دۇنياۋى سۇمۇد فىلوسى شەنبە كۈنى ئىشغالىيەت ئاستىدىكى غەربىي قىرغاقتا ھاياتىدىن ئايرىلغان تېگى تۈرك، ئۆزى ئامېرىكىلىق ئايشەنۇر ئەزگى ئەيگىنىڭ ۋاپاتىنىڭ بىرىنچى يىللىقىنى ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا خاتىرىلىدى.
ئۇقتۇرۇشتا: «ئايشەنۇر ۋە يۈز مىڭلىغان پەلەستىنلىك ھەمدە ئۇلارنىڭ قوللىغۇچىلىرى ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان ئىسرائىلىيە ھۆكۈمىتى ۋە ئىشغالىيىتى تەرىپىدىن ئۆلتۈرۈلدى، بۇ ئەھۋال پۈتۈنلەي جازاسىز قالدى» دېيىلدى.
فىلۇ ئۆز ۋەزىپىسىنى «ئىنسانىيەت ۋە ئادىل تىنچلىق ئۈچۈن قىرغىن قىلىنغانلار نامىدا يولغا چىقىش» دەپ ئېنىقلىما بېرىپ، بۇ سەپەرنى «ئىرقىي قىرغىنچىلىققا قارشى بىر مەيدان» دەپ قارايدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
باياناتتا: «بىز ئىنسانىيەت بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن بىخەتەرلىكىمىز ۋە ئەركىنلىكىمىزنىڭ پەلەستىننىڭ بىخەتەرلىكى ۋە ئەركىنلىكىگە باغلىق ئىكەنلىكىنى چۈشىنىمىز ۋە ئايشەنۇردەك ھەرىكەت قىلىشنى تاللايمىز... بىز پەلەستىنگە قاراپ يولغا چىققاندا، ئۇمۇ بىز بىلەن بىللە» دېيىلدى.
ئىسرائىلىيەلىك مەرگىنى ئەيگىنى ئۆلتۈردى
26 ياشلىق ئەيگى 2024-يىلى 6-سېنتەبىر نابلىسقا يېقىن جايدىكى قانۇنسىز يەھۇدىي ئولتۇراق رايونلىرىغا قارشى ئۆتكۈزۈلگەن نامايىشتا ئىسرائىلىيە قىسىملىرى تەرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگەن ئىدى.
ۋىدېئو ۋە گۇۋاھچىلارنىڭ بايانلىرى ئەيگىنىڭ ئىسرائىلىيەلىك بىر مەرگىنى تەرىپىدىن قەستەن نىشانلىنىپ ئۆلتۈرۈلگەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ.
مەۋجۇت دەلىللەرگە قارىماي، ئىسرائىلىيە ئارمىيەسى دەسلەپكى تەكشۈرۈش نەتىجىسىدە، ئەسكەرلەرنىڭ تاش ئاتتى دېيىلگەن نامايىشچىلارغا ئوق چىقىرىشى جەريانىدا ئايشەنۇرنىڭ «زور ئېھتىماللىق بىلەن ۋاسىتىلىق ۋە قەستەنلىىك بولمىغان ھالدا» ئوق تېگىپ ئۆلگەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرۈشكەن ئىدى.
2025-يىلى 7-ئايدا يولغا قويۇلغان دۇنياۋى سۇمۇد فىلوسى بارسېلوناغا ئوخشاش پورتلاردىن يولغا چىققان 50 دىن ئارتۇق پاراخوتتىن تەركىب تاپقان خەلقئارالىق ئىنسانپەرۋەرلىك تەشەببۇسى سۈپىتىدە، ئىسرائىلىيەنىڭ غەززەگە قاراتقان دېڭىز قورشاۋىنى بۆسۈپ ئۆتۈشنى مەقسەت قىلىدۇ.
ئۇنىڭ ئاساسلىق نىشانى بولسا، ئاچارچىلىق ئەھۋالى رەسمىي ئېلان قىلىنغان غەززەگە يېمەكلىك، دورا ۋە باشقا ئاساسلىق ئېھتىياجلىق بۇيۇملارنى يەتكۈزۈشتۇر.