August 21, 2025
تالىبان تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئامىرخان مۇتتەقى چارشەنبە كۈنى (20-ئاۋغۇست) خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋاڭ يى بىلەن كۆرۈشتى.
ئۇ كۆرۈشۈشتە ئافغانىستان زېمىنىنىڭ ھەرگىزمۇ قوشنا دۆلەتلەرگە قارشى ئىشلىتىلمەيدىغانلىقىنى تەكىتلىدى.
ۋاڭ يىنىڭ بۇ قېتىمقى زىيارىتى 2022-يىلى 3-ئايدىن بۇيانقى كابۇلغا قىلغان ئىككىنچى قېتىملىق زىيارىتىدۇر.
تالىبان تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتىغا ئاساسلانغاندا، خىتاي، ئافغانىستان ۋە پاكىستان دىپلوماتلىرى ئوتتۇرىسىدىكى ئۈچ تەرەپ ئۇچرىشىشىدىن ئىلگىرى، ۋاڭ يى بىلەن مۇتتەقى ئايرىم كۆرۈشۈپ، ئىككى دۆلەتنىڭ ھەرقايسى ساھەلەردىكى ھەمكارلىقلىرىنى مۇزاكىرە قىلغان.
باياناتتا، مۇتتەقىنىڭ ئافغانىستان بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى ئىقتىسادىي ھەمكارلىقنى كېڭەيتىش، بولۇپمۇ قاتناش، بانكا ۋە سودا تەڭپۇڭلۇقى ساھەلىرىدە «ئەمەلىي تەكلىپلەرنى» ئوتتۇرىغا قويغانلىقى قەيت قىلىندى.
ئافغانىستان تەرەپنىڭ باياناتىغا قارىغاندا، ۋاڭ يى كابۇل بىلەن بولغان مۇناسىۋەتلەرنىڭ «تەرەققىي قىلىۋاتقانلىقى» نى ئەسكەرتىپ، ھەرقايسى ساھەلەردىكى ھەمكارلىقنى كېڭەيتىشىنىڭ كۆرۈنەرلىك بولغانلىقىنى ئېيتقان.
ۋاڭ يى: «ئىككى دۆلەتنىڭ مۇناسىۋەتلىك ئاپپاراتلىرى ئافغانىستاننىڭ خىتايغا بولغان ئېكسپورتىنى تېخىمۇ ئاشۇرۇش ئۈچۈن تىرىشىۋاتىدۇ» دېگەن ھەمدە بېيجىڭنىڭ «بىر بەلباغ بىر يول » تۈرىنى كۈچلۈك قوللايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن.
