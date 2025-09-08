ھاماس مۇرەسسەچىلەرنىڭ ۋاسىتىسى ئارقىلىق ئامېرىكادىن يېڭى بىر ئۇرۇش توختىتىش تەكلىپى تاپشۇرۇۋالغانلىقىنى ۋە مۇزاكىرىلەرنى قايتىدىن باشلاشقا تەييار ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى.
ھاماسنىڭ يەكشەنبە كۈنى ئاممىۋى ئورتاقلىشىش تور بېتى تېلېگرام سەھىپىسىدە ئېلان قىلىنغان باياناتىدا مۇنداق دېيىلدى:
«ئامېرىكا تەرەپتىن مۇرەسسەچىلەرنىڭ ۋاسىتىسى ئارقىلىق ئۇرۇش توختىتىش كېلىشىمى ھاسىل قىلىنىشى ئۈچۈن بەزى تەكلىپلەرنى تاپشۇرۇۋالدۇق.»
ھاماسنىڭ باياناتىدا، تەشكىلاتنىڭ پەلەستىن خەلقىگە قارىتىلغان تاجاۋۇزچىلىقنى توختىتىش تىرىشچانلىقلىرىنى قوللايدىغان ھەرقانداق تەشەببۇسنى قارشى ئالىدىغانلىقى ئەسكەرتىلىپ مۇنداق دېيىلدى:
«ئۇرۇشنىڭ ئاخىرلاشقانلىقى ئوچۇق-ئاشكارا ئېلان قىلىنىشى ۋە ئىسرائىلىيە ئارمىيەسىنىڭ غەززەدىن پۈتۈنلەي چېكىنىشى بەدىلىگە، بارلىق ئەسىرلەرنى قويۇپ بېرىشنى مۇزاكىرە قىلىش ئۈچۈن دەرھال مۇزاكىرە ئۈستىلىگە ئولتۇرۇشقا تەييارمىز.»
ھاماس يەنە، پەلەستىننىڭ مەمۇرىي ئىشلىرىنى باشقۇرىدىغان مۇستەقىل بىر كومىتېت قۇرۇشقا قوشۇلدى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، ئىسرائىلىيەنىڭمۇ ھاسىل قىلىنغۇسى كېلىشىمنىڭ بەلگىلىمىلىرىگە رىئايە قىلىشىنى تەلەپ قىلدى. بۇ، «ئىلگىرى ھاسىل قىلىنغان كېلىشىملەرنىڭ رەت قىلىنىشى ياكى بۇزۇلۇشىدىن ساقلىنىش» مەقسىتىدە ئوتتۇرىغا قويۇلدى.
نېتانياھۇ ترامپنىڭ تەكلىپى ھەققىدە ئەستايىدىل ئويلىشىۋاتىدۇ
ھاماس 8-ئاينىڭ 18-كۈنى ئامېرىكا ئالاھىدە ۋەكىلى ستېۋ ۋىتكوفنىڭ تەكلىپىگە ئاساسەن مىسىر ۋە قاتار مۇرەسسەچىلىرىنىڭ تەكلىپىنى قوبۇل قىلغانلىقىنى، لېكىن «(ئىسرائىلىيە) ئىشغالىيەتچىلىرىنىڭ بۇنىڭغا ھازىرغىچە جاۋاب قايتۇرمىغانلىقىنى، ئەكسىچە قىرغىنچىلىق ۋە مىللىي تازىلاش ھەرىكىتىنى داۋاملاشتۇرۇۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى.
ھاماس ئۇرۇش توختىتىش تەكلىپلىرىنى ئۆز خەلقىنىڭ تەلىپىنى قاندۇرىدىغان كەڭ كۆلەملىك كېلىشىمگە ئايلاندۇرۇش ئۈچۈن مۇرەسسەچىلەر بىلەن ئۈزلۈكسىز ئالاقە قىلىۋاتقانلىقلىرىنى تەكىتلىدى.
ئامېرىكا پىرېزىدېنتى دونالد ترامپ يەكشەنبە كۈنى غەززەدە ئۇرۇش توختىتىش ۋە ئەسىر ئالماشتۇرۇش كېلىشىمى ھاسىل قىلىش ئۈچۈن تەكلىپ سۇنغانلىقىنى، بۇنىڭ ئۈچۈن ئىسرائىلىيەنىڭ تولۇق تەستىقىنى ئالغانلىقىنى ئېلان قىلدى. ئىسرائىلىيە باش مىنىستىرى بېنيامىن نېتانياھۇنىڭ ئىشخانىسى بولسا، نېتانياھۇنىڭ ترامپنىڭ تەكلىپى ھەققىدە يەنىلا «ئەستايىدىللىق بىلەن ئويلىشىۋاتقانلىقىنى» جاكارلىدى.
ھازىرغىچە ھاماس ئىسرائىلىيە بىلەن كەڭ كۆلەملىك كېلىشىم تۈزۈشكە، بارلىق ئىسرائىلىيەلىك ئەسىرلەرنى پەلەستىنلىك ئەسىرلەر بىلەن ئالماشتۇرۇشقا، غەززەگە قارىتىلغان ئۇرۇشنى ئاخىرلاشتۇرۇشقا ۋە ئىسرائىلىيە ئارمىيەسىنىڭ پەلەستىن زېمىنىدىن پۈتۈنلەي چېكىنىپ چىقىپ كېتىشىنى تەلەپ قىلىدىغانلىقىنى كۆپ قېتىم جاكارلىدى.
لېكىن نېتانياھۇ ھەر بىر باسقۇچتا يېڭى شەرتلەرنى تېڭىپ ۋە سۆھبەتلەرنى كېچىكتۈرىدىغان قىسمەن ئورۇنلاشتۇرۇشلاردا چىڭ تۇرۇپ ، ئىلگىرىكى تەكلىپلەرنى رەت قىلدى.