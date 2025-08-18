بىرما سايلام كومىتېتى چوڭ سايلامنىڭ 28-دېكابىر ئۆتكۈزۈلىدىغانلىقىنى ئېلان قىلدى.
بىرمانىڭ دۆلەتلىك تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى MRTV نىڭ دۈشەنبە كۈنىدىكى خەۋىرىگە ئاساسلانغاندا، سايلام كومىتېتى ئىتتىپاقىنىڭ ئۇقتۇرۇشىغا ئاساسەن «كۆپ پارتىيەلىك دېموكراتىك چوڭ سايلام» نىڭ بۇ يىل 28-دېكابىر يەكشەنبە كۈنى ئۆتكۈزۈلىدىغانلىقى ئېلان قىلىندى.
بۇددا دىنىنى ئاساس قىلغان بۇ شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلىتىدە ئەڭ ئاخىرقى چوڭ سايلام 2020-يىلى نويابىردا ئۆتكۈزۈلگەن بولۇپ، سايلامدا غەلىبە قىلغان دۆلەتلىك دېموكراتىيە ئىتتىپاقى پارتىيەسى (NLD) 2021-يىلى 2-ئايدىكى ھەربىي ئۆزگىرىش ئارقىلىق ھاكىمىيەتتىن چۈشۈرۈلگەن ئىدى.
بۇ سايلام ئېلانى ھەربىي ھۆكۈمەتنىڭ ئۆتكەن ئايدا چوڭ سايلامنى نازارەت قىلىش ئۈچۈن بىر كومىتېت قۇرۇپ، جىددىي ھالەت باشقۇرۇشىنىڭ ئەمەلىيەتتە ئاخىرلىشىدىغانلىقىدىن سىگنال بەرگەندىن كېيىن ئېلان قىلىندى.
ھەربىي ھۆكۈمەت رەھبىرى، يۇقىرى دەرىجىلىك گېنېرال مىن ئاۋۇڭ ھلايىڭ ئۆزىنى ۋاقىتلىق پىرېزىدېنت قىلىپ تەيىنلىدى.
2021-يىلدىكى ھەربىي ئۆزگىرىش NLD پارتىيەسى رەھبەرلىكىدىكى سايلانما ھۆكۈمەتنى ئاغدۇرۇپ تاشلاپ، دۆلەتنى تۆت يىلدىن ئارتۇق جىددىي ھالەت باشقۇرۇشىغا كىرگۈزگەن ئىدى.
ھەربىي ھۆكۈمەت تەرىپىدىن 2021-يىلدىكى ھەربىي ئۆزگىرىشتىن كېيىن ۋاقىتلىق پىرېزىدېنت قىلىپ تەيىنلەنگەن U Myint Swe، بۇ ئاينىڭ بېشىدا 74 يېشىدا ۋاپات بولدى.
U Myint نىڭ كېسەللىكى سەۋەبىدىن، يۇقىرى دەرىجىلىك گېنېرال مىن ئۆتكەن ئايدا سايلامنى نازارەت قىلىدىغان كومىتېتنى قۇرۇش بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۆزىنى پىرېزىدېنت دەپ ئېلان قىلغان ئىدى.