خىتاي بىلەن ئەرمېنىيە ئىستراتېگىيەلىك شېرىكلىك مۇناسىۋىتى ئورناتتى
خىتاي بىلەن ئەرمېنىيە شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى باشلىقلار يىغىنىدا ئىستراتېگىيەلىك شېرىكلىك مۇناسىۋىتى ئورناتتى.
31 أغسطس 2025

خىتاي بىلەن ئەرمېنىيە، شى جىنپىڭ بىلەن ئەرمېنىيە باش مىنىستىرى نىكول پاشىنيان ئۇچراشقان شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى يىغىنىدا ئىستراتېگىيەلىك شېرىكلىك مۇناسىۋىتى ئورناتتى.

خىتاي دۆلەت تاراتقۇسى CCTV نىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا، خىتاي بىلەن ئەرمېنىيە رەھبەرلىرى يەكشەنبە كۈنى خىتاينىڭ شىمالىدىكى تيەنجىن پورت شەھىرىدە بىر يەرگە جەم بولۇپ، ئىستراتېگىيەلىك شېرىكلىك مۇناسىۋىتى ئورناتقان.

CCTV خىتاي دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭنىڭ ئەرمېنىيە باش مىنىستىرى نىكول پاشىنيانغا خىتاي بىلەن ئەرمېنىيەنىڭ بىر-بىرىنى قەتئىي قوللىشى ۋە بارلىق ساھەلەردىكى ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشى كېرەكلىكىنى بىلدۈرگەنلىكىنى خەۋەر قىلدى.

پاشىنيان، شى جىنپىڭ رىياسەتچىلىك قىلغان شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى باشلىقلار يىغىنىغا قاتنىشىش ئۈچۈن تيەنجىندا ئۇچرىشىشلاردا بولماقتا.

ئەرمېنىيە، خىتاينىڭ شەرقىي ئاسىيادىن ياۋروپا دۆلەتلىرىگە يېتىپ بېرىشنى نىشان قىلغان «بىر بەلباغ، بىر يول» تەشەببۇسى لىنىيەسىگە جايلاشقان دۆلەتلەردىن بىرى ھېسابلىنىدۇ.

بۇ ئۇقتۇرۇش ئاسىيا ۋە ئوتتۇرا شەرقتىن كەلگەن رەھبەرلەر بىر يەرگە جەم بولغان شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى باشلىقلار يىغىنىدا ئېلان قىلىندى.

شى جىنپىڭ پاشىنياننى تيەنجىندا كۈتۈۋېلىپ، خىتاينىڭ رايونلۇق ئىتتىپاقلىقلارنى شەكىللەندۈرۈشتىكى كۈنسېرى ئېشىۋاتقان تەسىرىنى ۋە يەرشارىنىڭ جەنۇبى بىلەن بولغان ئىتتىپاقلىققا قارىتا تېخىمۇ كەڭ ۋەدىسىنى تەكىتلىدى.

