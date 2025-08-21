خەلقئارا
2 مىنۇت ئوقۇش
ئىسرائىلىيە ئامېرىكادا ئىشلەنگەن ھاۋادا يېقىلغۇ قاچىلايدىغان تانكېر ئايروپىلانلارنى سېتىۋالىدۇ
ۋاشىنگتون ئىتتىپاقدىشى ئىسرائىلىيەگە ھەر يىلى ئامېرىكا قورال-ياراغلىرى ۋە ئۈسكۈنىلىرىنى سېتىۋېلىش ئۈچۈن مىلياردلىغان دوللار ياردەم قىلماقتا.
ئىسرائىلىيە ئامېرىكادا ئىشلەنگەن ھاۋادا يېقىلغۇ قاچىلايدىغان تانكېر ئايروپىلانلارنى سېتىۋالىدۇ
ئىسرائىلىيە ئامېرىكادا ئىشلەنگەن ھاۋادا يېقىلغۇ قاچىلايدىغان تانكېر ئايروپىلانلارنى سېتىۋالىدۇ / Public domain
August 21, 2025

ئىسرائىلىيە دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىقى ئامېرىكانىڭ ھەربىي ياردىمى بىلەن مەبلەغ جەھەتتىن تەمىنلىنىدىغان 500 مىليون دوللارلىق كېلىشىم دائىرىسىدە، بوئېنگ شىركىتى ئىشلىگەن ئىككى KC-46 تىپلىق ھەربىي ھاۋا يېقىلغۇ تانكېر ئايروپىلانىنى سېتىۋېلىشنى پىلانلاۋاتقانلىقىنى ئېلان قىلدى.

مىنىستىرلىق چارشەنبە كۈنى بايانات بېرىپ، ئىسرائىلىيە دۆلەت مۇداپىئە سېتىۋېلىش ئىشلىرى مىنىستىرلىق كومىتېتى تەستىقلىغاندىن كېيىن، توختامنىڭ ئامېرىكا ھۆكۈمىتى بىلەن ئىمزالىنىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.

ئامېرىكا ھۆكۈمىتى باشقا دۆلەتلەرگە قىلىنىدىغان چەت ئەل ھەربىي ئەسلىھە سېتىش ۋە يۆتكەش ئىشلىرىنى نازارەت قىلىدۇ.

دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتىغا ئاساسلانغاندا، ئىسرائىلىيە ئارمىيەسى ھازىر بوئېنگ شىركىتى ئىشلىگەن تۆت KC-46 تىپلىق ھاۋا يېقىلغۇ تانكېر ئايروپىلانىنى ئىشلەتمەكتە.

مىنىستىرلىقنىڭ باش دىرېكتورى ئامىر بارام بايانات بېرىپ، بۇ ئايروپىلانلارنىڭ ئارمىيەنىڭ ئۇزۇن مۇساپىلىك ئىستراتېگىيەلىك ئىقتىدارىنى كۈچەيتىدىغانلىقىنى، تېخىمۇ يىراق رايونلاردا تېخىمۇ زور كۈچ ۋە دائىرە بىلەن ھەرىكەت قىلالىشىغا شارائىت يارىتىپ بېرىدىغانلىقىنى ئىپادىلىدى.

ئىسرائىلىيە ئىيۇن ئېيىدا ئىرانغا قارشى ئېلىپ بارغان 12 كۈنلۈك ھاۋا ئۇرۇشىدا بۇ تىپتىكى ھاۋا يېقىلغۇ تانكېر ئايروپىلانلىرىنى ئىشلەتكەن ئىدى.

تەۋسىيە
مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرلارTRT Global - US lawmaker accuses Israeli lobby of controlling Congress, calls Gaza war a 'genocide'

باياناتتا، توختامنىڭ ئايروپىلانلارنى ئىسرائىلىيە سىستېمىلىرىغا سەپلەشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغانلىقى بىلدۈرۈلگەن بولسىمۇ، لېكىن سىستېمىلارنىڭ تەپسىلاتى تىلغا ئېلىنمىدى.

ۋاشىنگتون ئىتتىپاقدىشى ئىسرائىلىيەگە ھەر يىلى ئامېرىكا قورال-ياراغلىرى ۋە ئۈسكۈنىلىرىنى سېتىۋېلىش ئۈچۈن مىلياردلىغان دوللار ياردەم بېرىدۇ.

