سۆھبەتلەشكەندىن كېيىن ،مۇخبىرلارغا رۇسىيەنىڭ ئۇكرائىنانىڭ ياۋروپا ئىتتىپاقىغا ئەزا بولۇشىغا قارشى تۇرمايدىغانلىقىنى ئېيتقان ئىدى.

ناتو غا ئەزا بولۇشقا قارشى تۇرۇش

پۇتىن موسكۋانىڭ كىيېۋنىڭ ناتوغا قاتنىشىشىغا قەتئىي قارشى تۇرىدىغانلىقىنى ئېيتتى.

ئۇ رۇسىيەنىڭ ئىككى تەشكىلاتنى پەرقلەندۈرىدىغانلىقىنى، ناتونى بىۋاسىتە بىخەتەرلىك تەھدىتى سۈپىتىدە، ياۋروپا ئىتتىپاقىنى بولسا، ئىقتىسادىي ۋە سىياسىي گەۋدە سۈپىتىدە كۆرىدىغانلىقلىرىنى تەكىتلىدى.

ئۇ ئۇكرائىنانىڭ 2014-يىلدىكى سىياسىي ئۆزگىرىشىنى، «غەرب قوللىغان سىياسىي ئۆزگىرىش» ئىكەنلىكىنى يەنە بىر قېتىم ئىلگىرى سۈردى.

ئۇكرائىنا 2022-يىلى 2-ئايدا ئۇرۇش باشلىنىپ ئۇزۇن ئۆتمەيلا، دەرھال رەسمىي ھالدا ياۋروپا ئىتتىپاقىغا ئەزا بولۇشنى ئىلتىماس قىلغان، ھەمدە شۇ يىلى كېيىن نامزاتلىق سالاھىيىتىگە ئېرىشكەن ئىدى.

ياۋروپا ئىتتىپاقىغا ئەزا بولۇش سۆھبەتلىرى ياۋروپا ئىتتىپاقى ئىچىدىكى تالاش-تارتىشلار، جۈملىدىن ۋېنگىرىيەنىڭ قارشى تۇرۇشى سەۋەبىدىن توسقۇنلۇققا ئۇچرىغان بولۇپ، بۇداپېشت كىيېۋنىڭ تەلىپىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان قەدەملەرنى رەت قىلىپ كەلمەكتە.

زېلېنسكىي كىيېۋنىڭ ياۋروپا شېرىكلىرىدىن بىر پۈتۈن ھالدا قوللاشنى كۈتىدىغانلىقلىرىنى ئېيتتى.

ئۇ: «» بارلىق ئىتتىپاقداشلىرىمىز ۋە بارلىق ياۋروپا ئىتتىپاقى ئەزالىرىنىڭ ئوخشاش ئاۋاز چىقىرىشى ئىنتايىن مۇھىم. ياۋروپاغا بارىدىغان يول خەلقىمىزنىڭ تاللىشى بولۇپ، ئۇنى ھۆرمەتلەش كېرەك» دېدى.

