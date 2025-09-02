September 2, 2025
خىتاي ۋە رۇسىيە رەھبەرلىرى تيەنجىندىكى شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى باشلىقلار يىغىنىدىن كېيىن، بېيجىڭدا يەنە كۆرۈشۈپ، ئىككى تەرەپنىڭ يېقىنلىقىنى، شۇنداقلا ۋاشىنگتوننىڭ ئىككى دۆلەتكە بولغان بېسىمى قارشىسىدا تېخىمۇ يېقىن ھەمكارلىقنى نامايان قىلدى.
خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ سەيشەنبە كۈنى (2-سېنتەبىر) رۇسىيە پىرېزىدېنتى ۋلادىمىر پۇتىننى «كونا دوست» دەپ قارشى ئالدى. بۇ ئىككى رەھبەر ئامېرىكا بىلەن بولغان سۈركىلىش كۈچىيىۋاتقان بىر پەيتتە، بېيجىڭدا يېڭى بىر قېتىملىق سۆھبەتنى باشلىدى.
پۇتىن سەيشەنبە كۈنى شى جىنپىڭنى «قەدىرلىك دوستۇم» دەپ خىتاب قىلىپ، موسكۋانىڭ بېيجىڭ بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنىڭ ھازىر «مىسلى كۆرۈلمىگەن يۇقىرى سەۋىيەدە» ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى.
ئىككى رەھبەر ئالدى بىلەن رەسمىي كۆرۈشۈشلەرنى ئاخىرلاشتۇرغاندىن كېيىن، ئالىي ياردەمچىلىرى بىلەن چاي ئۈستىدە سۆھبەتنى داۋاملاشتۇردى. بۇ ئۇلارنىڭ شەخسىي مۇناسىۋەتلىرىگە قانچىلىك ئەھمىيەت بەرگەنلىكىنى گەۋدىلەندۈردى.
سۆھبەت دۈشەنبە كۈنى (1-سېنتەبىر) تيەنجىندە ئۆتكۈزۈلگەن شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى باشلىقلار يىغىنىدىن كېيىن ئېلىپ بېرىلدى. باشلىقلار يىغىندا، شى جىنپىڭ بىلەن پۇتىن ھىندىستان باش مىنىستىرى نارېندرا مودى ۋە رايوندىكى باشقا دۆلەتلەرنىڭ رەھبەرلىرى بىلەن بىللە كۆرۈشتى.
چارشەنبە كۈنى (3-سېنتەبىر) شى جىنپىڭ بېيجىڭدا ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى ئاخىرلاشقانلىقىنىڭ 80 يىللىقىنى خاتىرىلەش مۇناسىۋىتى بىلەن ئۆتكۈزۈلىدىغان چوڭ ھەربىي پاراتقا رىياسەتچىلىك قىلىدۇ.
پۇتىن سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ياپونىيەنىڭ ئۇرۇش مەزگىلىدىكى تاجاۋۇزچىلىقىغا قارشى خىتايغا بەرگەن ياردىمىنى تىلغا ئېلىپ: «بىز ئەزەلدىن بىللە ئىدۇق، ھازىرمۇ بىللە داۋام قىلىمىز» دېدى.
ئامېرىكا بىلەن بولغان سودا توقۇنۇشلىرى
بېيجىڭ ئۇكرائىنادىكى ئۇرۇشقا قارىتا بىتەرەپلىكنى ساقلاۋاتقانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويسىمۇ، ئەمما غەربنىڭ ئىقتىسادىي جازالىشىغا قارىماي سودىنى ساقلاپ قېلىش ئارقىلىق موسكۋاغا نىسبەتەن ئىقتىسادىي ھايات مەنبەسىگە ئايلاندى.
ئامېرىكا ئەمەلدارلىرى بىر قىسىم خىتاي شىركەتلىرىنى رۇسىيەنىڭ ھەربىي سانائىتىگە ياردەم بەردى دەپ ئەيىبلىدى.
شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى باشلىقلار يىغىنى يەنە يۆتكىلىۋاتقان ئىتتىپاقلىقلارنى گەۋدىلەندۈردى: ئامېرىكا پىرېزىدېنتى دونالد ترامپنىڭ ھىندىستانغا قارىتا يولغا قويغان ئومۇمىيۈزلۈك تاموژنا باجلىرى، يېڭى دېھلىنى موسكۋا ۋە بېيجىڭغا تېخىمۇ يېقىنلاشتۇردى. بىراق، مودى خىتاينىڭ ھەربىي پاراتىغا قاتنىشىشنى رەت قىلدى.
ئىككى تەرەپلىك ئۇچرىشىشتىن ئىلگىرى، شى جىنپىڭ بىلەن پۇتىن خىتاي بىلەن رۇسىيەنىڭ ئوتتۇرىسىدا ئىستراتېگىيەلىك ئورۇنغا جايلاشقان موڭغۇلىيە پىرېزىدېنتى خۇرېلسۇخ ئۇخنا بىلەن ئۈچ تەرەپلىك يىغىن ئۆتكۈزدى.
پۇتىن يىغىندا، ئۈچ دۆلەتنىڭ ئورتاق مەنپەئەتكە ئىگە «ياخشى قوشنىلار» ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى.
موڭغۇلىيە 2024-يىلى پۇتىننىڭ دۆلەت زىيارىتى جەريانىدا خەلقئارا جىنايى ئىشلار سوت مەھكىمىسىنىڭ بۇيرۇقى بويىچە پۇتىننى قولغا ئېلىش چاقىرقلىرىنى نەزەردىن ساقىت قىلىپ، خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ دىققىتىنى تارتقان ئىدى.
