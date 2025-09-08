غەززە ئۇرۇشى
1 مىنۇت ئوقۇش
شەرقىي قۇددۇستىكى ھۇجۇمدا 5 ئىسرائىلىيەلىك ھاياتىدىن ئايرىلدى
پەلەستىن قارشىلىق كۆرسىتىش تەشكىلاتى ھاماس، بۇ ھۇجۇمنىڭ ئىسرائىلىيەنىڭ «خەلقىمىزگە قارشى سادىر قىلغان ئىشغالىيەت جىنايەتلىرى ۋە يۈرگۈزگەن ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا» قارشى تەبىئىي ئىنكاس ئىكەنلىكىنى ئېيتتى.
شەرقىي قۇددۇستىكى ھۇجۇمدا 5 ئىسرائىلىيەلىك ھاياتىدىن ئايرىلدى
شەرقىي قۇددۇستىكى ھۇجۇمدا 5 ئىسرائىلىيەلىك ھاياتىدىن ئايرىلدى / AA
September 8, 2025

پەلەستىنلىك قوراللىقلار ئىسرائىلىيە ئىشغالىيىتى ئاستىدىكى شەرقىي قۇددۇستا بىر ئاپتوبۇس بېكىتىگە ئوق چىقىرىپ، بەش كىشىنى ئۆلتۈردى، بىر قانچە كىشىنى يارىلاندۇردى.

ئىسرائىلىيە ساقچىلىرى ئىككى قوراللىق ھۇجۇمچىنىڭمۇ ئۆلتۈرۈلگەنلىكىنى ئېلان قىلدى.

مۇناسىۋەتلىك دائىرىلەر بولسا، يەنە يەتتە كىشىنىڭ ئېغىر يارىلانغانلىقىنى بىلدۈردى.

ئىسرائىلىيە دۆلەتلىك جىددىي قۇتقۇزۇش ئىدارىسى (MDA) قازا قىلغانلار ئىچىدە «50 ياشلار ئەتراپىدىكى بىر ئەر بىلەن 30 ياشلار ئەتراپىدىكى ئۈچ ئەرنىڭ بارلىقىنى بىلدۈرۈپ، يارىدارلاردىن بىر قانچە كىشىنىڭ داۋالىنىۋاتقانلىقىنى ئىپادىلىدى.

MDA نىڭ ئىلگىرىكى باياناتىغا ئاساسلانغاندا، ئەتىگەن سائەتلىرىدە يىگال كوچىسىدىكى راموت كېسىشمە ئېغىزىدا يۈز بەرگەن ھۇجۇمدا 15 ئەتراپىدا كىشى يارىلانغان.

باش مىنىستىر بېنيامىن نېتانياھۇنىڭ ھۇجۇمدىن كېيىن ۋەزىيەتكە باھا بېرىش ئۈچۈن يىغىن ئاچقانلىقى ئېلان قىلىندى.

تەۋسىيە

پەلەستىن قارشىلىق كۆرسىتىش تەشكىلاتى ھاماس، بۇ ھۇجۇمنىڭ ئىسرائىلىيەنىڭ «خەلقىمىزگە قارشى سادىر قىلغان ئىشغالىيەت جىنايەتلىرى ۋە يۈرگۈزگەن ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا قارشى تەبىئىي ئىنكاس ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى.

ساقچىلار ھۇجۇمچىلارنىڭ بىر ماشىنا بىلەن نەق مەيدانغا كەلگەندىن كېيىن ئاپتوبۇس بېكىتىگە ئوق چىقارغانلىقىنى بىلدۈردى.

ساقچىلارنىڭ باياناتىدا: «نەق مەيداندىكى بىر خەۋپسىزلىك خادىمى ۋە بىر پۇقرا دەرھال ئارىلىشىپ، ئقوراللىقلارغا قارشى ئوق چىقىرىپ، ھۇجۇمچىلارنى بىر تەرەپ قىلدى» دېيىلدى.

ئىسرائىلىيە، غەززەگە قاراتقان ئۇرۇشىدا كۆپىنچىسى پۇقرالاردىن بولۇپ 64 مىڭدىن ئارتۇق پەلەستىنلىكنى ئۆلتۈردى. نېتانياھۇنىڭ ئاشقۇن ئوڭ قانات ھۆكۈمىتى ئىشغال ئاستىدىكى غەربىي قىرغاقتىكى قانۇنسىز يەھۇدىي ئولتۇراق رايونلىرىنىڭ سانىنى كۆپەيتىشنى پىلانلاۋاتقان بولۇپ، بۇ قەدەم كەلگۈسىدە بىر پەلەستىن دۆلىتى قۇرۇلۇش ئېھتىماللىقىنى ئەمەلىيەتتە يوققا چىقىرىدۇ.

مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرلارTRT World - Hamas says Netanyahu sacrificing captives; Jordan official vows Arabs won't clean Israeli PM's mess
مەنبە:TRT Uyghur
ئىزدىنىڭ
تۈركىيە بىلەن ئەنگلىيە سۈرىيەگە قويۇلغان چەكلىمىلەرنى شەرتسىز بىكار قىلىش مەسىلىسىنى مۇزاكىرە قىلدى
ياۋروپا ئىتتىپاقى بىريۇسسېلدا ھەممىلا يەردە جاسۇسلار نىڭ بارلىقى توغرىسىدا ئاگاھلاندۇردى
جۇمھۇر رەئىس ئەردوغان: لىۋاندىكى ئۇرۇش توختىتىش كېلىشىمىدىن خۇرسەنمىز
ترامپ ۋە مودى ھىندىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى كۆرمەسكە سالدى
غەززەنىڭ كۆزى: پلېستىيا ئەلئەققادنىڭ پەلەستىندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى چۈشەندۈرۈش كۈرىشى
تۈركىيە تېلېۋىزىيە تىياتىرلىرى تۈركىيەنىڭ دۇنيادىكى تونۇشىنى ئۆزگەرتىۋاتىدۇ
ئوسمانلى ئىمپېرىيەسى دەۋرىدىكى رامىزان ۋە ھۇزۇر مۇنازىرىلىرى
ئوتتۇز كۈنلۈك غەلىبە: 1897-يىلدىكى ئوسمانلى -گىرېتسىيە ئۇرۇشى
تۈركىيە «تېخىمۇ ئادىل بىر دۇنيا» بەرپا قىلىش ئۈچۈن خەلقئارا ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنلىرى چاقىرماقتا
داتچادىكى ئوسمانلى دەۋرىگە ئائىت كېمە چۆكۈپ كېتىش ۋەقەسى
تارىخىي «رىگاتا» سۇ تەنتەربىيەسى بايرىمى نىگېرىيەنىڭ مەدەنىيەت مىراسىنى نامايان قىلدى
جەنۇبىي كورېيە پارلامېنت ئەزالىرى پىرېزىدېنتنىڭ جىددىي ھالەت جاكارلاش قارارىنى رەت قىلدى
گىرۇزىيە ئەڭ يۇقىرى سوت مەھكىمىسى پىرېزىدېنتنىڭ سايلام نەتىجىسىنى بىكار قىلىش تەلىپىنى رەت قىلدى
نېپال بىلەن خىتاي «بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشى» تۈرى توغرىسىدا رامكا كېلىشىمى ئىمزالىدى
جەنۇبىي كورىيە ساقچى ئىدارىسى «توپىلاڭ» سەۋەبىدىن پىرېزىدېنتنى تەكشۈرۈشكە باشلىدى
TRT Global نى كۆرۈپ چىقىڭ. پىكىرلىرىڭىزنى ھەمبەھىرلەڭ!
Contact us