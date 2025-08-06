بىرازىلىيە پىرېزىدېنتى لۇئىز ئىناسىيۇ لۇلا دا سىلۋا ھۆكۈمىتىنىڭ دۆلەتنىڭ ئىقتىسادىي مەنپەئەتىنى قوغداشتىن ۋاز كەچمەيدىغانلىقىنى بىلدۈردى، ھەمدە ئامېرىكا قوشما ئىشتاتلىرىنىڭ يېڭى تاموژنا باجلىرىغا قارشى خەلقئارالىق چارە – تەدبىرلەر ئارقىلىق كۈرەش قىلىدىغانلىقىنى ئۇقتۇردى.
لۇلا سەيشەنبە كۈنى بىرازىلىيەنىڭ پايتەختى برازىلىيەدە ئۆتكۈزۈلگەن بىر پائالىيەتتە مۇنداق دېدى:
«2025 - يىلى مەنپەئەتىمىزنى قوغداش ئۈچۈن، ئالدى بىلەن دۇنيا سودا تەشكىلاتىدىن باشلاپ، بارلىق تەدبىرلەرنى قوللىنىمىز.
ئامېرىكا قوشما ئىشتاتلىرىدىكى ھۆكۈمەت ئۆزگىرىشىدىن ئىلگىرى، ھۆكۈمىتىمىز تاشقى سودىنى كۈچەيتىش ۋە يەرلىك شىركەتلەر ئۈچۈن يېڭى پۇرسەتلەر يارىتىش ئۈچۈن ھەرىكەتكە ئۆتكەنىدى.
بۇ باياناتلار ترامپ ھۆكۈمىتىنىڭ جۈمە كۈنىدىن باشلاپ بىرازىلىيەدىن ئېكىسپورت قىلىنغان تاۋارلاردىن % 50 لىك قوشۇمچە تاموژنا بېجى ئېلىش بەلگىلىمىسىنى يولغا قويۇشىدىن بىرنەچچە كۈن بۇرۇن ئېلان قىلىندى.
لۇلا ترامپنى بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى كىلىمات ئۆزگىرىشى يىغىنىغا تەكلىپ قىلىغانلىقىنى بىلدۈردى
كۈنسېرى كۈچىيىۋاتقان جىددىيچىلىككە قارىماي، لۇلا ئامېرىكا پىرېزىدېنتى دونالد ترامپقا دىپلوماتىك تەكلىپ ئەۋەتىش نىيىتىنىڭ بارلىقىنى ئەسكەرتىپ مۇنداق دېدى:
«ئىشىنىڭلاركى، مەن ترامپقا تېلېفون قىلىپ، ئۇنى نويابىردا پارا ئىشتاتىنىڭ بېلېم شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلىدىغان بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى كىلىمات ئۆزگىرىشى باشلىقلار يىغىنىغا تەكلىپ قىلىمەن ۋە ئۇنىڭ كىلىمات مەسىلىسىدىكى كۆز قارىشىنى ئۆگىنىمەن.
ئەگەر ترامپ يىغىنغا قاتناشمىسا، بۇ ئۇنىڭ خالىمىغانلىقىدىندۇر. ئەمما بۇ پوزىتسىيەنى ھۆرمەتسىزلىك، پەرۋاسىزلىق ياكى دېموكراتىك چۈشەنچىنىڭ كەمچىللىكى دەپ قاراشقا بولمايدۇ.»
لۇلا بىرازىلىيەنىڭ ۋاشىنگتون بىلەن تاموژنا بېجى مەسىلىسى ھەققىدە سۆھبەت ئۆتكۈزۈشنى خالايدىغانلىقىنى، ئەمما بۇنىڭ پەقەت «باراۋەر شەرتلەر» ۋە «ئۆزئارا ھۆرمەت قىلىش» دائىرىسىدىلا ئىشقا ئاشىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى، ھەمدە ئىگىلىك ھوقۇق ۋە ئادىل سودا مەسىلىسىدە دۆلىتىنىڭ مەنپەئەتىنى جان تىكىپ قوغدايدىغانلىقىنى تەكرارلىدى.
ئىگىلىنىشىچە، مەزكۇر تاموژنا باجلىرى ۋە دىپلوماتىك جىددىيچىلىك، ۋاشىنگتوننىڭ سابىق پىرېزىدېنت جەير بولسونارو بىلەن چېتىشلىقى بار دەپ قارالغان بىر قېتىملىق ھەربىي - سىياسىي ئۆزگىرىش قوزغاشقا ئۇرۇنۇشقا مۇناسىۋەتلىك تەكشۈرۈشلەردىكى رولى سەۋەبىدىن، بىرازىلىيە ئالىي سوت مەھكىمىسىنىڭ سوتچىسى ئالېكساندرې دې مورائېسقا ئېمبارگو يۈرگۈزۈش قارارىدىن كېيىن ئوتتۇرىغا چىققان.