مىنىستىرلىقنىڭ باياناتىدا، «توختامنىڭ دائىرىسى تەخمىنەن يېرىم مىليارد ئامېرىكا دوللىرى دەپ مۆلچەرلەنمەكتە ۋە ئامېرىكانىڭ ياردىمى بىلەن مەبلەغ جەھەتتىن تەمىنلەشمۇ كاپالەندۈرۈلمەكتە» دېيىلدى.

يېقىنقى مەزگىللەردە، بىر قىسىم ئامېرىكالىق جۇمھۇرىيەتچىلەر ۋە دېموكراتلار پارتىيەسى ئەزالىرى، ئىسرائىلىيەنىڭ غەززەدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە باج تاپشۇرغۇچىلارنىڭ پۇلىنىڭ دۆلەت ئىچىدىكى مۇھىم ئىشلارغا ئىشلىتىلىشىنىڭ تېخىمۇ مۇۋاپىق بولۇش-بولماسلىقىغا ئالاقىدار ئەندىشىلىرى سەۋەبلىك، ھۆكۈمەتنىڭ ئىسرائىلىيەگە ھەربىي ياردەم بېرىشنى داۋاملاشتۇرۇشىغا نارازىلىق بىلدۈرمەكتە.

مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرلارTRT Global - 'Are innocent Israeli lives more valuable than innocent Palestinian and Christian lives?' — Greene
مەنبە:TRT Uygur
ئىزدىنىڭ
تۈركىيە بىلەن ئەنگلىيە سۈرىيەگە قويۇلغان چەكلىمىلەرنى شەرتسىز بىكار قىلىش مەسىلىسىنى مۇزاكىرە قىلدى
ياۋروپا ئىتتىپاقى بىريۇسسېلدا ھەممىلا يەردە جاسۇسلار نىڭ بارلىقى توغرىسىدا ئاگاھلاندۇردى
جۇمھۇر رەئىس ئەردوغان: لىۋاندىكى ئۇرۇش توختىتىش كېلىشىمىدىن خۇرسەنمىز
ترامپ ۋە مودى ھىندىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى كۆرمەسكە سالدى
غەززەنىڭ كۆزى: پلېستىيا ئەلئەققادنىڭ پەلەستىندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى چۈشەندۈرۈش كۈرىشى
تۈركىيە تېلېۋىزىيە تىياتىرلىرى تۈركىيەنىڭ دۇنيادىكى تونۇشىنى ئۆزگەرتىۋاتىدۇ
ئوسمانلى ئىمپېرىيەسى دەۋرىدىكى رامىزان ۋە ھۇزۇر مۇنازىرىلىرى
ئوتتۇز كۈنلۈك غەلىبە: 1897-يىلدىكى ئوسمانلى -گىرېتسىيە ئۇرۇشى
تۈركىيە «تېخىمۇ ئادىل بىر دۇنيا» بەرپا قىلىش ئۈچۈن خەلقئارا ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنلىرى چاقىرماقتا
داتچادىكى ئوسمانلى دەۋرىگە ئائىت كېمە چۆكۈپ كېتىش ۋەقەسى
تارىخىي «رىگاتا» سۇ تەنتەربىيەسى بايرىمى نىگېرىيەنىڭ مەدەنىيەت مىراسىنى نامايان قىلدى
جەنۇبىي كورېيە پارلامېنت ئەزالىرى پىرېزىدېنتنىڭ جىددىي ھالەت جاكارلاش قارارىنى رەت قىلدى
گىرۇزىيە ئەڭ يۇقىرى سوت مەھكىمىسى پىرېزىدېنتنىڭ سايلام نەتىجىسىنى بىكار قىلىش تەلىپىنى رەت قىلدى
نېپال بىلەن خىتاي «بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشى» تۈرى توغرىسىدا رامكا كېلىشىمى ئىمزالىدى
جەنۇبىي كورىيە ساقچى ئىدارىسى «توپىلاڭ» سەۋەبىدىن پىرېزىدېنتنى تەكشۈرۈشكە باشلىدى
TRT Global نى كۆرۈپ چىقىڭ. پىكىرلىرىڭىزنى ھەمبەھىرلەڭ!
Contact us