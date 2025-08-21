ئىسرائىلىيە دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىقى ئامېرىكانىڭ ھەربىي ياردىمى بىلەن مەبلەغ جەھەتتىن تەمىنلىنىدىغان 500 مىليون دوللارلىق كېلىشىم دائىرىسىدە، بوئېنگ شىركىتى ئىشلىگەن ئىككى KC-46 تىپلىق ھەربىي ھاۋا يېقىلغۇ تانكېر ئايروپىلانىنى سېتىۋېلىشنى پىلانلاۋاتقانلىقىنى ئېلان قىلدى.
مىنىستىرلىق چارشەنبە كۈنى بايانات بېرىپ، ئىسرائىلىيە دۆلەت مۇداپىئە سېتىۋېلىش ئىشلىرى مىنىستىرلىق كومىتېتى تەستىقلىغاندىن كېيىن، توختامنىڭ ئامېرىكا ھۆكۈمىتى بىلەن ئىمزالىنىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
ئامېرىكا ھۆكۈمىتى باشقا دۆلەتلەرگە قىلىنىدىغان چەت ئەل ھەربىي ئەسلىھە سېتىش ۋە يۆتكەش ئىشلىرىنى نازارەت قىلىدۇ.
دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتىغا ئاساسلانغاندا، ئىسرائىلىيە ئارمىيەسى ھازىر بوئېنگ شىركىتى ئىشلىگەن تۆت KC-46 تىپلىق ھاۋا يېقىلغۇ تانكېر ئايروپىلانىنى ئىشلەتمەكتە.
مىنىستىرلىقنىڭ باش دىرېكتورى ئامىر بارام بايانات بېرىپ، بۇ ئايروپىلانلارنىڭ ئارمىيەنىڭ ئۇزۇن مۇساپىلىك ئىستراتېگىيەلىك ئىقتىدارىنى كۈچەيتىدىغانلىقىنى، تېخىمۇ يىراق رايونلاردا تېخىمۇ زور كۈچ ۋە دائىرە بىلەن ھەرىكەت قىلالىشىغا شارائىت يارىتىپ بېرىدىغانلىقىنى ئىپادىلىدى.
ئىسرائىلىيە ئىيۇن ئېيىدا ئىرانغا قارشى ئېلىپ بارغان 12 كۈنلۈك ھاۋا ئۇرۇشىدا بۇ تىپتىكى ھاۋا يېقىلغۇ تانكېر ئايروپىلانلىرىنى ئىشلەتكەن ئىدى.
باياناتتا، توختامنىڭ ئايروپىلانلارنى ئىسرائىلىيە سىستېمىلىرىغا سەپلەشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغانلىقى بىلدۈرۈلگەن بولسىمۇ، لېكىن سىستېمىلارنىڭ تەپسىلاتى تىلغا ئېلىنمىدى.
ۋاشىنگتون ئىتتىپاقدىشى ئىسرائىلىيەگە ھەر يىلى ئامېرىكا قورال-ياراغلىرى ۋە ئۈسكۈنىلىرىنى سېتىۋېلىش ئۈچۈن مىلياردلىغان دوللار ياردەم بېرىدۇ.
مىنىستىرلىقنىڭ باياناتىدا، «توختامنىڭ دائىرىسى تەخمىنەن يېرىم مىليارد ئامېرىكا دوللىرى دەپ مۆلچەرلەنمەكتە ۋە ئامېرىكانىڭ ياردىمى بىلەن مەبلەغ جەھەتتىن تەمىنلەشمۇ كاپالەندۈرۈلمەكتە» دېيىلدى.
يېقىنقى مەزگىللەردە، بىر قىسىم ئامېرىكالىق جۇمھۇرىيەتچىلەر ۋە دېموكراتلار پارتىيەسى ئەزالىرى، ئىسرائىلىيەنىڭ غەززەدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە باج تاپشۇرغۇچىلارنىڭ پۇلىنىڭ دۆلەت ئىچىدىكى مۇھىم ئىشلارغا ئىشلىتىلىشىنىڭ تېخىمۇ مۇۋاپىق بولۇش-بولماسلىقىغا ئالاقىدار ئەندىشىلىرى سەۋەبلىك، ھۆكۈمەتنىڭ ئىسرائىلىيەگە ھەربىي ياردەم بېرىشنى داۋاملاشتۇرۇشىغا نارازىلىق بىلدۈرمەكتە.