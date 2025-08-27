27 أغسطس 2025
گېرمانىيەنىڭ «فرانكفۇرتېر ئالگېماينې گېزىتى» (FAZ) نىڭ خەۋەر قىلىشىچە، ئامېرىكا پىرېزىدېنتى دونالد ترامپ كېيىنكى بىر قانچە ھەپتە ئىچىدە ھىندىستان باش مىنىستىرى نارېندرا مودى بىلەن تۆت قېتىم تېلېفوندا سۆھبەتلەشمەكچى بولغان، ئەمما مودى سۆھبەتنى رەت قىلغان.
گېزىت بۇ ھەرىكەتنى مودىنىڭ «غەزىپى» نىڭ كۈچلۈكلۈكى شۇنداقلا ئامېرىكانىڭ ھىندىستاننى رۇسىيە نېفىتىنى ئىمپورت قىلىشنى توختىتىشقا بېسىم قىلىشىغا قارىتا «ئېھتىياتچانلىقى» دەپ ئىزاھلىدى.
ئىگىلىنىشچە، سۆھبەتنىڭ ئارقا كۆرۈنىشىدە، ترامپ ھۆكۈمىتىنىڭ رۇسىيە نېفىتىنى ئىمپورت قىلغانلىقى ئۈچۈن جازا تەدبىرى سۈپىتىدە ھىندىستان تاۋارلىرىغا قارىتا يولغا قويغان، بىرازىلىيەدىن باشقا بارلىق دۆلەتلەرگە قارىتا ئىجرا قىلغان ۋە ئەڭ يۇقىرى سەۋىيە بولغان %50 قوشۇمچە تاموژنا بېجى شۇنداقلا سودا جىددىيلىكىنىڭ زور دەرىجىدە ئېشىشى قاتارلىقلار بار.
ئوخشاش ۋاقىتتا، يېڭى دېھلى باھادا ئېتىبار بېرىلگەن رۇسىيە نېفىتى سېتىۋېلىشنى ئاشۇرۇپ، ۋاشىنگتوننىڭ تېخىمۇ كۆپ نارازىلىقىنى قوزغىدى.
پىلانلانغان دىپلوماتىك ھەرىكەت
گېزىت مودىنىڭ بۇ قايتا-قايتا سۆھبەتلەردىن ساقلىنىش قارارىنىڭ ھېسىياتچانلىقتىن يىراق ئىكەنلىكىنى، ترامپنىڭ ئۇسۇلى بويىچە سۆھبەت ئۆتكۈزمەسلىك ئۈچۈن قىلغان ئىستراتېگىيە ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى.
ترامپنىڭ ۋىيېتنام بىلەن ئاتالمىش سودا كېلىشىمى بارلىقىنى ئېلان قىلىشى، ئەمما ھېچقانداق كېلىشىم بولماسلىقى، ھىندىستانغا نىسبەتەن ئاگاھلاندۇرۇش رولىنى ئوينىدى.
ترامپ ھېچقانداق كېلىشىم ھاسىل قىلىنماي تۇرۇپ، تاراتقۇدا سودا كېلىشىمىنىڭ ئەمەلگە ئاشقانلىقىنى ئېلان قىلدى. گېزىتتە بۇنىڭغا «مودى ئوخشاش تۇزاققا چۈشۈپ قېلىشنى خالىمايدۇ» دەپ باھا بېرىلدى.
نىيۇ يوركتىكى يېڭى مەكتەپ (New School) كە قاراشلىق ھىندىستان-خىتاي تەتقىقات ئورنىنىڭ ھەمكارلاشقان دىرېكتورى، سىياسەت ئانالىزچىسى مارك فىرازىئېر (Mark Frazier) نىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئامېرىكانىڭ ھىندىستاندىن خىتاينى تىزگىنلەشكە ياردەم بېرىشنى ئۈمىد قىلىدىغان ھىندىستان-تېنچ ئوكيان ئىستراتېگىيەسى تەۋرىنىشكە باشلىغان.
فرازىئېرنىڭ خاتىرىلىرىگە قارىغاندا، «ھىندىستان ھەرگىزمۇ خىتايغا قارشى ئامېرىكا بىلەن بىر سەپتە تۇرۇشنى ئويلىمىغان.»
باشقا كۈشكۈرتۈشلەر مۇناسىۋەتلەرنى تېخىمۇ يىرىكلەشتۈردى. مەسىلەن، ترامپ ئائىلىسىنىڭ يېڭى دېھلى ئەتراپىدىكى ھەشەمەتلىك مۇنار تۈرى تەنقىدكە ئۇچرىدى. ترامپنىڭ ھىندىستان-پاكىستان ئۇرۇش توختىتىش مەسىلىسىگە قوشقان تۆھپىلىرى توغرىسىدىكى باياناتلىرىمۇ ھىندىستان تەرىپىدىن رەت قىلىندى.
